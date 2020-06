Топ-5 старых игр с крутой графикой, поражающей до сих пор. Часть 2

В начале 2000-х удивить графикой было намного проще, чем сейчас, когда мы привыкли замечать каждую непрорисованную поверхность. Поэтому чаще всего от относительно старых проектов ждёшь меньшего. Мы продолжаем список тех игр, чья графика способна приятно удивить до сих пор. Так, на ожидаемый вопрос о том, где Half-life 2, отвечаем: «Она здесь».

Топ-5 старых игр с крутой графикой, поражающей до сих пор От Crysis 13 лет назад «плавились» даже топовые компьютеры.

Syberia (2002)

Создатель игры и автор графических романов Бенуа Сокаль любит, чтобы картинка была сочной и радовала глаз. Казалось бы, перед нами очередной квест с муторными головоломками и статичным фоном. Но благодаря ракурсам и прорисовке деталей пробуждалось желание непременно изучить близлежащую местность.



Приятные мелочи постоянно привлекали внимание, а графика поражала воображение. При пролёте птицы по земле плавно скользила от неё тень. Блики от солнца красиво отражались от воды. И подобные вполне привычные сейчас, но впечатляющие тогда вещи появлялись по ходу всей игры. Syberia – это идеальный Point-and-click квест, в котором буквально всё было пропитано живой атмосферой с реальными людьми, которые правдоподобно говорили и двигались.

Half-life 2 (2004)

В культовой Half-Life 2, как ни в одной другой игре тех лет, заметен намеренный упор на реализм и создание правдоподобной картинки. Игрокам дали прогуляться по унылым тротуарам и увидеть грязные и полуразрушенные стены высоток Сити 17. Мрачными декорациями разработчики не ограничились и добавили пугающе правдоподобные людские трупы. По качеству проработки они подозрительно похожи на вполне реальные фотографии несчастных жертв пожаров.



Отдельного упоминания заслуживает физика: можно было подержать и повертеть каждый подвернувшийся под руки предмет. У них была разная масса, прочность и плотность. Вещи, выброшенные на водную поверхность, соответствовали прописанным свойствам: лёгкие предметы плавали на поверхности, а тяжёлые шли на дно.

DOOM 3 (2004)

Третья часть научно-фантастического шутера DOOM вышла почти одновременно с Half-Life 2. На тот момент она имела один из топовых графических движков, поэтому далеко не все компьютеры могли потянуть её на максимальных настройках.



Героя вынуждали ходить по узким тёмным коридорам с едва работающим фонариком, поэтому оценить всю красоту картинки мы не могли. Зато в игре хорошо проработали тени и освещение, благодаря которым создавалась неповторимая атмосфера ужаса, страха и тревоги.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Сейчас, спустя 15 лет, можно придраться к мыльным зданиям на фоне или к плохо прорисованным дорогам, но даже несмотря на это Most Wanted остаётся одной из самых атмосферных частей знаменитой гоночной серии. Динамичные погони от полицейских под лучами солнца запомнились многим фанатам на долгие годы и с восхищением вспоминаются до сих пор.



Из другой культовой игры Need for Speed: Underground 2 перекочевали открытый мир и динамическая смена погоды. Реалистично стекающие капли дождя на экран мешали погоням на красиво детализированных машинах.

Alan Wake (2010)

На Xbox 360 Alan Wake вышла в 2010-м, но до компьютеров игра добралась лишь спустя два года. Уникальным геймплеем она похвастаться не могла, уж очень утомляли прогулки с пистолетом и фонариком по ночному однообразному лесу. Обещанной и желанной атмосферы книг Стивена Кинга не чувствовалось вовсе.



Однако с приходом эпизода, где действия происходят при свете дня, красоты городка Брайт Фоллс раскрывались в полной мере. Солнечные блики на мутной воде, ненавязчивые детали в местной забегаловке, как и во всём окружении, создавали приятные эмоции. Их дополняла красивая игра со светом и тенями, а кат-сцены были срежиссированы словно в мистическом сериале.