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Самое важное с презентации Xbox Games Showcase

S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable
Юрий Демидов
S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году
23 июля прошла презентация Microsoft, на которой показали много новинок, а также трейлеры уже анонсированных игр. Вот все самое интересное.
Киберспорт / Другие игры 0

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition

Одиннадцатая часть культовой серии JRPG Dragon Quest выйдет на XBox One 4 декабря 2020 года. В игре будет доступен ретро-режим с 2D графикой, а некоторые сайд-квесты отправят героев в миры других частей Dragon Quest.

ExoMecha

Бесплатный онлайн-шутер от компании Twistedred в трейлере показали перестрелки между наземными войсками в супер-костюмах, уничтожение техники, возможность забраться в кабину падающего вертолета и бои гигантских роботов. В игре будет доступна прокачка, бои с боссами и режим “Королевской битвы”. Релиз в 2021 году.

Echo Generation

Приключение с пошаговыми боями Echo Generation запланировано на 2021 год.

Hello Neighbor 2

Анонсировали продолжение Hello Neighbor, уже можно опробовать альфа-версию.

Balan Wonderworld

Мультяшный платформер от Balan Company. Разработку возглавляет создатель Соника Фудзи Нака. Релиз весной 2021 года.

Halo Infinite

Показали восемь минут геймплея Halo Infinite: новое оружие, открытый мир и крюк-кошка. Игра выйдет в этом году.

Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite

State of Decay 3

Новая часть выживалки State of Decay.

Forza Motorsport

Forza Motorsport на Xbox Series X получит поддержку рейтрейсинга и будет работать в 4к и 60 кадрах в секунду.

Новая Forza Motorsport выйдет только на Xbox Series X и ПК

EverWild

Новый трейлер EverWild – медитативного приключения от компании Rare.

Tell me Why

Трейлер новой игры от создателей Life is Strange.

Ori and the will of the wisps

Платформер выйдет на Xbox Series X с поддержкой 120 кадров в секунду и нативного 4К.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Obsidian Entertainment представила дополнение для The Outer Worlds. Герой отправится на астероид Gorgon, где ставились ужасные научные эксперименты. В дополнении поднимут максимальный уровень персонажа, добавят новое оружие, новые фобии и перки, а также обширная новая территория для исследования.

Grounded

Также они показали новый трейлер кооперативной Grounded. Игра выйдет 28 июля.

Avowed

И анонсировала новую масштабную фэнтези RPG Avowed. Ее действие развернется в мире Pillars of Eternity.

As Dusk Falls

Интерактивная драма о переплетении судеб двух разных семей.

Psychonauts 2

Трейлер продолжения «Психонавтов» с поющим Джеком Блэком на фоне.

Destiny 2 Beyond Light

Destiny 2 получит поддержку на Xbox Series X, а новое дополнение выйдет 10 ноября 2020 года.

Stalker 2

Первый трейлер продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики обещают полностью открытый мир, улучшенный искусственный интеллект A-Life 2.0 и множество концовок.

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X, а потом на PS5

Warhammer 40000 DarkTide

Новая кооперативная игра для четверых человек во вселенной Warhammer от создателей Warhammer Vermintide.

Tetris Effect: Connected

Анонсировали мультиплеер для Tetris Effect, его добавят в качестве бесплатного обновления летом 2021 года. В трейлере засветились про-игроки в тетрис Джонас Ньюбауэр, Джозеф Сэйли, а также создатель Тетриса Алексей Пажитнов.

The Gunk

Трейлер нового приключения от создателей SteamWorld, где игроку предстоит исследовать поверхность неизвестной планеты.

The Medium

Новый трейлер хоррора The Medium, в котором главную героиню бросает между двумя разными мирами. Музыку к игре написал знаменитый Акира Ямаока, известный своими композициями для Silent Hill. Игру уже можно предзаказать в Steam за 837 рублей.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Анонс нового дополнения для Phantasy Star Online 2.

CrossfireX

Remedy показали трейлер сюжетной кампании новой части Crossfire, которую они разрабатывают уже несколько лет. Оригинальная Crossfire – онлайн-шутер, очень популярный в Китае.

Fable

Презентация закончилась трейлером перезапуска RPG-серии Fable. Последняя часть, Fable 3, вышла целых десять лет назад. За перезапуск отвечают Playground Games, известные по Forza Horizon.

Все эти игры будут доступны по подписки Xbox Game Pass.

Источник: «Чемпионат»

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