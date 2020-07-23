S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition
Одиннадцатая часть культовой серии JRPG Dragon Quest выйдет на XBox One 4 декабря 2020 года. В игре будет доступен ретро-режим с 2D графикой, а некоторые сайд-квесты отправят героев в миры других частей Dragon Quest.
ExoMecha
Бесплатный онлайн-шутер от компании Twistedred в трейлере показали перестрелки между наземными войсками в супер-костюмах, уничтожение техники, возможность забраться в кабину падающего вертолета и бои гигантских роботов. В игре будет доступна прокачка, бои с боссами и режим “Королевской битвы”. Релиз в 2021 году.
Echo Generation
Приключение с пошаговыми боями Echo Generation запланировано на 2021 год.
Hello Neighbor 2
Анонсировали продолжение Hello Neighbor, уже можно опробовать альфа-версию.
Balan Wonderworld
Мультяшный платформер от Balan Company. Разработку возглавляет создатель Соника Фудзи Нака. Релиз весной 2021 года.
Halo Infinite
Показали восемь минут геймплея Halo Infinite: новое оружие, открытый мир и крюк-кошка. Игра выйдет в этом году.
State of Decay 3
Новая часть выживалки State of Decay.
Forza Motorsport
Forza Motorsport на Xbox Series X получит поддержку рейтрейсинга и будет работать в 4к и 60 кадрах в секунду.
EverWild
Новый трейлер EverWild – медитативного приключения от компании Rare.
Tell me Why
Трейлер новой игры от создателей Life is Strange.
Ori and the will of the wisps
Платформер выйдет на Xbox Series X с поддержкой 120 кадров в секунду и нативного 4К.
The Outer Worlds: Peril on Gorgon
Obsidian Entertainment представила дополнение для The Outer Worlds. Герой отправится на астероид Gorgon, где ставились ужасные научные эксперименты. В дополнении поднимут максимальный уровень персонажа, добавят новое оружие, новые фобии и перки, а также обширная новая территория для исследования.
Grounded
Также они показали новый трейлер кооперативной Grounded. Игра выйдет 28 июля.
Avowed
И анонсировала новую масштабную фэнтези RPG Avowed. Ее действие развернется в мире Pillars of Eternity.
As Dusk Falls
Интерактивная драма о переплетении судеб двух разных семей.
Psychonauts 2
Трейлер продолжения «Психонавтов» с поющим Джеком Блэком на фоне.
Destiny 2 Beyond Light
Destiny 2 получит поддержку на Xbox Series X, а новое дополнение выйдет 10 ноября 2020 года.
Stalker 2
Первый трейлер продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики обещают полностью открытый мир, улучшенный искусственный интеллект A-Life 2.0 и множество концовок.
Warhammer 40000 DarkTide
Новая кооперативная игра для четверых человек во вселенной Warhammer от создателей Warhammer Vermintide.
Tetris Effect: Connected
Анонсировали мультиплеер для Tetris Effect, его добавят в качестве бесплатного обновления летом 2021 года. В трейлере засветились про-игроки в тетрис Джонас Ньюбауэр, Джозеф Сэйли, а также создатель Тетриса Алексей Пажитнов.
The Gunk
Трейлер нового приключения от создателей SteamWorld, где игроку предстоит исследовать поверхность неизвестной планеты.
The Medium
Новый трейлер хоррора The Medium, в котором главную героиню бросает между двумя разными мирами. Музыку к игре написал знаменитый Акира Ямаока, известный своими композициями для Silent Hill. Игру уже можно предзаказать в Steam за 837 рублей.
Phantasy Star Online 2: New Genesis
Анонс нового дополнения для Phantasy Star Online 2.
CrossfireX
Remedy показали трейлер сюжетной кампании новой части Crossfire, которую они разрабатывают уже несколько лет. Оригинальная Crossfire – онлайн-шутер, очень популярный в Китае.
Fable
Презентация закончилась трейлером перезапуска RPG-серии Fable. Последняя часть, Fable 3, вышла целых десять лет назад. За перезапуск отвечают Playground Games, известные по Forza Horizon.
Все эти игры будут доступны по подписки Xbox Game Pass.
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