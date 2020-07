Топ-10 самых больших открытых миров в видеоиграх

В начале новой игры мы часто открываем карту, чтобы полюбоваться и представить приблизительные часы будущего прохождения. И хорошо, если это время, действительно, будет проведено интересно. Однако иногда большая карта лишь добавляет откровенно ненужного масштаба, потому что любой мир важно сделать таким, чтобы изучать его было интересно. Здесь мы собрали десять самых больших карт в играх, и в часть из них приятно возвращаться, а некоторые можно спокойно проигнорировать.

The Witcher 3: Wild Hunt – 136 кв. км.

Одна из причин того, почему в Ведьмаке 3 можно забыться на долгие часы – это хоть и не самый огромный, но отлично продуманный мир. Проскакать на Плотве больше двух минут и не наткнуться на интересное место почти невозможно. Многие детали бросаются в глаза, жители деревень и городов оставляют временами забавные или грустные записки с объявлениями, а на каждой новой территории обнаруживаются свои порядки и устои.

Assassin’s Creed Black Flag – 235 кв. км.

В играх серии Assassin’s Creed карта всегда была объёмной и изучать её приходилось долго. Среди них до сих пор выделяется четвёртая часть, чьи масштабы в начале прохождения могли напугать. Через какое-то время осознаешь, что большая часть площади занята водой. Между небольшими островками и встречными по пути кораблями придётся путешествовать на «Галке», корабле Эдварда Кенуэя. Зато пиратская атмосфера запоминается на долгие годы!

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands – 440 кв.км.

Студия Ubisoft любит открытые миры, а Wildlands получила самый большой из них. Также эта часть стала первой в серии Ghost Recon, разрешившая игрокам свободное передвижение по карте. Действия происходят в Южной Америке, в государстве Боливия. Кроме городов и озёр в этих местах могут встретиться и пустыни с джунглями, и снежные горы. Для кооперативного шутера это удивительные просторы.

Death Stranding – около 846 кв. км.

Death Stranding – это «симулятор курьера» в постапокалиптическом США. Играя за Сэма, персонажа Нормана Ридуса, мы разносим (или иногда развозим, если не утопили редкий транспорт) посылки в пункты выдачи, что расположены часто в разных краях карты.

Любой поход – это своеобразное испытание, заставляющее думать над тем, какой путь правильнее выбрать для конкретного случая. Разнообразия добавляется и тем, что посылки имеют вес. Они заставляют героя наклоняться под тяжестью, не падать на крутых склонах и постепенно разрушаются с каждым падением. А на пути весьма часто встречаются водоёмы, которые не стоит переходить вплавь.

Just Cause 4 – 1024 кв. км.

В список можно смело ставить любую часть серии, потому что по размерам карты они примерно равны. В Just Cause 3 большую часть территории занимало море, что окружало остров и придавало карте лишнего объёма.

Just Cause никогда не давала игроку причин захотеть изучить те необъятные просторы, что им предлагаются. В играх серии всегда было масштабно, со взрывами и по-своему красиво. В последнем четвёртая часть особенно преуспела: появились такие погодные эффекты как, например, торнадо, значительно улучшилась физика и система разрушаемости.

Final Fantasy XV – 1813 кв. км.

Огромный бесшовный мир с динамической сменой погоды и времени суток, которые напрямую влияют на геймплей. Так, ночью на дорогах появляются монстры, мешающие вам проехать дальше. Сутки в игре примерно равны часу реального времени, что вынуждает часто искать ночлег и еду для персонажей.

Передвигаться через красочные пейзажи дают на личном автомобиле главного героя принца Ноктиса. Запас бензина ограничен, поэтому про заправки в городах стоит помнить. Не спеша и постепенно изучать карту интересно: в лесах много небольших домов и ферм с местными жителями, а рыбалка в местных прудах и вовсе может затянуть надолго.

Forza Horizon 3 – около 3000 кв. км.

Карта третьей части в два раза больше, чем во второй. В этот раз игрока переносят в жаркую Австралию, в частности, на восток континента. При этом менее запоминающимся мир не стал. Проезжать на дорогих автомобилях можно по большим мегаполисам, тропическим лесам, побережью у моря и полузаброшенной пустыни.

The Crew 2 – 4900 кв. км.

Перед игроками огромные просторы США и возможность побывать в Сиэтле, Майями, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. По пути между точками встречаются и более мелкие города, леса, озера и огромные горы.

По сравнению с первой частью появилось занимательное нововведение – возможность пересекать мир не только на автомобиле. На самолёт или катер можно пересесть в любой момент. Так изучать местные достопримечательности в компании с друзьями стало вдвойне интереснее.

Fuel (2009) – 14,4 тысячи кв. км.

Ужасное отношение людей к природе привело к глобальному потеплению и стихийным катаклизмам. Последствия этого показывают в Fuel, где в Америке в живых остались лишь дорожные гонщики, для которых важны остатки топлива. Большего про местный постапокалипсис сказать нельзя, игра никак не даёт его изучить: повсюду пустыни и дороги.

Интересно то, что, несмотря на скучные пространства, карта игры попала в Книгу рекордов Гиннесса за «самые огромные открытые локации в игровой индустрии». Она даже оказалась больше многих реальных городов. Для сравнения площадь Москвы составляет 2511 кв. км.

The Elder Scrolls II: Daggerfall – около 161 600 кв.км.

Удивительно, но со времён 1996 года, когда вышла вторая часть серии The Elder Scrolls, не было игрового мира масштабней этого. Да и по проработанности придраться сложно: примерно 750 000 NPC располагаются на просторах более 15 000 деревень, городов, пещер, где всё можно изучить.

Директор Bethesda и геймдизайнер Тодд Говард признавал, что карта Morrowind – это лишь 0,01 % от размера Daggerfall, область которой составляет около 25.9 кв. км. В четвёртой части Oblivion карта была уже больше – 41.4 кв. км, а в последней на данный момент Skyrim «всего» 30 кв. км. Остается лишь ждать и гадать, чем сможет удивить анонсированная The Elder Scrolls VI.