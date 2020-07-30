Как во сне, но наяву. Осторожно, можно залипнуть.

Безумные штормы и полёты в VR-шлеме. Всё об авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator

Что за игра, когда выйдет и сколько стоит

Flight Simulator – серия авиасимуляторов от Microsoft. Первая игра вышла аж в 1982 году, последняя – в феврале 2012-го. Серию всегда уважали за повышенный реализм, а некоторые лётные школы используют MSFM как программу для обучения.

Релиз новой Microsoft Flight Simulator намечен на 18 августа на ПК. Страница игры уже есть в Steam, а предзаказ доступен в Microsoft Store (обычное издание – $ 59,99, премиум – $ 119,99). Обладателям Xbox придётся подождать.

Boeing 747 в Microsoft Flight Simulator

Издания отличаются количеством доступных самолётов и эксклюзивных аэропортов, куда можно посадить свою птичку. В «стандарте» – 30 аэропортов и 20 самолётов, в «премиум-пакете» – 40 и 30. При этом всего Microsoft обещает более 37 тысяч аэропортов по всему миру, а 40 будут максимально детализированы.

Российских аэропортов в игре пока нет.

Как выглядит игра

Если кратко, графика выглядит сумасшедше. Вот так ребята из IGN полтора часа «летели» из Сан-Франциско в Лас-Вегас. Ощущение, будто тебе повезло попасть в кабину пилота. Осторожно, на видео можно залипнуть:

Или поглядите на шторм – безумно красиво!

Кстати, игра будет развиваться через бесплатные обновления и платные DLC. Microsoft обещает мультиплеер – можно будет играть за двух пилотов и управлять самолетом. Появятся разные климатические зоны, больше тонкостей в погодных условиях. И даже придется учитывать поведение животных.

Кроме того, DLC будут добавлять новые виды техники. В первом большом обновлении появятся вертолёты и вертолетные площадки.

Кстати, о сложностях. Помимо погодных условий, придется следить за временем суток, ветром, облаками. За детализацию отвечает технология искусственного интеллекта Microsoft Azure: с её помощью обрабатывают снимки со спутника, а затем всё это формируется в полноценную виртуальную планету. Для достоверности тут «построят» 1,5 млрд зданий и «высадят» 2 трлн деревьев. А ещё горы, дороги, реки и многое другое.

Появится функция полётов в VR-шлеме

Компания Microsoft подтвердила, что авиасимулятор Microsoft Flight Simulator будет поддерживать VR-режим. Разработка ещё продолжается, но уже прошла закрытая презентация, на которой показали предварительные кадры, снятые в VR-гарнитуре.

Возможность летать «от первого лица» планируется уже в конце 2020 года с помощью бесплатного обновления. Однако на старте опция будет доступна только обладателям шлема HP Reverb G2. Такой выбор объясняется просто: эта VR-гарнитура создавалась совместно Valve, Microsoft и HP.

Выход HP Reverb G2 аналогично запланирован на конец 2020-го. И сейчас действует предзаказ, цена шлема в официальном магазине – $ 599,99. Чуть больше 44 тыс. рублей по курсу на 30 июля.

Системные требования, чтобы потянуть всё это великолепие