Комментатор по Dota 2 домогался до девушек, за что лишился работы

Североамериканская организация Evil Geniuses уволила комментатора по Dota 2 и стримера Гранта GranDGranT Харриса после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах.



Первые обвинения в адрес Гранта были выдвинуты 21 июня. Девушка под ником cofactorstrudel рассказала, что всё произошло на афтерпати The International 2017. «Один пьяный комментатор что-то бормотал и не отпускал мою руку. Мне пришлось вырывать её изо всех сил. Другой человек настойчиво предлагал мне заняться сексом и даже начал раздеваться», — заявила девушка.

Одним из них был как раз Грант. Девушка добавила, что он не угрожал ей, но немного повредил запястье, когда она пыталась вырваться. Она сказала, что с тех пор прошло много времени и они с Грантом уладили конфликт. Грант извинился за инцидент и, казалось, что других обвинений в адрес комментатор не будет. Но против него были выдвинуты и более серьёзные обвинения.



22 июня бывший тренер и аналитик Энтони scant Ходжсон опубликовал историю, в которой утверждал, что Грант настолько затравил Натали LlamaDownUnder, что она решила покинуть киберспорт. «Мы слишком долго молчали и ничего не рассказывали о Гранте. В течение многих лет он преследовал и унижал женщин. Самый примечательный случай, о котором мы знаем, связан с LlamaDownUnder. Она подавала большие надежды и была быстро растущим комментатором Dota 2. Девушке пришлось подать на него в суд и после нескольких лет затяжных судебных разбирательств суд решил, что Грант действительно преследовал и порочил её. Он издевался над ней, изводил её, из-за чего девушка была вынуждена покинуть киберспорт», — заявил Ходжсон.

Натали LlamaDownUnder

Обвинений становилось всё больше. Девушка под никнеймом Wicked назвала Гранта насильником: «Я хотела бы опубликовать список парней, связанных с сообществом Dota 2, которые являются грёбаными подонками. Я так сильно этого хочу. Но большинство историй не мои, и я не могу говорить о них публично. И если этот список никогда не увидит свет, то я хотела бы, чтобы все знали, что Грант является грёбаным насильником».



Спустя сутки после своего первого сообщения Wicked написала большой пост, в котором женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала о случае сексуального насилия со стороны комментатора на The International 2014. Прочитать его можно по этой ссылке.

После всех обвинений в свою сторону комментатор заявил, что покидает киберспорт: «Я хотел бы извиниться перед всей Dota-сценой. Вещи, которые я делал в прошлом, были ужасны. Последние несколько лет я работал над собой, стараясь лучше понимать людей. К сожалению, реальность заключается в том, что это не компенсирует моё прошлое и то, что я совершил по отношению к девушкам. Я покидаю киберспорт на долгое время, если не навсегда».



Грант — это лишь один из немногих в киберспорте, кого публично обвинили в насилии. Так как его дело закрыто, а сам комментатор покинул киберспорт, то мы уверены, что такие ситуации будут ещё не раз всплывать в информационном пространстве.



Например, другого киберспортивного комментатора по CS:GO Генри HenryG Грира бывшая его подруга, стример и косплеер Келли Джин, обвинила в сексуальных домогательствах и причинении морального вреда. Девушка рассказала, что пара провела новогоднюю ночь дома у Генри. Они курили наркотические вещества, после чего Генри инициировал сексуальный контакт: «Я очень редко курю травку и не всегда делаю это правильно. Генри заметил, что я сделала слишком много затяжек за один раз. Я почувствовала себя плохо, у меня закружилась голова. Я сказала Генри, что чувствую себя ужасно и меня не интересует секс. Он проигнорировал это и занялся со мной оральным сексом. Я даже не могу сказать, как долго он продолжался. Но мне было больно и некомфортно. Моё тело было не готово к занятию сексом. Я высказала ему всё это и побежала в ванную, и увидела там кровь. То, что он сделал, было неправильным и невероятно эгоистичным решением, которое оказало довольно глубокое психологическое воздействие на меня».

Келли Джин, бывшая девушка Генри Грига

Зачем она предала ситуацию огласке? По словам девушки, она это сделала, так как Генри не извинился. «Если бы он извинился, то я бы никогда не рассказала об этом. Но в последнем нашем разговоре, который продлился два часа, он оскорблял меня, а затем заблокировал. Также он угрожал физической расправой над моим другом Тимом, которого он никогда не видел. Обвинил его в том, что он трахает меня, что не является правдой. Я дала ему две недели, чтобы подумать и извиниться. Но он этого не сделал. Спасибо другим женщинам, которые недавно рассказали свои истории. Без вашей храбрости я бы не смогла рассказать об этом», — заявила девушка.