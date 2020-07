Красивой графики и расширенного открытого мира. Чего мы ждём от ремейка первой Mafia

Mafia Definitive Edition перенесли на сентябрь 2020 года. Игра выйдет 25 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. После выхода консолей следующего поколения ремейк, скорее всего, перенесут на PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики честно признались, что эпидемия коронавируса сильно замедлила процесс разработки. А в студии Hangar 13 хотят добиться только лучшего результата для ремейка. И раз переосмысление Mafia: The City of Lost Heaven отложили, самое время помечтать, чего же мы от него ожидаем.

Ремастер первой Mafia отложили до сентября

Красивой графики

Довольно банальное пожелание, но всё же. Mafia Definitive Edition должна стать самой продвинутой в плане технологий игрой. Даже Mafia III местами выглядела впечатляюще, пускай и вышла в 2016 году. А уж в 2020-м так и вообще можно создать почти фотореалистичный шедевр.



Да и сам город Лост-Хэвен, в котором развернутся события игры, так и просится, чтобы его улучшили. Все его оживлённые проспекты и сомнительные переулки с новой графикой прямо расцветут. Лост-Хэвен – город с сильной индивидуальностью, пропитанный духом лучших криминальных драм. А современная визуальная часть лишь усилит эффект погружения.

Расширенного открытого мира

Mafia: The City of Lost Heaven никогда не была про развлечения в открытом мире. Это игра, сконцентрированная в первую очередь на сюжете, а город в ней служит лишь красивой и величественной декорацией. Но в 2020 году предостаточно игр, которые делают открытый мир на самом деле уместным и интересным. Mafia Definitive Edition придётся соответствовать современным тенденциям.



В ремейке хотелось бы видеть более живой мегаполис, в котором будет хватать дополнительных развлечений и необязательных миссий. Студии Hangar 13 необязательно делать на них упор, но лишними сайдквесты точно не будут. А если над ними хорошо поработать, то они смогут дополнить картину общей истории.

Дополненного, но в целом нетронутого сюжета

Величие Mafia: The City of Lost Heaven кроется в пронзительной истории о великих стремлениях и столь же великом крахе. Главный герой Томас Анджело фактически поднялся на вершину мира, но в итоге его судьбе не позавидуешь. Сценарий до сих пор остаётся главной причиной сыграть в первую Mafia, ведь на его проработку автор уделили больше всего сил и времени.



Так что разработчикам ремейка тут не стоит особо думать. Пусть оставят все сцены, как они есть. Да, в Hangar 13 уже рассказали, что планируют дополнить историю. Но тут стоит вспомнить Resident Evil 2 Remake, в которой все сюжетные нововведения были точечными, так как оригинал и так неплохо работал. От ремейка Mafia мы ждём приблизительно такого же подхода.

Новых технологий

2020 год ознаменуется ещё и приходом нового поколения консолей. А значит, нас ожидают коренные изменения в подходе к разработке игр. Наверняка все нынешние проекты уже разрабатываются с учётом PlayStation 5 и Xbox Series X. И создатели Mafia Definitive Edition вряд ли упустят возможность опробовать новые технологии.



Некоторые уже заподозрили, что в ремейке может быть трассировка лучей, на которую делается акцент в новых консолях. Возможно, будут и более практичные и геймплейные нововведения. Тут всё зависит от разработчиков, ведь технологические прорывы ещё никого не сделали хуже.

Качественной оптимизации

Вы помните, какой на релизе была Mafia III? Она полнилась багами и техническими проблемами. В том состоянии играть было практически невозможно. Даже сейчас и на консолях, и на ПК третья часть иногда умудряется неприятно удивлять ошибками. Игровой опыт столь ужасная оптимизация портит изрядно.



Так что в этом плане даже хорошо, что Mafia Definitive Edition перенесли. Ведь так у разработчиков будет больше времени, чтобы выловить все баги и спорные места. Ремейк классики должен соответствовать уровню оригинала. И техническое исполнение при таком раскладе становится одним из главных факторов для получения удовольствия от от игры.