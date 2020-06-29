Бабушки и дедушки, которые стали популярны в YouTube и Twitch благодаря играм

Принято считать, что видеоигры – это развлечение для молодёжи. Однако всегда найдутся исключения: порой мир гейминга открывают для себя пенсионеры. Некоторые из них не против поделиться эмоциями с другими, поэтому записывают видео и ведут стримы, которые дают мотивацию сверстникам и вызывают умиление следующих поколений.

Баба Аня, давай! Самые знаменитые пенсионерки-стримерши Видеоигры уже давно перестали быть прерогативой молодого поколения. Нередко геймеры в возрасте могут дать фору своим юным оппонентам.

Баба Аня

Пенсионерке из Новосибирской области любовь к видеоиграм привили внуки. Однажды Анна Сандалова увидела на экране монитора CS:GO и решила попробовать свои силы в шутере, пока дети были в школе. Внуки бабушку поддержали – сначала поставили PUBG и «танки», а затем предложили подключить трансляцию. Один из первых стримов принёс неожиданный успех – доброжелатель задонатил Анне Михайловне более 40 тысяч рублей. Применение деньгам 60-летняя стримерша нашла быстро: отправилась в магазин за клавиатурой, мышкой и наушниками.

Более трёх лет Баба Аня ведёт эфиры в YouTube и Twitch, а также записывает видео для своего канала. С технической частью помогают внуки, а со всем остальным бабушка справляется сама: разбирается в нюансах игр и общается со зрителями.

Для меня это простое общение, как со своими внуками. Кто-то пишет: «Я в больнице лежу, болею, смотрю через телефон». Ты с ним поговоришь, подбодришь, чтобы как-то маленечко скрасилось это у человека. Кто-то пишет: «Я один дома, а с вами поговорил, словно со своей бабушкой». Вот такие вот отношения.

Сейчас на YouTube-канал Бабы Ани подписано более 200 тыс. человек. У неё даже появился спонсор – один из сайтов по CS:GO, а самый популярный ролик набрал миллион просмотров. Правда, видео в последнее время стали выходить чуть реже.

Ширли Карри

Фанатка The Elder Scrolls 5: Skyrim и одна из самых популярных «бабушек» англоязычного YouTube недавно тоже решила взять перерыв. В 83 года справляться с интернет-троллями всё труднее – из-за токсичных комментариев у бабушки скачет давление. Впрочем, фанаты уверены, что она ещё вернётся, ведь играми Ширли больна уже более пяти лет.

Посмотреть видео можно на канале Ширли Карри в YouTube.

Всё началось в 2015-м, когда бабушка решила выложить на YouTube видео своей игры в Skyrim. На утро Ширли с удивлением обнаружила, что за полдня набрала более 300 тыс. просмотров и огромное число комментариев со словами поддержки. С тех пор новые ролики на канале появляются почти каждый день – в частности, летсплеи по Skyrim, Civilization и видеоблоги.

Когда бабушка со слезами на глазах рассказала о своих проблемах и пропала на две недели, многие испугались, что канал может быть заброшен навсегда. Но Ширли вернулась с новыми силами: вновь запускает свой любимый Skyrim и шутит, что начала интересоваться играми ещё тогда, когда большая часть аудитории ходила в подгузниках.

83-летняя стримерша-рекордсменка опровергла предположение об уходе с YouTube

В настоящий момент на YouTube-канал Ширли подписаны более 900 тыс. человек, а каждое видео просматривают десятки тысяч молодых (преимущественно) геймеров.

Дед Вахрамей

World of Tanks привлекает преимущественно людей старшего возраста – попробуйте зайти в «танки» и через два-три матча точно встретите геймера преклонного возраста. Некоторые из них командуют собственными кланами, а заодно на правах старшего товарища дают советы по. Стримят, правда, очень немногие.

Сообщество с теплом вспоминает Валентина Витальевича из Тольятти. Ему было уже за 70 лет, когда он получил известность на одной из первых стриминговых площадок Smotra. Дед Вахрамей миролюбивостью не отмечался – жёстко отшивал троллей, не лез в карман за крепким словцом в адрес неудачливых тиммейтов и, как говорят, учил молодёжь жизни.

Но его всё равно любили. Постоянные зрители видели в нём доброго человека и советского работягу, который хорошо воспитан и первый на конфликт не пойдёт. Увы, в 2018 году Дед Вахрамей скончался от обширного инфаркта.

horchell

Пару лет назад на Twitch появился начинающий комментатор. Всё как обычно: он захватывал из Dota 2 картинку матчей, которых не было на официальных трансляциях и пытался описывать происходящее. Лишь с одной разницей – дедушке было почти 60 лет.

Рассказывать о себе horchell не очень любит: смеётся и говорит, что его жизнь не так интересна, как игра на экране. Играть со зрителями тоже отказывается – ссылается на возраст и медленную реакцию, за что ему немного стыдно. Но посмотреть за баталиями других в приятной компании зрителей пожилой стример отказывается редко.

Популярность к нему пока не пришла, хотя иногда трансяции собирают несколько тысяч человек. Зачастую дедушка показывает не самые важные игры, которые больше нигде не увидишь, а БК отправляют любителей ставок только на его трансляцию. Гостям horchell всегда рад, пусть и видно, что большого количества зрителей пока стесняется.

Команда по CS:GO Silver Snipers

А вот старикам из Швеции хватило решительности начать играть самим. Пенсионеры несколько лет назад собрали команду Silver Snipers, которая быстро стала популярной именно из-за среднего возраста участников: каждому из них далеко за 70. Сами игроки верят, что игры помогают сблизиться с внуками и прекрасно провести время.

Увлечение принесло пожилым любителям CS:GO и многое другое. Silver Snipers постоянно приглашают на различные шоу-матчи в Швеции и за её пределами. Например, в октябре пенсионеры сыграли со своими сверстниками на «Игромире» в Москве, успели стать героями нескольких документальных фильмов и доброй половины местных ТВ-шоу.

Видео. Украинская команда пенсионеров Ageless Shooters устроила разгром Silver Snipers.

Справляться с молодыми командами у «снайперов» не выходит, но развитию клуба это не мешает. Silver Snipers успели привлечь несколько спонсоров, выпустить мерч и стать примерами для других. Теперь команды пенсионеров по CS:GO появляются в разных странах – десятки пенсионеров нашли для себя новое хобби, которому уделяют несколько часов в неделю.