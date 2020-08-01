Улучшенный дриблинг и подготовка игроков. Нововведения, которые появятся в FIFA 21

Релиз новой версии FIFA в этому году отложен на начало октября. Однако первая информация о том, чем новая версия футбола от Electronic Arts будет отличаться от предыдущей, появляется уже сейчас. Мы ознакомились с первыми материалами разработчиков и готовы рассказать, каких интересных новинок стоит ждать от FIFA 21.

Что известно о FIFA 21. Актуальный гид Больше о новой части футбольного симулятора мы узнаем в августе.

Улучшенный геймплей

Геймеры неоднократно критиковали серию FIFA за прямолинейность, в отличие от того же Pro Evolution Soccer, и теперь у EA Sports, кажется, появился достойный ответ. Одной из главных фишек игры станет система Creative Runs, которая позволит футболистам действовать более творчески, удивляя соперника интересными атаками и строя неприступные редуты в защите.

Помимо этого в FIFA 21 будут улучшены элементы дриблинга и обводки. Теперь защитникам будет недостаточно приблизиться к сопернику, чтобы перехватить мяч, а у атакующего игрока появится выбор между серией простых футбольных хитростей, которые придётся применять, исходя из положения и характеристик соперника.



Одной из любопытных особенностей станет опция продолжения атаки после фола. Исходя из ситуации на поле, вы сможете принять решение – либо подняться и продолжить атаку, либо остановить игру и исполнить стандарт.



EA Sports также провела большую работу над поведением игроков на поле. Теперь партнеры, которыми управляет компьютер, будут отзывчивее: станут открываться под передачи, активнее перемещаться по полю и самостоятельно принимать тактические решения, выбранные в меню.

Новые фишки в «Карьере»

Многие из анонсированных нововведений станут приятным сюрпризом для тех, кто любит развивать команду в режиме «Карьера». Во-первых, FIFA 21 расширит спектр возможностей для подготовки футболистов. Например, можно будет изменить основную позицию игрока – перевести защитника в полузащиту, а игрока с фланга научить играть в центре поля.



Кроме того, в игре появится система Sharpness, которая подскажет, насколько игрок готов к матчу. Как и в реальном спорте, на поведение футболиста будет влиять не только физическая форма, но и моральное состояние: длительность контракта, мотивация на конкретного соперника и общее настроение.



В Electronic Arts отмечают, что теперь будет намного проще сделать свою команду сильнее здесь и сейчас. Обновления трансферов позволят взять игрока в аренду или в кредит с условием постепенной выплаты или обмена на другого футболиста. Вариаций FIFA 21 предложит достаточно.

И ещё кое-что. Это наконец случилось: экран информации заменит полноценная интерактивная симуляция. Игрок сможет наблюдать за ходом поединка на схеме и в любой момент вмешаться, чтобы внести изменения в ход матча, а также взять на себя управление во время угловых или штрафных. Удивительно, что EA, в отличие от авторов того же Football Manager, раньше обходилась без такой нужной фишки.

Другие улучшения

Ранее стало известно, что новая версия FIFA уже подготовлена к выходу PlayStation 5 и Xbox Series X – разработчики уверяют, что на консолях следующего поколения матч будет загружаться за доли секунды. Кроме того, на новых консолях можно будет увидеть улучшенное освещение, реалистичный звук и правдоподобные движения игроков. Особое внимание также уделено виброотдаче на контроллере PS5.



Авторы FIFA 21 также отмечают, что в новую игру будут включены более 17 000 реальных игроков из более чем 700 клубов. Возможно, одним из сюрпризов (анонс большей часть новинок EA оставили на август) станет добавление в игру настоящих судей: внимательные игроки уже разглядели виртуального Майкла Дина.