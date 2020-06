Где и когда смотреть EA Play Live 2020

Анонс FIFA 21, Need for Speed и других игр EA.

В этом году у нас не будет настоящей игровой выставки, так как E3 была отменена из-за коронавируса. Зато вместо этого мы получили целую россыпь онлайн-презентаций. Sony уже показала стартовую линейку игр для своей новой консоли PlayStation 5, на очереди Electronic Arts.

Когда начнётся EA Play Live 2020

Мероприятие начнётся 19 июня, в 2:00 мск.

Где смотреть EA Play Live 2020

Презентация будет транслироваться на официальном сайте EA, а если вы собираетесь смотреть её с мобильного устройства или хотите запустить поток на большом экране, то вы можете пройти на канал EA в Twitch или запустить презентацию на YouTube.

Где смотреть EA Play Live 2020 на русском языке

Презентацию с русским переводом можно будет посмотреть на YouTube-канале известного игрового журналиста и блогера Антона Логвинова.

Список игр EA Play Live 2020

Основная цель EA Play Live — напомнить игрокам о самых больших играх компании. Благодаря линейке игр EA Sports геймеры должны иметь некоторое представление о предстоящих анонсах. EA может показать UFC 4. Зарубежный сайт Gematsu собрал часть потенциальных доказательств, указывающих на скорый анонс UFC 4, отследив информацию из недавнего патча для PlayStation 4.

Спортивным симуляторам должно быть уделено повышенное внимание. Впрочем, как и всегда. Наверняка EA покажет FIFA 21, NHL 21 и Madden NFL 21. Но зарубежные журналисты говорят об ещё одном, четвёртом спортсиме, который, по слухам, должны анонсировать на презентации. И этим спортсимом может оказаться как UFC 4, так и «временно замороженная» серия NBA Live.

12 июня EA анонсировала Star Wars Squadrons — экшен от первого лица про полёты на истребителях. В игре будет реализован мультиплеер и одиночная кампания. 19 июня издатель почти наверняка покажет геймплей, который должен дать геймерам больше понимания того, чего вообще ожидать от игры 2 октября, когда она попадёт на прилавки магазинов.

Анонс The Sims 5 стал бы полной неожиданностью. В предыдущих своих отчётах EA говорила, что у неё есть веские причины не спешить с разработкой, анонсом и запуском пятой части. А между тем в сентябре The Sims 4 исполнится уже шесть лет. Если EA ничего не расскажет о The Sims 5, то скорее всего представит новый контент для The Sims 4, который выпустит в течение 2020 года. Домохозяйки и девочки-подростки должны быть в восторге от любых новостей о The Sims.

Напротив BioWare ставим большой знак вопроса. Эта студия работает над Dragon Age 4. Другая команда студии трудится над перезагрузкой Anthem. А по сети тем временем ходят слухи о готовящемся ремастере трилогии Mass Effect. Как сообщает издательство Venture Beat, ремастер должен выйти до конца 2020 года. Предсказать будущий ход событий невозможно: Electronic Arts как может показать все вышеперечисленные игры, так и не представить ничего из этого списка.



Apex Legends до сих пор остаётся одним из самых больших проектов EA. Шутер, по слухам, должен получить межплатформенный мультиплеер — возможность играть с друзьями на других платформах. Также должны объявить о выходе Apex Legends на PS5 и Xbox Series X.

Ожидайте различных анонсов инди-игр для EA Originals, новый проект от создателей кооперативного приключения A Way Out, а также новостей, связанных с новой Need for Speed. А вот чего точно не стоит ждать, если верить различным источникам, так это презентации Battlefield 6. Зато издатель может показать Medal of Honor для VR. На этом все слухи исчерпаны.