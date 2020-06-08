Игрушечный пистолет, клип t.A.T.u. и выпитый энергетик. Самые нелепые баны на Twitch

Несколько дней назад киберспортивного комментатора Александра JAM Короткова в третий раз заблокировали на платформе для трансляций Twitch. Как сообщил сам стример, теперь причиной стало «вымогательство товаров, денег или услуг за наготу или сексуальное содержание».



Выглядит произошедшее крайне странно, но уже не удивляет. Twitch успел прославиться жёсткой политикой в отношении стримеров, каналы которых модераторы иногда блокируют по совершенно невероятным причинам. В результате партнёры платформы навсегда лишаются хобби или работы.

После покупки Twitch корпорацией Amazon на сайте быстро поменялись порядки. Теперь сервис строго карает любые проявления расизма – на трансляциях уже давно запрещено употреблять слово «ниггер», причём в любом значении. Например, про-игрок в Dota 2 Дэрил iceiceice Пэй Сян был наказан, заявив на трансляции, что ему не нравится его имя, похожее на имя темнокожего.



Довести до абсурда ситуацию довольно просто. В августе прошлого года модераторы наказали стримера из Нигерии, который добавил на свой канал смайлик ogrobNig. Первая половина названия отсылала к его нику, вторая напоминала о родине, но оправдания OG ROBx не помогли. Любопытно, что администрация изначально одобрила добавление на канал подобного смайла.



Бан за расизм получила и косплеер Карина Karupups Марцинкевич. В апреле прошлого года стримерша из Литвы решила порадовать зрителей новым образом, но выбрала неудачного персонажа. Темнокожий Lifeline из Apex Legends получился очень похожим на модельку из игры, но модераторам Twitch увиденное на экране не понравилось. Марцинкевич получила месяц бана за «разжигание ненависти по отношению к группе людей».

Другим поводом для блокировки канала с такой же формулировкой может стать оскорбление сексуальных меньшинств. На платформе запрещены фразы вроде «есть только два гендера», а русских стримеров банят за бранное слово, которым называют геев. Даже если оно было использовано исключительно как ругательство и не имело иного подтекста.



Например, несколько месяцев российский спидранер Александр KarmikKoala Иванушкин придумал явно неудачное название для своего кашля, который подхватил в Швеции. Зрители каламбур оценили, а вот модераторы платформы вместо «спидорака» расслышали что-то другое.

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Такими стоп-словами активно пользуются недоброжелатели. Достаточно, чтобы это просто прозвучало на стриме: в озвученном сообщении, разговорах других игроков или музыкальной композиции. Произошедшее фиксируется и отправляется на почту руководству Twitch.

Например, в ноябре игрок сборной Саудовской Аравии по Overwatch simpleFnK получил месяц бана за приглашение в друзья. В сообщении были оскорбления и призывы убивать негров, а скрыть уведомление с данным текстом во время игры оказалось невозможно.



А корейский геймер Сон OGE Мин Сеок из Los Angeles Gladiators всего лишь обратился к тиммейту привычным «Okay, man». Девушка-трансгендер на это обиделась и отправила на стрим про-игрока жалобу. Через несколько часов его канал оказался заблокирован.



Ещё один способ быстро забанить стримера – нагота. Если хоть на секунду в эфире появится половой орган или женская грудь, о ближайших трансляциях можно забыть. Француз под ником Kamet0 считал хорошей идеей выводить на экран ник и аватарку пользователей, пока не увидел на своём экране вагину. Что получит бан, стример понял моментально.

Впрочем, чаще стримеры сами показывают то, что Twitch считает неподобающим. Чемпиона WCA 2016 по Hearthstone Владислава SilverName Синотова заблокировали за просмотр клипа t.A.T.u. «Нас не догонят». Оказывается, на секунду в кадре появилась маленькая обнажённая девочка.



27-летнему Pokelawls из Канады хватило и меньшего – голого мужчины на пляже (вид со спины). Таких примеров более чем достаточно, и теперь стримерам приходится проверять каждый фильм и видеоролик, который они демонстрируют зрителям. Даже если в трансляции указан рейтинг 18+.



Ещё одним необычным запретом на Twitch стало «причинение себе вреда». Платформа старается следить за здоровьем стримеров (блокировки за алкоголь или даже сигареты), но порой и тут перебарщивает. В октябре игрок в Apex Legends под ником Dellor на эмоциях разбил клавиатуру об голову и сразу получил бан. Хотя, как кажется, клавиатура пострадала больше.

Источник видео: YouTube-канал Sixin

А несколько месяцев назад под раздачу попал 19-летний Энтони ZexRow Коландро. Игрок TeamSoloMid притворился, что выпил слишком много энергетика. После двух банок парень спросил у зрителей, стоит ли ему продолжать – а затем налил в банку обычной воды. Пранк модераторский корпус не оценил, стримера забанили на неделю.



Примерно тем же занимался Джозеф Mango Маркес, отмечая победу любимой команды. Выпил стример совсем немного, но ради шоу притворился невменяемым и «уснул» на стриме. А когда проснулся, Twitch уже выписал бан. Разбираться, был ли он на самом деле пьян, админы не стали.



Илья Maddyson тоже получил блокировку из-за шутки над зрителями. Он рассказал, что знакомый забыл у него пистолет Макарова, а затем выстрелил из него и завершил стрим. Через пять минут канал оказался заблокирован, а стримеру пришлось доказывать, что оружие ненастоящее.

Источник видео: YouTube-канал Стрим Стримчик

Другие стримеры, наоборот, после бана пытались доказать, что лишь шутили. Стример ZiloanOP был прикован к инвалидному креслу и собирал деньги на лечение, однако в один момент случилось настоящее чудо. Геймер просто снял наушники и довольно резво отправился к двери. Оказалось, что мошенник просто решил заработать денег.

Источник видео: YouTube-канал CustomGraphix

На Twitch есть ещё одно ограничение – детям свои трансляции проводить не разрешается. Проверить реальный возраст стримера непросто, и правда может всплыть лишь случайно. Но может: прошлым летом модераторам Twitch внезапно попался контракт стримера H1ghSky1 с организацией FaZe Clan. Парню оказалось всего двенадцать – он моментально лишился собственного канала на Twitch и теперь стримит вместе с мамой. Уже на другой площадке.