5 причин не покупать на старте PlayStation 5 и Xbox Series X

Выход консолей нового поколения – событие крайне волнующее. Xbox Series X и PlayStation 5 прямо сейчас хотят купить миллионы игроков, а ажиотаж на старте продаж ожидается немыслимых масштабов. Впрочем, если отбросить чувство причастности и всеобщий хайп, трезво оценив положение, то может оказаться, что покупка новых консолей в первые же дни – не самое здравое решение. Мы собрали пять причин, почему стоит попридержать свои деньги и отложить приобретение Xbox Series X и PlayStation 5 на некоторое время.

Игры и дизайн показали, а дату выхода не раскрыли. Всё, что мы узнали из презентации PS5 Ждём ответного удара от Microsoft.

Всё, что нужно знать о Microsoft Xbox Series X Война двух консолей только начинается.

1. Сомнительные первые ревизии

Первые ревизии любой новой технологии могут принести очень много проблем. Вспомните эпоху Xbox 360, когда почти каждая вторая консоль оказалась неисправной. С поколением Xbox One и PS4 дела пошли лучше, но всё-таки своего пика консоли достигли с выходом Xbox One S и PS4 Slim соответственно. Они стали компактнее, надёжнее и просто лучше.



И пускай Xbox Series X и PlayStation 5 будут мощными и инновационными, никто пока не знает, с какими техническими проблемами в итоге предстоит столкнуться первым покупателям. Возможно, консоли будут перегреваться, терять соединение, тормозить на пустом месте – проблемы могут вылезти из самых неожиданных мест. А вот в следующих ревизиях, как это принято в игровой индустрии, всё обязательно исправят для лучшего пользовательского опыта.

2. Непроверенное программное обеспечение

Проблема плавно вытекает из предыдущей. Даже самое топовое железо окажется бесполезным, если его возможности не используются по-максимуму софтом. Это лучшего всего заметно по рынку смартфонов, где мощнейшие с точки зрения начинки телефоны могут работать хуже, чем не самый новый iPhone. С консолями всё аналогично.



Даже сейчас на Xbox One и PS4 активно выходят обновления, увеличивающие производительность и добавляющие новые функции. А на старте у них не было множества важных особенностей, без которых нынче консоли представить невозможно. Xbox Series X и PlayStation 5 тоже наверняка пройдут подобный путь, так что до выхода достойной версии ПО придётся подождать.

3. Настоящих next-gen игр на старте не будет

Многие покупают консоли ради эксклюзивных игр. Разработчики уже дразнят нас невероятными инновациями и графикой следующего поколения, которая шокирует абсолютно всех. Но вспомните стартовую линейку PS4. В ней можно выделить разве что Killzone: Shadow Fall, да и та больше демонстрировала технические возможности консоли, чем была просто интересной игрой. Настоящие хиты-эксклюзивы начали появляться лишь спустя несколько лет после старта продаж.



Следующее поколение обещает быть более насыщенным с самого начала, учитывая несколько уже анонсированных любопытных новинок. Однако действительно прорывные игры получатся только у внутренних студий. Сторонним компаниям понадобится время, чтобы привыкнуть к новой технологии. Так что коренной переворот в играх стоит ожидать где-то через два года.

4. Обычный комплект консоли

Приобщиться к удивительному миру консольного гейминга сейчас помогают всевозможные бандлы. То есть ты покупаешь не просто технологию, а сразу несколько игр к ней, дополнительный геймпад или более интересные штуки вроде VR-шлема. Такой подход сильно снижает порог вхождения в новую экосистему. Нынче брать «голую» консоль просто невыгодно.



Будем честны, мы не можем предсказать, какие будут бандлы у PS5 и Xbox. Но вряд ли в комплекте с ними будут идти все важные новинки. До подобного нужно подождать ещё несколько лет. И тогда со спокойно душой вы получите возможность купить не только консоль, но и лучшие игры для неё.

5. Цена

Самый прозаичный и банальный, но в то же время критический фактор. Никакие технологические чудеса новых консолей не помогут, если они будут стоить непомерные суммы. Курс рубля и дефицит компонентов из-за коронавируса наверняка скажутся на итоговом ценнике.



И тут уже всё просто. Со временем на консоли следующего (к тому времени – уже нынешнего) поколения появятся скидки на любой вкус, а разные акции помогут их заполучить себе с большей выгодой. Так что если вы не хотите лишний раз тратиться, то просто запаситесь терпением.