«Группа крови» и другие популярные песни, сыгранные на гитаре в The Last of Us 2

Среди устаревших реликвий Старого Света, разбросанных по разрушенным городам The Last of Us 2, вы время от времени будете натыкаться на работающие гитары. Перебив десяток другой инфицированных и исследовав ряд давно заброшенных кафе и прачечных, вы можете просто сесть и расслабиться, исполнив любимые песни на гитаре. Причём эта механика в игре полностью интерактивна, позволяя переключаться между несколькими клавишами и использовать аналоговый стик для выбора аккордов. Эта фишка настолько понравилась игрокам, что они стали соревноваться в том, кто лучше исполнит тот или иной хит. Хотя полностью повторить оригинал на игровой гитаре достаточно сложно, некоторым всё же удалось это сделать. В этой заметке мы отобрали лучшие исполнения давно известных хитов на гитаре из The Last of Us 2.

Видео можно посмотреть на канале Boss Fight Database в YouTube.

Денис Майоров из издания Disgusting Men повторил нетленные хиты в исполнении таких легендарных рок-групп, как «Кино», «Гражданская оборона», «Жуки», «Radiohead» и «Король и шут».

Видео можно посмотреть на канале Disgusting Men в YouTube.

Оригинальная запись исполнения песни «Всё идёт по плану» собрала в «Твиттере» более 5 тысяч лайков и более 1 тысячи ретвитов. Пользователи в комментариях отмечают, что эта песня получилась похожей на оригинал, в то время как остальные узнаются слабо. Судить вам.

А девушка с YouTube-канала Girlfriend Reviews (более 900 тысяч подписчиков) смогла не только сыграть песню «Radiohead» — «Creep», но и красиво её спеть. Приятный вокал, согласитесь?

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Girlfriend Reviews.

Журналисты из зарубежного издания VG247.com также похвастались своими навыками владения гитарой, сыграв несколько коротких каверов на узнаваемые песни. Они исполнили такие известные треки, как «Californication» от «Red Hot Chili Peppers» и «Zombie» от «The Cranberries». Результаты получились разными, но геймеры в комментариях услышанным остались довольны. Видео собрало более 100 тысяч просмотров и более 4 тысяч лайков при всего лишь 60 дизлайках.

Видео можно посмотреть на канале YouTube VG247.com.

С момента релиза The Last of Us 2 прошло слишком мало времени, а значит ждём акустических концертов в исполнении Элли и новых, более современных хитов, сыгранных на этой гитаре.