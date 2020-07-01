Всё, что нужно знать о Microsoft Xbox Series X

До выхода нового поколения консолей осталось меньше полугода. Предстоящая игровая система от Microsoft будет соперничать с Sony PlayStation 5. Обе консоли предоставят геймерам доступ к большой вычислительной и графической мощности. Но когда выйдет Microsoft Xbox Series X? Сколько она будет стоить? И как она будет противостоять мощному списку эксклюзивных игр Sony? Ответить на все эти вопросы пока невозможно, так как нужно дождаться презентации Microsoft, которая пройдёт 23 июля. А пока мы собрали для вас все последние слухи, предположения и новости о Xbox Series X.



Microsoft рассказала о своей новой консоли раньше конкурента. Технические характеристики Xbox Series X были объявлены ещё в середине марта, а окончательный дизайн консоли и её название Microsoft представила на декабрьской церемонии награждения Game Awards 2019.

Когда выйдет Xbox Series X

Microsoft рассказала на Е3 2019, что продажи Xbox Series X начнутся в конце 2020 года, в преддверии рождественских праздников, но точная дата выхода консоли до сих пор держится в секрете. Компания запустила все свои предыдущие модели Xbox в ноябре. Предполагается, что Xbox Series X появится в этом же временном отрезке.

Xbox One была выпущена в Северной Америке 22 ноября 2013 года, релиз Xbox 360 выпал на это же число в 2005-м, а оригинальная Xbox появилась на прилавках магазинов 15 ноября 2001 года.

Microsoft заявила, что эпидемия коронавируса не повлияет на выпуск консоли, но аналитики считают иначе. По их словам, задержка в производстве Xbox Series X всё же есть, так как большая часть деталей для консоли производится в Китае, где и началась вся эта чехарда с коронавирусом. Карантин нарушил рабочий процесс и внёс свои коррективы в планы многих технологических компаний. Но, если, как утверждает разработчик, эпидемия действительно не повлияла на производство консоли, то запуск Xbox Series X стоит ожидать в конце ноября. В конце концов Microsoft не любит нарушать традиций.

Xbox Series X

Сколько будет стоить Xbox Series X

Различные опросы показывают, что цена будет иметь решающий фактор при выборе двух консолей. Мы до сих пор не знаем, сколько будет стоить PS5 и Xbox Series X, но глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью Би-би-си от 8 июня заявил, что его компания хорошо понимает, насколько важной для игроков будет разумная цена, учитывая экономические трудности, которые выпали на долю многих людей из-за коронавируса.



Говорить можно что угодно, но что будет на деле? Джефф Грабб из издания VentureBeat предположил, что Microsoft может пойти на очень рискованный шаг, начав продавать Xbox Series X себе в убыток. Репортёр утверждает, что решение компании закрыть стрим-платформу Mixer не случайно. Скорее всего компания готовится компенсировать потери от продажи нового Xbox.

Геймпад Xbox Series X

Но когда Microsoft решится на объявление цены? Ещё 1 апреля Фил Спенсер намекнул, что они готовы ждать до последнего, пока Sony не объявит цену на PS5, чтобы сделать новый Xbox более выгодной консолью и продавать её по привлекательной по сравнению с конкурентом цене.



Xbox One X — самая мощная на данный момент консоль Microsoft — была выпущена в июле 2017 года за 500 долларов. Xbox Series X будет в разы мощнее Xbox One X, так что не ожидайте, что она будет стоит дешевле 500 долларов на старте. Не все могут позволить себе купить консоль за такие деньги. Поэтому Microsoft, если верить слухам, выпустит более дешёвую консоль, чтобы затронуть потребителей с небольшим бюджетом.



И хотя Microsoft от этих слухов отнекивается и говорит, что планирует выпустить только одну консоль до конца года, четыре анонимных источника, приближённых к компании, утверждают обратное. Они сообщили Kotaku, что компания по-прежнему намерена запустить более дешёвую консоль вместе со своей премиальной системой. Вторая консоль, согласно обнаруженным патентам, имеет кодовое название Lockhart и может получить официальное название Xbox Series S.

Макет того, как может выглядеть Xbox Series S

Альтернативный и более доступный вариант консоли Xbox Series X может привлечь геймеров, которые не хотят отдавать за новую консоль более 500 долларов. По информации источников, Xbox Series S будет поставляться без дисковода и поддерживать Microsoft Game Pass, который дает подписчикам полный доступ к цифровой библиотеке игр.

Технические характеристики Xbox Series X

Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X 16 марта. Консоль получила 7-нанометровый восьмиядерный процессор на архитектуре Zen 2 и с частотой 3,6 ГГц. По характеристикам процессор схож с Ryzen 7 3700X. За графику будет отвечать графический процессор Navi от AMD. Он базируется на архитектуре RDNA и характеризуется производительностью 12 TFLOPS на операциях с одинарной точностью. В Xbox Series X будет установлено 16 Гб оперативной памяти, SSD NVMe со скоростью чтения до 2 ГБ/с и оптический привод Blu-ray. Консоль будет совместима с разрешениями 4К и 8К.

Размеры Xbox Series X

Габариты Xbox Series X составят 15,1 х 15,1 х 30,1 см. Для сравнения Xbox One X имеет следующие параметры — 24 х 6 х 30 см, а Sony PlayStation 4 Pro — 29,5 х 5,5 х 32,7 см.

Размеры Xbox Series X

PlayStation 5 будет самой большой консолью. Ожидается, что её габариты составят 40 х 22 х 10 см.

Xbox Series X в сравнении с PlayStation 5

А вот и другие ранее анонсированные функции:

— Xbox Series X получит полную обратную совместимость со старыми играми. Это значит, что игры с Xbox 360 и оригинальной Xbox можно будет запустить и на новой консоли.



— Консоль будет поддерживать трассировку лучей и другие актуальные и инновационные графические технологии.

— Xbox Series X будет поддерживать функцию Quick Resume, которая позволит игрокам плавно переключаться между несколькими играми и возвращаться к ним с того места, где они остановились в последний раз без длительных экранов загрузки.



— Ещё одна новая функция — динамический ввод данных с задержкой. Благодаря ей, обычная задержка 8 МС на входе аналогового контроллера теперь значительно уменьшится за счёт передачи самых современных входов перед тем, как они понадобятся игре.



— Интеллектуальная функция Smart Delivery позволит игрокам купить игру один раз и запускать её на консолях двух поколений — Xbox One и Xbox Series X без дополнительной платы.

Xbox Series X рядом с Xbox One S

Какие игры будут оптимизированы для Xbox Series X

Разработчики, которые выпустили игры на Xbox One, получат возможность обновить графику и перевыпустить их на Xbox Series X. Вот несколько подтверждённых игр, которые будут иметь улучшенные текстуры при запуске новой консоли:

Cyberpunk 2077

Halo Infinite

Gears 5

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Yakuza: Like a Dragon

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

The Ascent

Call of the Sea

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Какие эксклюзивы стоит ожидать на Xbox Series X

Halo Infinite станет одним из первых эксклюзивов на Xbox Series X. Игра выйдет в конце этого года на Xbox One и Xbox Series X. Более подробно о ней должны рассказать на презентации.

Ранее Microsoft продемонстрировала дебютный трейлер приключенческой игры Senua’s Saga: Hellblade II, которая выйдет эксклюзивно на Xbox Series X, и трейлер EVERWILD, которая станет совершенно новым IP. Ожидаем, что Microsoft анонсирует новую часть Forza Motorsport и долгожданную Fable. На данный момент это все известные эксклюзивы, которые должны анонсировать и показать на предстоящей презентации Microsoft.

Источник видео: YouTube-канал Xbox

Когда состоится следующая презентация Microsoft

Июльская презентация Xbox пройдёт 23 июля. Она станет заменой отменённой конференции Microsoft на игровой выставке E3 2020 и будет посвящена проектам от внутренних студий Microsoft.