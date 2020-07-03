Что известно о FIFA 21. Актуальный гид

После презентации Electronic Arts, которая прошла 18 июня в онлайне, мы узнали некоторые подробности о новой части FIFA и увидели первый трейлер игры. В этом материале мы собрали всё, что знаем о FIFA 21 на данный момент времени.

Дата выхода FIFA 21

Electronic Arts подтвердила, что FIFA 21 появится в октябре этого года сначала на консолях текущего поколения, а после выхода PlayStation 5 и Xbox Series X — на консолях следующего поколения. FIFA 21 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 9 октября 2020 года.



Отметим, что при покупке консоли PlayStation 5 вам не придётся покупать FIFA 21 заново, если вы уже приобрели копию игры на PlayStation 4. То же самое касается и обладателей Xbox: при покупке игры на Xbox One вы сможете бесплатно её обновить для Xbox Series X.

Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября

За сколько можно будет купить FIFA 21

В Steam и PS Store уже можно оформить предзаказы. В PS Store стандартное издание FIFA 21 обойдётся вам в 4899 рублей. Если вы являетесь подписчиком сервиса EA Access, то вам гарантирована небольшая скидка: приобрести копию игры вы сможете за 4409 рублей. Расширенное издание в PS Store стоит 5999 рублей, а Ultimate-версия — 7499 рублей. Подписчики сервиса EA Access получат 10-часовой триал за 8 дней до выхода игры, то есть 1 октября.



Стоимость игры в Steam: стандартное издание продаётся за 3499 рублей, расширенное за 4499 рублей, а Ultimate-версия — за 4999 рублей. Для оформивших предзаказ гарантированы бонусы.



С предзаказом стандартного издания вы получите:

— До 3 редких золотых наборов: 1 в неделю в течение 3 недель

— Игрок с обложки в аренду на 5 матчей FUT

— Посол FUT на выбор — 1 из 3 игроков на 3 матча

— Особые комплекты формы FUT и предметы стадиона

С предзаказом чемпионского издания:



— Возможность играть на 3 дня раньше

— До 12 редких золотых наборов: 1 в неделю в течение 12 недель

— Игрок с обложки в аренду на 5 матчей FUT

— Воспитанник академии клуба в режиме карьеры

— Посол FUT на выбор — 1 из 3 игроков на 3 матча

— Особые комплекты формы FUT и предметы стадиона



С предзаказом Ultimate-издания:

— Бонус: игрок FUT 21 версии (н/п)

— Возможность играть на 3 дня раньше

— До 24 редких золотых наборов: 2 в неделю в течение 12 недель

— Игрок с обложки в аренду на 5 матчей FUT

— Воспитанник академии клуба в режиме карьеры

— Посол FUT на выбор — 1 из 3 игроков на 3 матча

— Особые комплекты формы FUT и предметы стадиона

В PS Store стартовал предзаказ FIFA 21 для PS4. Покупателям подарят версию игры для PS5

Права на мадридский «Реал» может выкупить Konami

Ходят слухи, что FIFA может потерять эксклюзивные права на мадридский «Реал». В июле 2019 года стало известно, что «Ювентуса» не будет в FIFA 20. Права на использование итальянского гранда в своей игре выкупила японская компания Konami. Из-за этой новости акции Electronic Arts упали на 792 миллиона долларов. Неужели известный издатель допустит повторения ситуации.

Кто будет на обложке FIFA 21

По информации французских СМИ, на обложке FIFA 21 будет изображён нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе. Источники утверждают, что разработчики выбирали между Неймаром и Мбаппе, но в конечном итоге решили остановиться на французе.

Килиан Мбаппе появится на обложке FIFA 21

Трейлер FIFA 21

Electronic Arts приняла странное решение, совместив в одном видео две игры — FIFA 21 и Madden NFL 21. Видимо, контента из игры оказалось настолько мало, что пришлось объединять в одном ролике две игры. В трейлере показали фрагменты матча «ПСЖ» с «Боруссией», «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити», «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» и «Челси» с «Боруссией». Особый акцент сделали на Мбаппе, в частности, на его лице и движениях. Также мы увидели сейф в исполнении вратаря «Атлетико» Яна Облака, стадион «Боруссии» с новыми перфомансами и переполненный болельщиками стадион «Ливерпуля» — «Энфилд».

Фото: fifauteam.com

А самое интересное в трейлере находится в конце с появлением логотипов. Если вы ждали, что FIFA 21 перейдёт на новый движок, то вынуждены вас расстроить — в конце трейлера нам показали логотип движка Frostbite. А это значит, что никакого Unreal Engine 5 не будет. Остаётся надеяться и верить, что некстген-версия игры для PlayStation 5 и Xbox Series X будет работать на новом движке. Может EA решила не раскрывать все секреты раньше времени и выпустить для консолей следующего поколения отдельный трейлер.

Видео можно посмотреть на канале «Кибербол» в YouTube.

Когда выйдет демо-версия FIFA 21

Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября. Когда при этом появится демо-версия игры — неизвестно. Обычно она выходит за три недели до релиза. Если эта тенденция сохранится, то поиграть в демо-версию FIFA 21 можно будет уже 18 сентября.

Какие команды будут представлены в демо-версии FIFA 21

Обычно в демо-версии FIFA представлены исключительно известные клубы, используемые в рекламе игры, в том числе команды с обложки. В демо-версии FIFA 20 можно было сыграть за «Ливерпуль», «Боруссию», «Реал», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Челси». Учитывая длительное партнёрство «Ливерпуля» и EA, а также новости о том, что главным лицом новой части станет Мбаппе, то «Ливерпуль» и «ПСЖ» с большой долей вероятности будут представлены в демо. Кроме того, демо может предоставить возможность сыграть за такие клубы, как «Интер Майами» и «Нэшвилл», которые появятся в FIFA впервые.

Фото: fifauteam.com

Какие режимы будут представлены в демо FIFA 21

Режим уличного футбола VOLTA вновь станет одним из основных режимов в FIFA. В него можно было сыграть уже в демо-версии FIFA 20. Появится ли режим и в демо-версии FIFA 21? Скорее да, чем нет. Мы же должны оценить, что улучшилось в VOLTA с момента его появления в FIFA 20. Маловероятно, что FIFA Ultimate Team будет доступна в демо-версии. Зато игроки, скорее всего, получат шанс построить свои стартовые составы за несколько недель до релиза игры через ранний запуск веб-приложения FIFA Ultimate Team.

Что нового будет в FIFA 21

Версия игры для PlayStation 5 и Xbox Series X, как сообщается, будет иметь быстрое время загрузки. Чтобы приблизительно понимать о чём идёт речь, вот наглядное сравнение: PS4 может загрузить 1 Гб данных за 20 секунд. Говорят, что PS5 сможет загружать 2 Гб данных за (!) одну четверть секунды. Не нужно будет больше ждать почти полминуты, чтобы попасть на виртуальное поле. Теперь вы сможете стартовать буквально за доли секунды.



Благодаря детальной виброотдаче на новом контроллере для PS5, вы сможете ощущать пасы, удары и подкаты совсем иначе. Новая функция тактильной отдачи подарит уникальные впечатления и дополнит спектр ощущений от игрового процесса. Вы сможете различать сильный удар от лёгкого паса буквально на кончиках пальцев.



Ещё FIFA сможет похвастаться новой системой освещения на консолях следующего поколения, реалистичным звуком, усовершенствованной анимационной технологией, которая сделает движения игроков более правдоподобными, и аутентичным поведением персонажей на поле и вне поля. Теперь виртуальных игроков будет ещё сложнее отличить от реальных прототипов.

Системные требования FIFA 21 для ПК

Системные требования для ПК представлены на странице игры в Steam.



Минимальные требования:



ОС: Windows 7/8.1/10 64-Bit

Процессор: Athlon X4 880K 4GHz / Core i3-6100 3.7GHz

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660

Место на диске: 50 GB



Рекомендованные требования:



ОС: Windows 10 64-Bit

Процессор: FX 8150 3.6GHz / Core i5-3550 3.40GHz

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: Radeon R9 270x / GeForce GTX 670

Место на диске: 50 GB