Красивой графики и расширенного открытого мира. Чего мы ждём от ремейка первой Mafia

Mafia Definitive Edition перенесли на сентябрь 2020 года. Игра выйдет 25 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. После выхода консолей следующего поколения ремейк, скорее всего, перенесут на PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики честно признались, что эпидемия коронавируса сильно замедлила процесс разработки. А в студии Hangar 13 хотят добиться только лучшего результата для ремейка. И раз переосмысление Mafia: The City of Lost Heaven отложили, самое время помечтать, чего же мы от него ожидаем.
Красивой графики
Довольно банальное пожелание, но всё же. Mafia Definitive Edition должна стать самой продвинутой в плане технологий игрой. Даже Mafia III местами выглядела впечатляюще, пускай и вышла в 2016 году. А уж в 2020-м так и вообще можно создать почти фотореалистичный шедевр.
Да и сам город Лост-Хэвен, в котором развернутся события игры, так и просится, чтобы его улучшили. Все его оживлённые проспекты и сомнительные переулки с новой графикой прямо расцветут. Лост-Хэвен – город с сильной индивидуальностью, пропитанный духом лучших криминальных драм. А современная визуальная часть лишь усилит эффект погружения.
Расширенного открытого мира
Mafia: The City of Lost Heaven никогда не была про развлечения в открытом мире. Это игра, сконцентрированная в первую очередь на сюжете, а город в ней служит лишь красивой и величественной декорацией. Но в 2020 году предостаточно игр, которые делают открытый мир на самом деле уместным и интересным. Mafia Definitive Edition придётся соответствовать современным тенденциям.
В ремейке хотелось бы видеть более живой мегаполис, в котором будет хватать дополнительных развлечений и необязательных миссий. Студии Hangar 13 необязательно делать на них упор, но лишними сайдквесты точно не будут. А если над ними хорошо поработать, то они смогут дополнить картину общей истории.
Дополненного, но в целом нетронутого сюжета
Величие Mafia: The City of Lost Heaven кроется в пронзительной истории о великих стремлениях и столь же великом крахе. Главный герой Томас Анджело фактически поднялся на вершину мира, но в итоге его судьбе не позавидуешь. Сценарий до сих пор остаётся главной причиной сыграть в первую Mafia, ведь на его проработку автор уделили больше всего сил и времени.
Так что разработчикам ремейка тут не стоит особо думать. Пусть оставят все сцены, как они есть. Да, в Hangar 13 уже рассказали, что планируют дополнить историю. Но тут стоит вспомнить Resident Evil 2 Remake, в которой все сюжетные нововведения были точечными, так как оригинал и так неплохо работал. От ремейка Mafia мы ждём приблизительно такого же подхода.
Новых технологий
2020 год ознаменуется ещё и приходом нового поколения консолей. А значит, нас ожидают коренные изменения в подходе к разработке игр. Наверняка все нынешние проекты уже разрабатываются с учётом PlayStation 5 и Xbox Series X. И создатели Mafia Definitive Edition вряд ли упустят возможность опробовать новые технологии.
Некоторые уже заподозрили, что в ремейке может быть трассировка лучей, на которую делается акцент в новых консолях. Возможно, будут и более практичные и геймплейные нововведения. Тут всё зависит от разработчиков, ведь технологические прорывы ещё никого не сделали хуже.
Качественной оптимизации
Вы помните, какой на релизе была Mafia III? Она полнилась багами и техническими проблемами. В том состоянии играть было практически невозможно. Даже сейчас и на консолях, и на ПК третья часть иногда умудряется неприятно удивлять ошибками. Игровой опыт столь ужасная оптимизация портит изрядно.
Так что в этом плане даже хорошо, что Mafia Definitive Edition перенесли. Ведь так у разработчиков будет больше времени, чтобы выловить все баги и спорные места. Ремейк классики должен соответствовать уровню оригинала. И техническое исполнение при таком раскладе становится одним из главных факторов для получения удовольствия от от игры.
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