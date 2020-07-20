Двести часов в эфире подряд! Геймер из Москвы побил два мировых рекорда

В марте этого года стримерша Vika_Karter провела марафон с целью побить мировой рекорд по суммарной продолжительности трансляции в течение одного месяца – каждый день она проводила 20-часовые эфиры на Twitch и в итоге добралась до желанной отметки в 600 часов, улучшив предыдущее достижение стримера Seanstream.

Россиянка побила рекорд Twitch. В марте она стримила 600 часов

Спустя всего три месяца достижение удалось обновить, и вновь это сделал стример из России. Не такой известный, как Vika_Karter, но рекорд от этого менее значимым не становится. Рекордсменом стал Евгений Jucs33 Гладышев. Статистика сервиса TwitchTracker подтверждает, что за 30 дней геймер провёл в эфире ещё больше времени – 606 часов и 43 минуты.



Попутно российский стример установил второй мировой рекорд и провёл самый продолжительный стрим в истории Twitch. Евгений находился в эфире более 200 часов подряд, лишь иногда позволяя себе вздремнуть. Трансляцию он при этом не выключал: развлекали зрителей в отсутствии стримера в эфире новые серии аниме-тайтлов.



Парню – 24 года, он живёт в Москве, увлекается баскетболом и настольным теннисом, по которому имеет спортивный разряд. На Twitch впервые зашёл пять лет назад, но тогда проводить эфиры не позволил слабый ноутбук. Карьеру стримера начал только в ноябре прошлого года.

Фото: Вика Картер

Как рассказал «Чемпионату» сам Евгений, ранее он уже проводил 24-часовые стримы, к тому же рекорд по длительности эфира покорился ему лишь с третьего раза: «Просто был поглощён процессом, поэтому удавалось так долго не спать. Я без проблем высыпаюсь за два-три часа, хотя в другое время могу провести в кровати по полдня».

Несмотря на то, что Jucs33 живет один, стример уверяет – особой подготовки к марафону не было. Кофе и энергетики от сна его не отвлекают, а вот продуктами пришлось закупиться впрок, чтобы не тратить лишнее время на лишние походы в магазин. Месяц назад Гладышев составил небольшой план и начал первую трансляцию серии.

За месяц почти непрерывного стрима он успел посмотреть со зрителями четыре сезона сериала «Тайны Смолвиля», более двадцати фильмов и бесчисленное количество серий различных аниме-тайтлов. Считается, что игры во время подобных марафонов отнимают больше сил, но геймер провёл немало времени в Grand Theft Auto V, Fortnite и Valorant.



Стоит отметить, что подобные марафоны почти полностью отключают тебя от внешнего мира и приковывают к компьютеру. Если Вике Картер помогали друзья и поддерживали зрители, Jucs33 не помогал никто. Он сирота, живёт один, да и знакомых у него не так много. Однако сам рекордсмен отмечает, что из-за этого необходимый для рекорда разрыв с социумом дался ему легче.

Фото: Евгений Jucs33 Гладышев

«Отсутствие на месяц никак на меня не повлияло. Друзей не так много, и вижусь я с ними очень редко. Поэтому для меня ничего не изменилось, разве что я не заходил на стримы к знакомым, потому что вёл свои», – рассказал стример.

Евгений подчёркивает, что даже с опытом продолжительных трансляций он к концу месяца оказался морально и физически вымотан, и не советует заниматься подобным без подготовки: «У всех есть свой предел. Если нет опыта, лучше не стоит так экспериментировать: для начала нужно провести несколько длинных трансляций и посмотреть, как это повлияет на самочувствие и здоровье. Посмотреть, сможешь ли ты выдержать подобный график».



Впрочем, сам Евгений на этом останавливаться не собирается и сейчас ищет новые интересные рекорды, которые способен побить. «Хочется найти что-то интересное, чтобы хорошо провести время. Самое главное ведь желание: делать какие-то вещи через силу нет особого смысла».