Они скрываются под маской. Самые загадочные стримеры Twitch

За последние несколько лет видеоблогеры и стримеры обрели немалую популярность. Их узнают на улицах и выискивают старые фотографии в Интернете. К тому же отражающая весь спектр эмоций веб-камера стала обязательным атрибутом тех, кто хочет заработать на трансляциях.



Однако это касается не всех. Кто-то просто не хочет показывать своё лицо, другие выдумывают яркие образы или пытаются поменять голос просто ради интереса. В этом материале мы вспомним известных стримеров, чья внешность — до сих пор загадка для зрителей.

Самым узнаваемым геймером, который скрывается под маской, является Гай Dr.DisRespect Бэйм. Еще пятнадцать лет назад парень понял, что у него прекрасно получается изображать крутого парня из 80-х: соперники по Halo 2 даже благодарили его за шуточные дерзости в голосовом чате.

Гай позже рассказывал, что с самого начала отлично понимал, кем он хочет стать в глазах зрителей. При переходе на Twitch он сменил ник, купил накладные усы и очки — и менее чем за год стал невероятно популярным. Сейчас «плохой парень» входит в десятку самых популярных стримеров мира. На канал Dr.DisRespect подписаны более 4 миллионов человек, а эфиры собирают десятки тысяч зрителей.

Стример, который «положил» Twitch.tv. Но в России о нём не знают На первой трансляции после двухмесячного перерыва Dr DisRespect собрал 389 000 зрителей и заработал несколько десятков тысяч долларов.

Выходит из образа Бэйм лишь в крайних случаях. Например, такое случилось, когда «док» изменил своей жене — он раскаялся прямо на стриме, извиняясь перед супругой и обещая исправиться. Тогда стример был мало похож на грозу хейтеров, но в другое время Dr.DisRespect с удовольствием вживается в роль и радует фанатов.



Кстати, образ «дока» иногда пытаются скопировать начинающие стримеры, которые верят, что в нём заключается секрет популярности. Однако такого уровня актёрской игры достичь никому не удалось, а самых назойливых Twitch блокирует за плагиат.

Dr.DisRespect признался в прямом эфире, что изменил жене.

Источник видео: YouTube-канал oBeEwNn

В СНГ стал крайне популярен другой персонаж. Несколько лет назад Денис Петров придумал образ 54-летнего сварливого деда из Луганской области, который плохо слышит и с трудом разбирается в происходящем вокруг. Фразочки Глада Валакаса ушли в народ, а особую популярность получили его пранки — звонки в различные компании с претензиями или глупыми просьбами.

Жмышенко Валерий Альбертович (так зовут дедушку) не стесняется грубых выражений, за которые и получил бан на Twitch. Впрочем, сейчас он продолжает свои стримы на YouTube, комментируя геймплей игр и развлекая бедных сотрудников колл-центра очередной организации.



Увы, но сохранить полную конфиденциальность стримеру из Самары не удалось, даже несмотря на изменённый голос и отсутствие веб-камеры (её заменяют фотографии, с которыми неплохо поработал фотошоп). Несколько раз на трансляциях можно было услышать настоящий голос Дениса, а его фотографии успешно раскопали фанаты. Сам стример их подлинность не опровергает, хотя и не подтверждает.



Среди фанатов также есть мистическая теория, что Денис Петров на самом деле лишь умелец, который захватил канал настоящего Глада Валакаса после его смерти. Сторонники находят нестыковки (был знаком с другим стримером, потом нет; забывал, что рассказывал) и свято верят в то, что сейчас на месте их любимого дедушки настоящий проходимец.

Глад Валакас для своих стримов использует фотографию под названием «Дрези и Кэзи», которая была сделана в 1993-м Фото: Роджер Баллен

Кстати, используемый Гладом Валакасом войсморфер (так называют программу, которая меняет тембр голоса) был очень популярен ещё несколько лет назад. Им пользовались стримеры, которые хотели скрыть свой настоящий голос (вебка тогда была недоступной роскошью). Некоторым удавалось притворяться девушками и привлекать лишнее внимание, другие стеснялись своего возраста и делали голос «постарше».



С массовым появлением веб-камер и хороших микрофонов на стримах применять войсморфер стало труднее. Признать знакомый голос очень легко по интонации, что стало причиной дисквалификации ряда киберспортсменов с турниров, на которых они играть не могли. А ещё им пользовался Илья Мэддисон, когда хотел возродить карьеру стримера после преследования чеченцами. Только спустя два-три месяца он решился заговорить настоящим голосом.

Вернёмся к внешности. Ещё одна популярная стримерша Амина TenderlyBae Мирзоева в детстве стала жертвой насмешек: одноклассники оскорбляли её за национальность и не самую удачную форму носа. Начиная карьеру стримера, девушка решила, что никогда не будет снимать маску на публике. В ней Амина появляется даже на официальных мероприятиях.



Несмотря на то, что зрители не нашли ничего страшного даже на детских снимках с лицом, TenderlyBae продолжает стесняться своего носа. Зато девушка поняла, что таких людей много, и пытается им помочь. Месяц назад Мирзоева записала песню «Я урод» и запустила одноимённый челлендж, который должен поддержать тех, кому не нравится их внешность.

Источник видео: YouTube-канал Tenderlybae каждый день

Этим страдают многие другие видеоблогеры и стримеры. Например, JesusAVGN решил показать своё лицо лишь три года назад, зато теперь проводит каждый эфир с веб-камерой и входит в топ самых популярных стримеров Twitch. А вот LenaGolovach или Gufovsky продолжают скрывать свою внешность. Может, просто по привычке?



Среди англоязычных стримеров тоже можно найти десятки примеров. Не всегда ясно, что именно играет решающую роль в решении отказаться от веб-камеры на стримах: необычная (по мнению самого блогера) внешность или отказ от публичности. А может, что-то другое или всё сразу? В их числе LIRIK (находится в топ-15 самых популярных стримеров мира), Aimbotcalvin (более 650 тысяч подписчиков) или киберспортсмен Dizzy.



Рекорд по скрытности же принадлежит стримеру Wadu Hek, за трансляциями которого на Twitch следит более 320 тысяч человек. Он настолько боится публичности, что скрывает не только лицо, но даже фамилию и настоящее имя. Зрители не знают о его жизни практически ничего: только то, что Wadu несколько раз в неделю запускает трансляцию, чтобы скрасить ими свой досуг.