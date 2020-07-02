Что такое Brime — проделки тролля или настоящая стрим-платформа?

Прошлая неделя получилась богатой на события. Microsoft объявил, что стрим-платформа Mixer будет закрыта, а Dr. Disrespect — один из самых популярных стримеров планеты — получил бессрочный бан на Twitch. Пока журналисты и зрители рассуждали, за что забанили «Дока», в индустрии родилась новая платформа — Brime.

Twitch забанила одного из самых популярных своих стримеров. Что вообще происходит? Разбираем возможные причины и последствия блокировки.

Впрочем, кроме страницы в «Твиттере», у новоиспечённой стрим-платформы на данный момент нет ничего — ни официального сайта, ни сообщества. На форуме 4chan появилась запись, что покровителем Brime является дочерняя компания Google — Spotify. Но есть в этом сообщении одна нестыковочка. Дело в том, что Spotify не принадлежит поисковой системе. Google планировала использовать Spotify в качестве своего музыкального сервиса, но компании не договорились друг с другом. А значит пост, опубликованный на 4chan, не нужно воспринимать всерьёз.

Первоначальная страница Brime в «Твиттере» со старым логотипом.

Как и не стоит воспринимать серьёзно слухи, сообщавшие о причине блокировки Dr. Disrespect на Twitch. Мол, «Док» лишился контракта с платформой из-за того, что пытался перетянуть стримеров на Brime. Но какой ему был смысл разменивать только что подписанный в марте этого года многомиллионный контракт с Twitch на кота в мешке? Это была бы глупость с его стороны.

Является ли Brime настоящей платформой?

У Brime есть страница в «Твиттере», которая была создана лишь в июне 2020 года. Регистрация аккаунта совпала с закрытием Mixer. Совпадение? При этом платформе за счёт всей этой шумихи удалось собрать на своей странице 75 тыс. подписчиков. Но самое интересное то, что Brime даже не делала попыток приобрести хоть один собственный домен.



Платформа опровергает все слухи и спекуляции на свой счёт. Из сообщений в «Твиттере» можно сделать некоторые выводы о Brime. Платформа говорит, что за ней не стоит ни один крупный технологический гигант. Соответственно, никакого отношения к Spotify и Google она не имеет. Кроме того, над сервисом работает всего четыре человека. Как вы думаете, какова вероятность, что Brime выстрелит и составит конкуренцию текущим платформам, без сильного покровителя и с таким количеством сотрудников, если даже Microsoft этого не удалось сделать?

Связан ли Dr. Disrespect с платформой?

Dr. Disrespect со своей женой

Закрытие платформы Mixer от Microsoft и слухи вокруг блокировки Dr. Disrespect создали благоприятную почву для такой сумасшедшей теории, как эта. Некоторые пользователи умудрились найти связь «Дока» с Brime даже через его слова, которыми он завершил свой последний стрим на Twitch. Он сказал, чтобы его зрители ждали наступления 29 июня. Но если бы «Док» действительно хотел украсть стримеров на Brime, то об этом говорили бы все, а не один лишь анонимный источник на форуме 4chan. Тот факт, что никто не говорит о причине бана Dr. Disrespect на Twitch, подразумевает нечто более серьёзное, чем это. Тем более что сама Brime подтвердила, что не имеет никакого отношения к блокировке «Дока».

Какова вероятность, что Ninja и Shroud перейдут на Brime?

Shroud (слева) и Ninja

После закрытия Mixer самые известные стримеры платформы — Shroud и Ninja — стали считаться свободными агентами. Они получили крупные выплаты от Microsoft за расторжение контрактов в размере $ 30 и $ 10 млн соответственно, а значит могут спокойно и не торопясь выбирать, где продолжать стримить. Будут ли они связываться с новой стрим-платформой? Шансов на это если не 0, то совсем немного, особенно после того, что случилось с Mixer.

Они бы рискнули и перешли стримить на Brime, если бы Google предложила им, например, 50-миллионные контракты. Но так как Google не относится к Brime, то платформа просто не сможет переманить их деньгами, как это делала Microsoft. Все три стримера (Shroud, Ninja и Dr. Disrespect) подписались на аккаунт платформы в «Твиттере», но это ничего не значит, если они, конечно, не решили создать свой собственный стрим-сервис с блэкджеком и…

Подытожив всё вышесказанное, можно сделать выводы, что Brime является либо проделкой тролля, который сумел обмануть общественность и известных личностей, либо небольшим стартап-проектом, который получил чрезмерное внимание сообщества из-за последних событий, произошедших со стримерами. Шумиха уляжется, и о Brime все благополучно забудут.