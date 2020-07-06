Три идеальных карты для отработки навыков в CS:GO

Тренировки в CS:GO, как и в других соревновательных играх, играют важнейшую роль. В мастерской Steam существует немало карт, на которых игрок может оттачивать не только навыки стрельбы в движении и на месте, но и практиковаться в раскидке гранат. Мы выбрали три карты, которые, как нам кажется, идеально справляются со своей ролью.

Русский стример не спал 60 часов и создал карту для Counter-Strike. Фанаты игры в восторге Это того стоило.

Серия тренировочных карт YPrac от Yesber

Создатель тренировочных карт для CS:GO Yesber дал игрокам возможность практиковаться почти на всех соревновательных картах, включая Mirage, Dust 2 и Overpass. И это не просто карты для тренировки одной стрельбы. Это универсальные карты, имеющие несколько различные настроек, — от тренировки в раскидке гранат, флешек, смоков и молотова до префайра (огня на упреждение) и игры с ботами. Причём можно настраивать как арсенал оружия, так и сложность ботов.

Источник видео: YouTube-канал Yesber

Разнообразие настроек карт позволяет игрокам выбирать то, над чем им нужно поработать. Если необходимо улучшить реакцию и меткость, то включаем таймер и идём бить ботов. Если хотите улучшить игру в защите, то для этого подойдёт режим с защитой определённых точек. Скачать серию карт YPrac можно в мастерской Steam, пройдя по этой ссылке.

DC — Aim & Movement — Training

Хорошо попадать в движении и быстро принимать решения — важнейший элемент в CS:GO, которым желательно овладеть в превосходстве, чтобы иметь преимущество в бою. И на этой карте есть целая комната, предназначенная для тренировки стрельбы во время движения.

Испытания, коих на этой карте много, предстоит проходить на время. От вас требуется быстро и чётко попадать по целям с различного вида оружия, начиная от автомата Калашникова и заканчивая снайперской винтовкой. А если уничтожать картонных противников вам надоест, можете потренировать стрейфы. Такие карты позволяют не только провести время с пользой, но и посоревноваться с другими игроками на время. Создатель DC — Aim & Movement — Training включил в настройки карты возможность изменять положение рук без консоли. Игроки могут найти и скачать DC — Aim & Movement — Training по этой ссылке.

Aim Botz

Aim Botz, возможно, является самой известной тренировочной картой в Counter-Strike: Global Offensive не только на данный момент, но и вообще за всё время. Про-игроки часто разминаются на ней перед матчами. Благодаря киберспортсменам Aim Botz и обрела популярность.



Карта проста в использовании и обеспечивает идеальные условия для тренировки ваших навыков. На ней можно отрабатывать как спрей, так и точность стрельбы. Можно изменять скорость движения и положение ботов, включать и выключать препятствия.

Источник видео: YouTube-канал TANKO

Автор карты uLLeticaL является одним из самых известных картографов в сообществе Counter-Strike, который в разное время сотрудничал с букмекером Betway и турнирным организатором BLAST. Aim Botz и по сей день остаётся самым популярным его творением с более чем 14,8 миллионами подписчиков. Игроки могут скачать Aim Botz и другие работы автора по этой ссылке.