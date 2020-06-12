Игры и дизайн показали, а дату выхода не раскрыли. Всё, что мы узнали из презентации PS5

Прошедшая 11 июня презентация PlayStation 5 может показаться для кого-то разочарованием — мол, некстгена почти не показали, а большинство представленных на презентации игр можно было бы смело выпускать на PlayStation 4. Но нужно понимать: программистам и разработчикам нужно время, чтобы адаптироваться к новым технологиям. Зато мы наконец-то увидели, как выглядит новая консоль и что она из себя представляет. Да, мы не узнали точной даты её выпуска и цены, но примерно поняли, что будут из себя представлять игры будущего.

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Главное событие июня.

Во-первых, было показано много аркадных и небольших, но завораживающих и красивых инди-игр от мелких студий. Представлена новая часть Ratchet & Clank, показана Oddworld Soulstorm, а Little Big Planet получила реинкарнацию в виде Sack Boy.

Мы не знаем, чего ожидать от фантастического шутера от третьего лица Returnal, приключенческого экшена Project Athia от Square Enix и таинственной игры от Capcom — Pragmata. Об этих играх мало что известно, и одна из них может легко оказаться новым словом в жанре. Зато мы знаем, чего ожидать от сиквела Horizon: Zero Dawn — Horizon Forbidden West. Примерно знаем, чего ожидать от Resident Evil VIII и Gran Turismo 7 — по крайней мере, в этих играх мы точно уверены.

Нельзя не упомянуть про ремейк Demon's Souls и Hitman III. Игра про лысого агента выйдет уже в январе 2021 года. Хотя визуально третья часть изменилась несильно, но мы же любим её не за это, а за роскошные локации с сотней возможностей проявить свою изобретательность. И мы уверены, что Hitman III будет ещё более продуманной и проработанной игрой, где важна каждая деталь.

Обошлось без неожиданных анонсов в виде Человека Паука 2. Нет, он, конечно, был представлен, но в виде сюжетного ответвления для первой части. По итогам финала первой части мы узнали, что Нью-Йорк получит нового героя в лице Майлза Моралеса. Перед последней битвой Питера Паркера с доктором Отто Октавиусом Майлза укусил генетически модифицированный паук OsCorp, наполнив его той же паукообразной силой, которую имеет Питер. Теперь нам предстоит примерить не только новый костюмчик, но и сыграть за темнокожего человека паука. К сожалению, мы так и не увидели новой части Final Fantasy или God of War. Но Sony не была бы собой, если бы раскрыла все карты прямо сейчас.

Однако самое интересное поджидало собравшихся на презентации зрителей в конце. Sony наконец-то показала, как выглядит её консоль. А выглядит она футуристично. PlayStation 5 будет круто смотреться в хай-тек квартире, которая напичкана современными девайсами и гаджетами.

Её уже сравнили с башней Саурона, вентилятором, кальяном и даже шампунем. Конечно, нашлись те, кому дизайн консоли совершенно не понравился, но большинство всё-таки положительно отзываются о её внешнем виде. Известно, что консоль будет поставляться в двух версиях — с дисководом и без. Можно с уверенностью предположить, что обе версии консоли будут выпущены одновременно, но с разным ценником.dblt

Видео можно посмотреть на канале PlayStation в YouTube.

Версия без дисковода может как иметь, так и не иметь расширяемого хранилища. Пока неясно, является ли аппаратное обеспечение и вычислительная мощность одинаковыми в обеих версиях. Зарубежные издания предполагают, что версия без дисковода будет стоить дешевле, но сделает игроков полностью зависимыми от их интернет-соединения для доступа к играм. Это ограничивает привлекательность консоли для тех, кто живёт в сельской местности и любит иметь в своей коллекции не цифровые, а физические копии игр. Предположительно, Sony предложит облачное хранилище для сохранения игр за дополнительные деньги.

Sony показала дизайн PlayStation 5

Sony по-прежнему держит в тайне точную дату выхода PlayStation 5. Она неоднократно заявляла, что консоль выйдет в конце 2020 года — либо во время рождественских праздников, либо перед ними. Было бы очень удобно, если бы консоль вышла перед ними, и её можно было бы использовать в виде подарка близким и родным. Мы всё-таки ожидаем её увидеть где-то с середины ноября до начала декабря, чтобы воспользоваться сезоном праздничных покупок.

Видео можно посмотреть на канале PlayStation в YouTube.

Не будем забывать, что ранее Sony представила контроллер DualSense с адаптивными триггерами, благодаря которым мы будем чувствовать напряжение во время натягивания лука и капли дождя. Известны и технические характеристики консоли, на которой будет установлен восьмиядерный процессор AMD Ryzen 3-го поколения на микроархитектуре Zen 2, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, SSD-накопитель на 825 гигабайт и графический процессор на базе AMD Radeon RDNA 2 c 36 вычислительными блоками и поддержкой трассировки лучей в режиме реального времени. Любой обладатель PlayStation 4 может сказать вам, что 825 гигабайт на диске — не так уж и много, если вы не хотите постоянно удалять игры из своей библиотеки с учётом того, что AAA-игры весят как минимум 50 гигабайт, а некоторые игры, такие как Red Dead Redemption 2 и Final Fantasy XV занимают более 100 гигабайт. Но, опять же, повторимся: компания может предложить облачное хранилище, которое решит все проблемы со свободным местом.



Сколько будет стоить вся эта красота — нам только предстоит узнать. Ещё в феврале 2020 года издание Bloomberg сообщало, что из-за дефицита компонентов затраты на PlayStation 5 составили около $ 450, что может негативно сказаться на ценообразовании. С учётом себестоимости в $ 450 розничная цена PlayStation 5 должна составить не менее $ 470. Скорее всего Sony будет ждать до последнего, пока Microsoft не объявит, за сколько будет продаваться Xbox Series X.