Как FIFA 21 будет отличаться от FIFA 20. Впечатления с закрытой презентации

Пускай 2020 год оказался не самым простым для всего мира, на планы по выпуску очередной части FIFA он не сильно повлиял. EA Sports кропотливо работала целый год, чтобы главный футбольный симулятор в игровой индустрии стал ещё лучше. FIFA 21 уже начала понемногу обрастать подробностями. Мы побывали на закрытой презентации игры и сейчас расскажем про основные нововведения в геймплее, которые ожидают игроков.

Улучшенный дриблинг и подготовка игроков. Нововведения, которые появятся в FIFA 21 Новые фишки добавят игре ещё больше реалистичности.

В EA Sports понимают, что многие играют в FIFA 21 исключительно ради любимых команд и игроков. Поэтому разработчики постарались ещё лучше перенести индивидуальность звёзд футбола в интерактивный формат. Теперь на стиль игры влияет большее число параметров игроков. Это позволит каждому ощущаться сильной индивидуальностью, а не просто моделькой.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation

В FIFA 21 появится новый вид дриблинга, который разработчики называют «проворным». Его делали на основе движений лучших футболистов мира, а его цель – помочь быстрее и лучше обходить защитников, умело перемещая мяч из стороны в сторону. Так команда разработчиков хочет сделать дриблинг более плавным, но в то же время агрессивным.



Иногда проворный дриблинг будет включаться автоматически, например, при тесном контакте с защитником команды-соперника. Так у вас появятся дополнительные возможности для нападения. Впрочем, контекстуальный проворный дриблинг можно отключить, если вы предпочитаете полный контроль над происходящим.

Появятся и новые возможности для контроля команды. При помощи правого стика теперь можно будет свободно указать направление, в котором побегут ваши напарники. А если игрок уже отдал пас, у вас останется возможность для его контроля, чтобы спланировать сложные тактики.

При этом у вас будет немного времени, чтобы успеть задать направление движения. Так разработчики не только хотят избежать конфликтов с другими командами и движениями, но и побудить игроков освоить новые возможности. Умение задать направление движения для напарников можно будет спокойно доводить до совершенства в режиме тренировки.

Искусственный интеллект игроков обещают вывести на новый уровень. В EA Sports прописали отдельные правила и паттерны для AI в нападении и защите. Игроки будут лучше анализировать ситуацию на поле и постараются самостоятельно пройти сквозь защиту вражеской команды.



Изменения в AI будут заметны практически в любых ситуациях. Напарники будут подстраиваться под ваш стиль игры, выбирать удобное позиционирование для голевых передач и вести себя максимально адекватно. Разработчики хотят, чтоб грамотная оценка ситуации на поле вознаграждалась голами чаще. А без адекватного искусственного интеллекта это невозможно.



Поработали в EA Sports и над системой столкновений игроков. Она очень важна для борьбы за мяч на очень близких дистанциях. Теперь игроки смогут перепрыгивать друг друга и самостоятельно избегать падений. Если столкновение неизбежно, то игрок постарается сгруппироваться так, чтобы получить меньше повреждений и быстрее вернуться в игру. Быть может, знаменитые баги коллизий, которыми славится FIFA, с выходом новой части останутся в прошлом.

Любителям сложных испытаний должен понравиться режим под названием Competitor Mode. Он подстроит AI вражеской команды так, что та будет имитировать стиль игры лучших киберспортивных игроков в FIFA. Так каждый игрок может почувствовать себя на крупных турнирах по FIFA, а AI заставит попотеть даже опытных фанатов серии.



Разработчики проанализировали информацию, полученную на основе FIFA 20, чтобы сделать каждую роль в команде в следующей части ещё лучше и приятнее. Например, скорость нападающих немного уменьшили, чтобы снизить количество забитых ими голов. В EA Sports хотят поощрять интересные тактики, а не банальные атаки в лоб. А вот у защитников появится больше возможностей для позиционирования.



Отдельно создатели игр поработали над анимациями. Они стали не просто плавнее, но и лучше телеграфируют все движения игроков. «Плавность» и «отзывчивость» в принципе оказались главными словами, которые звучали во время закрытой презентации FIFA 21. Разработчики стремятся к тому, чтобы у вас всегда был контроль над происходящим на экране.

Но в то же время FIFA 21 станет дружелюбнее для новичков. Игроки под вашим управлением смогут совершать автоматические пасы и удары по воротам. Опять же, сказывается акцент на позиционировании вашей команды по полю, за которое отвечаете исключительно вы.

Улучшили и онлайн-составляющую. Чтобы добиться плавности, команда FIFA 21 серьёзно поработала над сетевым кодом игры. В новой части FIFA онлайновые матчи должны вызывать меньше проблем, чтобы ничто не отвлекало от футбола.



И это лишь основные нововведения. EA Sports затронула практически каждую механику в игре, как-то изменив или улучшив её. А ещё теперь можно прямо во время матча отматывать время, чтобы посмотреть, как могла бы сложиться ситуация при другой вашей модели поведения. Во всех тонкостях предстоит разбираться далеко не один матч.



Все изменения в геймплее оправданны, особенно если учитывать, что FIFA 21 выйдет и на следующем поколении консолей, но заметите и прочувствуете вы их, только если сами немного поиграете. Впрочем, о версии для PlayStation 5 и Xbox Series X разработчики пока не рассказывали. Но даже сейчас FIFA 21 видится отличным футбольным симулятором. И вовсе не из-за отсутствия конкуренции, а просто по причине высокого качества игры.