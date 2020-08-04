«Интер» зарешал. Эта девушка сделала Кефира в финале Кубка фиферов по FIFA 20

Завершилось грандиозное, нет, эпичное событие этого лета — Кубок фиферов 2020 по FIFA 20. Шутки шутками, а турнир-то выиграл не какой-то всем известный ютубер или киберспортсмен, турнир выиграла… девушка, новичок турнира, Валентина Шевко, она же SXYTER. Да, милая и очаровательная девушка, которая своим «Интером» прошлась по титулованным, уважаемым и популярным фиферам и стала настоящим открытием и украшением этого интереснейшего Кубка. Как такое возможно, спросите вы. Валентина отвечает просто: верьте в себя, и всё невозможное станет возможным.

Вряд ли на одной вере и мотивации можно пройтись по сетке и взять кубок. Можно ещё сказать, что новичкам везёт. Но помимо везения и веры в себя нужно ещё как минимум уметь читать противника, выбирать правильную стратегию на матч и обладать хладнокровием. У Валентины всё это присутствовало — она грамотно перестраивалась, безупречно играла в обороне (в матчах с её участием редко были большие счета) и, что самое главное, не прогибалась под авторитетом известных киберспортсменов и фиферов.



Валентине — 26 лет. Живёт в Санкт-Петербурге, стримит и играет в местной женской команде «Кикэмоллочка».

Что такое Кубок фиферов

Это дружеский турнир, где главное не призы, деньги и другие материальные ценности, а дух соперничества. Главным организатором Кубка выступает известный видеоблогер, стример и киберспортсмен — Сергей kefir Никифоров. Каждый фифер хочет доказать таким же фиферам, что именно он лучший. Неизвестно, получают ли участники турнира, кроме кубка и почётного звания, что-то ещё. Как сказал Евгений Yozhyk Мостовик, Кубок фиферов — это прекрасная возможность сохранить интерес к FIFA. Жарким летом многим не до игры, к тому же до новой части футбольного симулятора остаётся 1,5 месяца — игроки уже пресытились игрой и всеми мыслями находятся в следующей части FIFA.

Участники и формат Кубка фиферов

В турнире приняли участие 32 игрока. Среди них были как известные фиферы, делающие контент по FIFA на YouTube и Twitch, так и профессиональные игроки. Даже Wylsacom (если кто не знает, то это один из самых популярных техноблогеров в рунете) изъявил желание попробовать свои силы. Киберспортсменов было немного — это Антон klenoff Кленов, который закончил выступление на турнире на стадии четвертьфинала, Евгений Yozhyk Мостовик, который как раз обыграл Антона в четвертьфинале по пенальти, Сергей kefir Никифоров, выигравший у Евгения в полуфинале, опять же, по пенальти, Руслан Ruha Сорока, Алексей ForlanFS Мерсер и, собственно, сама Валентина SXYTER Шевко.



При выборе клубов самые слабые участники турнира имели преимущество — они выбирали первыми. Киберспортсмены выбирали последними. Именно поэтому «Кефиру» достался «Монако», а «Ежу» — «Вулверхэмптон». При этом команды собирали в режиме FIFA Ultimate Team. Матчи проходили там же. А значит, можно было использовать любые карточки за исключением икон. Групповой этап был проведён по швейцарской системе. По его итогам в плей-офф вышли 16 игроков.

SXYTER достался «Интер»

Валентине повезло больше, чем остальным киберспортсменам (за исключением, наверное, Руслана, который вытянул «Валенсию»), — ей достался «Интер». Но, с другой стороны, карточки «Интера» девушка искала долго. Она призналась, что ей было трудно их найти, так как многие из них можно было получить лишь в режиме «Испытания подбора команды».



Не без помощи сообщества Валя всё-таки с задачей справилась и получила в своё распоряжение следующий состав: Лукаку, Кристиана Эриксена и Мартинеса в нападении с рейтингами 95, 91 и 96 соответственно, Эшли Янга и Политано (хоть он и ушёл в «Наполи», но его «интеровская карточка» до сих пор доступна) на флангах с рейтингами 87 и 82. Центральными опорниками выступили Марцело Брозович и Николо Барелла с рейтингами 84 и 83. В защите сыграли Милан Шкриньяр, Диего Годин и Стефан де Врей с рейтингами 87, 93 и 95. Позицию вратаря занял словенский футболист Самир Ханданович с рейтингом 94.

Источник видео: YouTube-канал SXYTER.

Турнирный путь SXYTER на Кубке фиферов

На основном аккаунте девушки сыграно более 1,5 тыс. матчей. Она победила в 1062 матчах, 57 сыграла вничью и уступила лишь в 460 матчах. То есть девушка играть умеет, но мало кто перед турниром ожидал от неё такого выступления. Зрители скорее задавались вопросом, сумеет ли единственная девушка на турнире не затеряться в компании парней.



На групповом этапе девушка обыграла POZ I KOS и его «Атлетико» — 8:1, MOZZ и его «Бенфику» — 2:1, проиграла Кефиру с минимальным счётом 0:1, оказалась сильнее Goodmax и его «Лиона» — 3:1, но уступила FORLAN и его «Аталанте» — 0:1. В последнем матче группового этапа Валя обыграла SIBSKANA и его «РБ Лейпциг» — 1:0.



Одержав в итоге четыре победы при двух поражениях, девушка вышла в плей-офф, где в первом круге попала на FAVORITE и его «Наполи». Вале удалось удержать сухой счёт 2:0 и выйти в четвертьфинал. А уже в следующей стадии её ждал 2DROTS и его «Милан». Но девушка вновь оказалась сильнее, на этот раз со счётом 2:1. В полуфинале киберспортсменка вновь попала на FORLAN, которому проиграла на групповом этапе — 0:1. Но девушка не стушевалась и взяла реванш — 2:1.

Источник видео: YouTube-канал SXYTER.

Валентина сделала, казалось бы, невозможное — обыграла тех, кто позиционировался перед турниром выше её. В финале её ждал Кефир, который в серии пенальти обыграл Ёжика. Главный организатор турнира, один из самых опытных и титулованных российских фиферов. За Кефира говорил опыт. Но если SXYTER и так уже прыгнула выше головы, то над Сергеем довлел результат. Он не мог проиграть девушке, где-то в подсознании у него наверняка сидели эти слова.



Матч получился, как и подобает главному поединку турнира, драматичным. Игроки обменялись голами и завершили основное время ничейным результатом — 1:1. Дополнительное время не принесло голов, а в серии пенальти Валентина полностью прочитала Кефира, забив три мяча и не пропустив ни одного. Посмотрите на её эмоции — они бесценны. Без слёз радости не обошлось.

Источник видео: YouTube-канал SXYTER.

Будем верить, что эта победа окажется неслучайной и девушка продолжит соревноваться с парнями наравне уже в 21 части игры. После финала ей присылали много негативных комментариев и обвиняли в том, что она часто тянула время и слишком долго перекатывала мяч. Но девушка заняла правильную позицию — никак не реагировать на завистников и негативщиков. Как говорится, победителей не судят.