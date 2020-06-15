В World of Tanks появится артиллерия 10 уровня, но лишь в рамках специального ивента

Только в течение одной недели (с 17 по 24 июня) и в специальном PvP-режиме 10 на 10 будет доступна уникальная сверхмощная артиллерия 10-го уровня — Sturmpanzer VI Sturmtiger или сокращённо «Штурмтигр». Танк собирались всерьёз добавить в World of Tanks вплоть до 2015 года, но вооружённая 380-мм реактивным бомбомётом артиллерия не вписывалась в дерево исследований танков и игровой баланс. Тем не менее, поклонники игры продолжали настойчиво просить ввести артиллерию в «Мир танков» и разработчики нашли решение.

Sturmpanzer VI Sturmtiger существовал в реальности

Сесть за управление такой махины можно будет в специальном PvP-режиме. Бои будут происходить исключительно на «Штурмтиграх» 10 на 10 и на картах Энск, Рудники, Уайдпарк, Тундра и Аэродром. Легендарные, но вполне реальные и участвовавшие в боевых действиях Sturmpanzer VI могут удивить знатоков боевой техники своей подвижностью. Но это единственная уступка нуждам геймплея: знаменитая огневая мощь «Штурмтигра» передана в полной мере. 3000 урона фугасом и 7000 кумулятивом — на подобное не способна ни одна машина 10-го уровня.



Дмитрий Трофимов, геймдизайнер World of Tanks:



Ивент будет проходить на определённом пуле карт, но уменьшенном по сравнению с рандомом. Игроки смогут играть только на «Штурмтигре». «Штурмтигр» – это САУ 10-го уровня, которое однако не имеет артиллерийского прицела, у неё есть только аркадный прицел. У САУ весьма необычные крутые характеристики, особого внимания только стоит тот факт, что у неё 10000 ХП и урон с кумулятивного заряда составляет 7000. По большому счёту нужно только 2 выстрела, чтобы уничтожить другого «Штурмтигра». Танк имеет совершенно сумасшедшую подвижность, которая выражается мощностью двигателя в 4000 лошадиных сил, что больше на 2000 лошадиных сил самого мощного двигателя в игре. Это будет весёлая быстрая вакханалия.

У «Штурмтигра» достаточно интересная история, это весьма знаковая машина Второй мировой войны. Её построили в некотором количестве, массово не применяли, но она на всем запомнилась очень необычным конструктивным решением. «Штурмтигр» – это, по сути, база танка тигр, на который установили 380-й миллиметровый морской бомбомёт. То есть, он стреляет бомбами, у которых есть свой реактивный двигатель, это получается ракета, снаряд летит сам, не потому что его запустили, а потому что у него есть двигатель. Мы это реализовали полноценно, мы написали новые звуки, новые спецэффекты, даже новые иконки снарядов.

Наши игроки большие любители танков и постоянно бомбардируют нас (разработчиков) вопросами, когда же вы введёте «Штурмтигр». А с этим есть ряд сложностей, машина очень неформатная, по своей исторической комплектации, по подвижности и бронированию – это танк 7-8 уровня, но по вооружению – это машина вне уровней, потому что ни у одной другой машины нет такого огромного калибра в 38 см. То есть, урон должен быть 4-5 000 в рамках нашей игры и, соответственно, это оружие невозможно нормально забалансить. Если у орудия такой урон – оно должно перезаряжаться 4 минуты, а интересно ли будет нашим игроками перезаряжаться 4 минуты, чтобы сделать такой урон – это очень большой вопрос. Не совсем понятно, как балансировать его точность, радиус «сплешапа», но все эти вопросы уходят на второй план, если мы делаем какой-то фановый ивент, где всё должно быть максимально неожиданно и необычно. Никто не ожидает, что эта арта будет быстро ездить, но все ожидают огромное орудие. Мы думаем, что «Штурмтигр» будет воспринят достаточно горячо.



Начали проектировать ещё в марте, но, по сути, мы этот режим сделали за месяц. Встретились с многочисленными техническими аспектами. Сложность при работе над ивентом состояла в многочисленных технических аспектах, например, мы используем SD-модель, а движок у нас уже далеко не в SD. В целом, мы делали всё достаточно быстро и эффективно.



Алексей Дьяков, продуктовый менеджер World of Tanks:



Весь этот мини ивент – это интерпретация некоторых прошлых событий в игре. Момент 3-го акта тех лет, когда мы играли с балансом и матчмейкером, и когда мы слишком с ними заигрались. До сих пор есть подтверждающие скриншоты вроде мема в комьюнити, что была возможность у игроков выйти 15 на 15 арт. То есть, балансировало по классу техники. Примерно в этот промежуток времени мы шутили по поводу «Штурмтигра». Это арта, которая может давать очень большой урон. Мы использовали «Штурмтигр» на карте



Северогорск в ангаре. Мы подумывали над отдельным классом штурм-ПТ, куда бы эта арта вписалась лучше некуда. В мини-ивенте мы хотим объединить всё воедино, то есть, это ивент про игру на арте, где игроки будут играть только на арте и делать это в достаточно увлекательном формате. Вторая шутка в том, что из всего, что ходило в комьюнити, игроки знали, что это тяжёлая техника, которая даёт огромный урон и потом долго перезаряжается. У нас в ивенте «Штурмтигр» ездит очень быстро, стреляет в среднем по 7 000 урона. Это отдельный режим боя, где ты можешь взять штурм-ПТ. Ты нажимаешь в бой, где все играют на таких же танках 10х10.

У «Штурмтигра» будет 2 типа снарядов: один летит быстрее, но наносит меньше урона. Второй – может нанести 7000 урона, но он летит медленнее, нужно будет целиться более точно. Можно будет играть на определённых картах, это наши основные карты, никаких специальных не запланировано. Для режима будет подготовлена линейка задач, которая помогает зарабатывать кастомизацию и юбилейные монеты. Игроки в первый раз смогут поиграть на «Штурмтигре».



«Штурмтигр» – это танк легенда, о котором много говорили и шутили, и вот сейчас мы даём возможность впервые выйти на этой машине в бой. Баланс нам заменил двигатель: в «Штурмтигре» стоит двигатель с 4200 л.с. Танк будет начисляться автоматически с 17 июня.