23 июля прошла презентация Microsoft, на которой показали много новинок, а также трейлеры уже анонсированных игр. Вот все самое интересное.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition

Одиннадцатая часть культовой серии JRPG Dragon Quest выйдет на XBox One 4 декабря 2020 года. В игре будет доступен ретро-режим с 2D графикой, а некоторые сайд-квесты отправят героев в миры других частей Dragon Quest.

ExoMecha

Бесплатный онлайн-шутер от компании Twistedred в трейлере показали перестрелки между наземными войсками в супер-костюмах, уничтожение техники, возможность забраться в кабину падающего вертолета и бои гигантских роботов. В игре будет доступна прокачка, бои с боссами и режим “Королевской битвы”. Релиз в 2021 году.

Echo Generation

Приключение с пошаговыми боями Echo Generation запланировано на 2021 год.

Hello Neighbor 2

Анонсировали продолжение Hello Neighbor, уже можно опробовать альфа-версию.

Balan Wonderworld

Мультяшный платформер от Balan Company. Разработку возглавляет создатель Соника Фудзи Нака. Релиз весной 2021 года.

Halo Infinite

Показали восемь минут геймплея Halo Infinite: новое оружие, открытый мир и крюк-кошка. Игра выйдет в этом году.

Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite

State of Decay 3

Новая часть выживалки State of Decay.

Forza Motorsport

Forza Motorsport на Xbox Series X получит поддержку рейтрейсинга и будет работать в 4к и 60 кадрах в секунду.

Новая Forza Motorsport выйдет только на Xbox Series X и ПК

EverWild

Новый трейлер EverWild – медитативного приключения от компании Rare.

Tell me Why

Трейлер новой игры от создателей Life is Strange.

Ori and the will of the wisps

Платформер выйдет на Xbox Series X с поддержкой 120 кадров в секунду и нативного 4К.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Obsidian Entertainment представила дополнение для The Outer Worlds. Герой отправится на астероид Gorgon, где ставились ужасные научные эксперименты. В дополнении поднимут максимальный уровень персонажа, добавят новое оружие, новые фобии и перки, а также обширная новая территория для исследования.

Grounded

Также они показали новый трейлер кооперативной Grounded. Игра выйдет 28 июля.

Avowed

И анонсировала новую масштабную фэнтези RPG Avowed. Ее действие развернется в мире Pillars of Eternity.

As Dusk Falls

Интерактивная драма о переплетении судеб двух разных семей.

Psychonauts 2

Трейлер продолжения «Психонавтов» с поющим Джеком Блэком на фоне.

Destiny 2 Beyond Light

Destiny 2 получит поддержку на Xbox Series X, а новое дополнение выйдет 10 ноября 2020 года.

Stalker 2

Первый трейлер продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики обещают полностью открытый мир, улучшенный искусственный интеллект A-Life 2.0 и множество концовок.

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X, а потом на PS5

Warhammer 40000 DarkTide

Новая кооперативная игра для четверых человек во вселенной Warhammer от создателей Warhammer Vermintide.

Tetris Effect: Connected

Анонсировали мультиплеер для Tetris Effect, его добавят в качестве бесплатного обновления летом 2021 года. В трейлере засветились про-игроки в тетрис Джонас Ньюбауэр, Джозеф Сэйли, а также создатель Тетриса Алексей Пажитнов.

The Gunk

Трейлер нового приключения от создателей SteamWorld, где игроку предстоит исследовать поверхность неизвестной планеты.

The Medium

Новый трейлер хоррора The Medium, в котором главную героиню бросает между двумя разными мирами. Музыку к игре написал знаменитый Акира Ямаока, известный своими композициями для Silent Hill. Игру уже можно предзаказать в Steam за 837 рублей.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Анонс нового дополнения для Phantasy Star Online 2.

CrossfireX

Remedy показали трейлер сюжетной кампании новой части Crossfire, которую они разрабатывают уже несколько лет. Оригинальная Crossfire – онлайн-шутер, очень популярный в Китае.

Fable

Презентация закончилась трейлером перезапуска RPG-серии Fable. Последняя часть, Fable 3, вышла целых десять лет назад. За перезапуск отвечают Playground Games, известные по Forza Horizon.

Все эти игры будут доступны по подписки Xbox Game Pass.