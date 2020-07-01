По ту сторону про-сцены. 5 лучших документалок про киберспорт

Что посмотреть про киберспорт, если не в теме.

Документальные фильмы – отличный способ для фанатов узнать, каков же киберспорт на самом деле и как тренируются их любимые игроки. А для людей незнакомых с темой это возможность разобраться что же собой представляет рутина профессионала в видеоиграх и проникнуться соревновательной атмосферой.

True Sight

True Sight – серия документалок от Valve, посвящённых турнирам The International, а также некоторым мэйджорам. Зрители оказываются за кулисами финальных игр и могут увидеть, о чём команды общались между собой и как чемпионы пришли к победе.



На протяжении всего финала за участниками ходит целая съёмочная группа, записывая каждый шаг. На видео попадают не только обсуждения стратегий между картами, но и тимспик во время матча. Больше всего цепляют живые эмоции игроков и детали внутренней кухни.

Источник видео: YouTube-канал Dota 2.

Последний True Sight на данный момент – гранд-финал The International 2019 между Team Liquid и OG. А фанатам СНГ-команд можем отдельно порекомендовать True Sight финала Kiev Major, где сыграли OG против Virtus.prо.

Источник видео: YouTube-канал Dota 2.

Free to play

Помимо True Sight компания Valve выпускала документальную ленту о первом The International, проходившем в Кельне в далёком 2011 году.



Сам фильм по сути посвящён не столько появлению крупнейшего турнира в мире киберспорта, сколько личным историям трёх про-игроков: Клинтона Fear Лумиса, Бенедикта hyhy Лима и Даниила Dendi Ишутина.

Источник видео: YouTube-канал Valve.

Сюжет рассказывает о том, что им пришлось преодолеть на пути к своей цели и как изменилась их жизнь после участия в настолько серьёзном состязании с внушительным призовым фондом.

Rainbow Six: Siege в России

В начале 2020 года российская киберспортивная организация forZe выпустила документалку о становлении сцены Rainbow Six: Siege в нашей стране.



В фильме рассказывается история появления первых составов и турниров по «Радуге». Участие в съёмках приняли организаторы российских соревнований и участники команд forZe и Empire.

Источник видео: YouTube-канал forZe.

Чуть меньше чем за час зрители узнают, как команды прошли через обман и решафлы и как Siege завоевала внимание сообщества начиная со студенческих лиг.

Ecstasy of Order: The Tetris Masters

В знаменитой головоломке Tetris тоже есть киберспорт. Творение Алексея Пажитнова собирает вокруг себя преданных фанатов со всего мира.



В 2011 году вышел фильм, рассказывающий о первом офлайн-турнире по «Тетрису», на котором собрались лучшие игроки по версии сайта Twin Galaxies и финалисты Nintendo World Championship.

Источник видео: YouTube-канал Corndogulous.

Игроки быстро подружились и отлично провели время. Первое соревнование прошло в Лос-Анджелесе. Поучаствовать в нём вместе с профессионалами мог любой желающий, прошедший квалификацию.

Летсплей

Документальный фильм режиссёра Владимира Головнева о российском коллективе AG по Warface. За полчаса авторы показали «бытовуху» киберспортсменов: распорядок дня, тренировки и взаимодействие ребят из разных городов.

Источник видео: YouTube-канал Life Is Short.

Съёмочная группа наблюдала за составом в течении нескольких месяцев, стараясь отразить все аспекты новой профессии. «Летсплей» был снят при поддержке Министерства культуры РФ и впервые представлен в рамках фестиваля DOKer в 2019 году.