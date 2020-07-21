Костюмы «мстителей» из Marvel's Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк

Релиз кооперативного экшна Marvel's Avengers на ПК, PlayStation 4 и Xbox One намечен на 4 сентября 2020 года. Разработчики постепенно добавляют информации о том, какой будет игра. Портал IGN показал свежие снимки костюмов.

Одна из важнейших опций – возможность модернизировать, развивать и просто кастомизировать собственного персонажа. Причём пока Crystal Dynamics и издатель Square Enix заявляют, что все дополнения будут бесплатными. В том числе множество костюмов для персонажей.

Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».

Вот как будут выглядеть Железный человек, Тор, Халк, Мисс Марвел и Чёрная вдова

Marvel's Avengers – игра, которая не связана с основным сюжетом фильма «Мстители». Однако фанаты найдут много отсылок и к комиксам Marvel, и к сюжету фильма. После релиза 4 сентября игра выйдет и на PS5 и Xbox Series X.

Геймплей в формате красочного боя за Тора против роботов (при помощи Халка и Железного человека) можно посмотреть тут.