Почему Xbox Series X, а не PlayStation 5. 8 причин отдать предпочтение Microsoft

В предыдущей статье мы насчитали 5 причин, почему стоит приобрести PlayStation 5. Теперь настало время посмотреть на плюсы Xbox Series X. Microsoft проделала большую работу над ошибками, поэтому «синим» в этот раз будет крайне сложно удержать свои позиции. Вот несколько причин выбрать новый Xbox, а не PlayStation 5.

1. Обратная совместимость не только с Xbox One, но и с более старыми консолями — Xbox 360 и Xbox

Первый туз в рукаве Microsoft — ПОЛНАЯ обратная совместимость с играми всех четырёх поколений. Вы сможете запустить на новой консоли игры (как обещают в Microsoft — тысячи игр) не только с Xbox One и Xbox 360, но и с оригинальной версии Xbox. Игры с прошлых поколений консолей будут запускаться в максимально возможном разрешении и с повышенной частотой кадров. При переходе на Xbox Series X перенесутся как сами игры, так и весь ваш прогресс — достижения и сохранения, а также списки друзей и сообществ. Новые функции (одна из них это Quick Resume — быстрое возобновление игры) будут работать и в старых играх.



PlayStation 5 тоже будет обладать обратной совместимостью, но лишь с консолями одного поколения — PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Это всё, что известно на данный момент времени, так как про совместимость новой консоли с играми, выпущенными на трёх предыдущих поколениях PlayStation, разработчики ничего не могут сказать. Собственно говоря, представитель Sony в конце июня этого года так и написал в твиттере: «Мы ничего не можем сказать об обратной совместимости с PS1, PS2 и PS3». Вот как можно интерпретировать эти слова? С одной стороны он и не опровергнул возможность совместимости с более старыми поколениями PlayStation, но в то же время и не подтвердил это. Фанатам Sony остаётся лишь верить и надеяться на чудо. А ведь вдруг их любимая компания не стала раскрывать все карты. Зато точно известно, что Sony тестирует топ-100 лучших игр с PlayStation 4, которые должны будут запускаться на новой консоли сразу же после её появления на прилавках магазинов.

2. Аксессуары с Xbox One будут работать и на Xbox Series X

Microsoft оказалась настолько щедрой к своим фанатам, что помимо обратной совместимости со всеми поколениями консолей позволила им использовать все аксессуары с Xbox One на Xbox Series X. То есть если вы приобрели новую консоль с одним геймпадом, то для игры с друзьями сможете использовать свои старые геймпады от Xbox One в любых приложениях и играх.



У Sony всё немного иначе. Воспользоваться аксессуарами с PlayStation 4 на новой PlayStation 5 не получится. Единственное, что разрешили разработчики игрокам — это использовать геймпады от PlayStation 4 на PlayStation 5, но с одним лишь условием. Геймпады от предыдущей консоли на PS5 будут работать только при запуске старых игр, ранее вышедших на PlayStation 4. Новые игры, разработанные специально для PlayStation 5, поддерживать контроллеры от PlayStation 4 не будут, так как в новых играх используются технологии, которых нет в старых геймпадах.

3. Содержать Xbox дешевле, чем PlayStation

Сервис Xbox Games Pass (услуга подписки от Microsoft) представляет игрокам доступ к большой библиотеке игр за одну ежемесячную цену подписки. Стоимость услуги вполне демократическая — например, на сайте плати.ру подписку на 1 месяц можно приобрести за 200 рублей. За такую цену вы не купите ни одну игру ААА-класса. Грубо говоря, заплатили один раз в месяц (подписку можно брать и на 3 месяца, и на полгода или год) и играете во все доступные в сервисе игры. А с помощью программы Xbox Play Anywhere можно запускать некоторые игры не только на Xbox, но и на компьютере. Допустим, вы купили игру на Xbox One. Поиграли в неё на консоли, потом пересаживаетесь на компьютер и продолжаете в неё играть уже там. При этом весь прогресс и достижения, полученные на консоли, перенесутся вместе с игрой на ПК. Удобно? Ещё как!



Чтобы поиграть по сети, придётся докупить Xbox Live Gold. Но вы можете поступить иначе — приобрести сразу же Xbox Game Pass Ultimate, который совмещает возможности обеих подписок и включает в себя и Game Pass, и Live Gold. Возможно, уже в ближайшем будущем этого делать не придётся, так как прошёл слух, что Microsoft собирается отказаться от платной подписки для мультиплеерных игр. Если это так, то их сервис получит ещё одно преимущество над конкурентом.

В Xbox Game Pass представлено более 100 игр. При этом эксклюзивы от внутренних студий Microsoft появляются там в день релиза. Недавно Microsoft заявила, что после выхода Xbox Series X игры первой партии будут появляться в Game Pass с первого дня выпуска.



По сравнению с PS Now сервис от Microsoft стоит дешевле и награждает пользователей за время, потраченное в играх. Сервис позволяет выполнять еженедельные квесты, за которые вы получаете очки. Потом эти очки можно обменять на подарочные карты и скидки.



Да, цены на игры в сервисах Microsoft указаны не в рублях, а в долларах. Да, приобрести Game Pass напрямую нельзя. Но с этим можно смириться, просто закупая ключи через проверенных продавцов и посредников.

4. Новые игры будут выходить как на Xbox Series X, так и на Xbox One — по крайней мере, до конца 2022 года

Приблизительно до осени 2022 года Microsoft не будет выпускать эксклюзивов на Xbox Series X. Такое решение выглядит, как очень спорное, но в то же время и актуальное. Игроки, купившие Xbox One, но пока не располагающие деньгами, могут постепенно перейти на новую консоль. Ведь до этих пор новые игры от компании будут выходить как на Xbox Series X, так и на Xbox One.

Впрочем, пока все эти слова и обещания расходятся с делом. Какие именно новые игры выйдут на Xbox One — не сообщается. Многие журналисты и игроки отметили, что анонсированные на июльской презентации Microsoft игры Fable, Avowed, State of Decay 3 и Forza Motorsport были заявлены только для консоли следующего поколения. Либо все эти игры не выйдут раньше 2022 года, либо Microsoft просто забыла о своих обещаниях.

5. Скорее всего, Xbox Series X будет стоить дешевле PlayStation 5

Мы пока не можем точно утверждать, что PS5 будет стоить дороже Xbox. Но несколько источников указывают именно на это, что всё-таки будет. Французский интернет-магазин Carrefour на этой неделе «спалил» стоимость PS5 и Xbox X, выкатив страницы с предполагаемыми ценами. Также на них были указаны даты окончания предварительных заказов. Так, предварительный заказ на Xbox Series X будет доступен до 13 сентября, на PlayStation 5 — до 3 октября 2020 года.



И хотя магазин достаточно быстро потёр всю информацию, журналисты и пользователи успели запечатлеть её на скриншотах. По информации французского магазина, PlayStation 5 с дисководом будет стоить 499 евро, а модель без него обойдётся игрокам на 100 евро дешевле. Xbox Series X будет доступна по цене в 399 евро, что на 100 евро дешевле PlayStation 5 с дисководом. Не спорим, разница получается несущественной. Но за 399 евро вы либо получите Xbox Series X с дисководом, либо PlayStation 5, которая будет работать только с цифровыми версиями игр.

6. Microsoft может выпустить бюджетный вариант новой консоли — вторую консоль под названием Xbox Series S

Слухи об этом ходят уже на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что Microsoft собирается анонсировать младшую консоль под кодовым названием Lockhart, которая получит официальное имя — Xbox Series S. Упоминание Lockhart заметил один из пользователей «Твиттера» в системных библиотеках Windows ещё в июне 2020 года.

Согласно неофициальной информации от The Verge, центральный процессор младшей консоли будет работать на частотах старшей консоли. Xbox Series S предложит для использования играми 7,5 Гб оперативной памяти. Для сравнения, Xbox Series X предлагает под эти нужды аж 13,5 Гб. Что касается видеокарты, то она будет в три раза менее производительной, чем в старшей консоли, и будет выдавать около 4 Тфлопс против 12 у Xbox Series X.



Младшая консоль следующего поколения будет рассчитана на тех игроков, которые не могут себе позволить 4к-телевизоры и мониторы. Но она сможет справляться не только с играми в разрешении 1080p, но и запускать их в разрешении 1440p. При этом все навороты старшей версии в виде быстрого SSD, объёмного 3D-звука и трассировки лучей собираются перенести и в Xbox Series S. По словам инсайдеров, анонс Xbox Series S должен состояться в августе. Осталось подождать 21 день, чтобы проверить истинность этих слов.

7. Дизайн Xbox Series X скромный, но практичный

Если PlayStation 5 выглядит вызывающе, как какой-то футуристический предмет из будущего, то дизайн Xbox Series X по сравнению с детищем Sony — это скромненький чёрный ящичек, больше напоминающий системный корпус компьютера.



У каждого свои вкусы, и вы можете не согласиться с нашим мнением, но, как нам кажется, PlayStation 5 идеально впишется не в каждый интерьер. Конечно, в современном, комфортабельном доме, выполненном в стиле хай-тек и напичканном техникой, «сонька» будет смотреться классно. Но что до советских хрущёвок, в которых ремонт не делали уже лет 20? А если поставить PlayStation 5 в деревенский домик? В этом плане Xbox Series X выглядит практичнее своего конкурента. Чёрная коробка от Microsoft незаметна и впишется в любой интерьер. Отзывы игроков показывают, что им по душе скромный и незаметный, но премиально выглядящий «бокс», чем вызывающая и футуристичная «сонька».

8. Xbox Series X видится более сбалансированной и цельной системой, которая сможет похвастаться тихой работой и лучшим охлаждением

С технической стороны консоли — как брат и сестра. И на Xbox X, и на PS5 стоит восьмиядерный процессор Zen 2, установлено 16 Гб оперативной памяти типа GDDR6 и используется графический процессор от AMD — RDNA 2. Но есть два важных отличия: у Xbox выше базовые частоты процессора — 3,8 Ghz против 3,5 Ghz, а также мощнее графика — 12 стандартных терафлопс против 10 терафлопс у PlayStation 5. К тому же указанные частоты PlayStation 5 — переменные, а Xbox Series X работает на постоянных частотах. Если объяснять простым языком, то PS5 добивается вышеуказанных цифр в пике, что не очень хорошо может сказаться на охлаждении и шуме.



Кстати, что касается системы охлаждения и шума при работе консолей, Xbox X будет такой же тихой, как и Xbox One X. Даже сейчас видно, что консоль от Microsoft выглядит гораздо продуманней конкурента. Разработчики показали как расположены компоненты внутри неё. Так вот, надо сказать, что всё смотрится аккуратно и симпатично. Нет выпирающих проводков или отваливающихся элементов. Зато есть большой вентилятор на вершине консоли.

По словам разработчиков, в основе системы охлаждения Xbox Series X лежит единственный вентилятор, который способен вращаться медленно, чтобы его не было слышно. Как раз тот самый большой и широкий вентилятор в верхней части консоли. Также по обе стороны консоли расположено алюминиевое шасси, которое тоже можно отнести к системе охлаждения. Радиатор очень габаритный и сделан из алюминия. Камера испарителя состоит из меди. Блок питания обладает мощностью в 315 Вт, но имеет небольшие размеры, поэтому вентилятор без проблем и, что самое главное, качественно будет охлаждать элемент. Глава подразделения Xbox Фил Спенсер говорит, что вы не услышите консоль, если, конечно, не будете прислушиваться к ней специально.



Хочется верить, что и PS5 будет не такой шумной, как её предшественницы, ведь как-то же надо объяснить гигантские размеры консоли. Президент европейского подразделения Sony Саймон Раттер утверждает, что в компании приложили немало сил, чтобы сделать хорошую систему охлаждения и снизить уровень шума. Как будет на деле — никто кроме сотрудников пока не знает. Если уровень шума по сравнению с PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro снизится — это уже будет успех.

Внутренности Xbox Series X

После прочтения материала некоторые могут задаться вполне логичным вопросом: мол, зачем нужен Xbox, когда можно запустить те же игры на компьютерах? Всё очень просто. Microsoft идеально вписала в свою экосистему две очень разные платформы, привязав их одним удобным сервисом. Если вы не хотите собирать себе мощный компьютер, который через 3-4 года нужно будет вновь апгрейдить, если вы предпочитаете заплатить небольшую сумму за подписку и пользоваться почти всеми играми, то Microsoft предлагает альтернативный вариант — купить один раз консоль и забыть про замену железа на 6-7 лет. Если хотите запускать игры в разрешении 4K и 8K, то вот вам, пожалуйста, Xbox Series X. Если вам будет достаточно и Full HD разрешения, то присмотритесь к младшей консоли Xbox Series S, появление которой на прилавках, мы считаем, лишь вопрос времени. И если раньше игры от внутренних студий Microsoft выходили сначала на Xbox, а через несколько месяцев или даже лет добирались до компьютеров, то сейчас политика компании изменилась и игры от Microsoft будут выходить одновременно на двух платформах.



Но сможет ли Microsoft выиграть гонку консолей в этот раз? Несмотря на большое количество плюсов аналитики считают, что PS5 всё равно превзойдёт Xbox Series X по продажам почти в два раза. Они аргументируют свой прогноз тем, что бренд Sony пользуется большой популярностью в мире, в то время как Microsoft сдаёт позиции во всех странах кроме англоговорящих.

И как бы хорошо ни выглядела Xbox Series X, у Sony до сих пор есть одно весомое преимущество, помимо большой фан-базы, — кинематографичные приключенческие эксклюзивы типа The Last of Us или God of War. Если вам это неинтересно, если не хотите тратить много денег на игры, то ваш выбор — это Xbox. Но если вы покупаете консоль ради эксклюзивных игр и у вас есть библиотека игр на PlayStation 4, то PlayStation 5 для вас должна стоять особняком. А попробовать некоторые игры от внутренних студий Microsoft типа Halo, Forza и Gears вы всегда сможете и на компьютере.