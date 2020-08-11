Праздник «Доты» даже при отсутствии The International. Что нужно знать об OMEGA League

Пандемия коронавируса затронула соревнования по видеоиграм чуть меньше, чем другие виды спорта. Ряд чемпионатов был перенёсен в онлайн-формат, но самые важные события сезона всё равно пришлось отменить. Например, юбилейный The International – чемпионат мира по Dota 2 – должен был проходить в эти дни, но отложен на неопределённый срок.



С марта дотеры играют лишь региональные лиги: проводить матчи между китайскими, американскими и европейскими командами невозможно из-за высокой задержки до сервера. После небольшой паузы в июле топовые команды вернулись, чтобы принять участие в очередном онлайн-чемпионате. Впрочем, очередном ли? OMEGA League стоит особняком.

Лига от организаторов российского чемпионата EPICENTER и киевской студии WePlay! будет проходить полтора месяца, участие в турнире принимают все топовые коллективы Запада, а призовой фонд превышает полмиллиона долларов. Это минимум в два раза больше, чем на любом из предыдущих онлайн-ивентов. Болельщики уже называют OMEGA League пусть не полноценной, но вполне достойной (в нынешних реалиях) заменой The International.

OMEGA League: Europe Immortal Division

Призовой фонд: $ 500 тыс.

Формат: групповой этап (14-30 августа) + плей-офф (2-6 сентября)

Участники: Team Secret, Team Liquid, OG, The Alliance, Nigma, Ninjas in Pyjamas, Evil Geniuses, FlyToMoon, Virtus.pro, NAVI, 5men, Vikin.gg

Основные события развернутся в европейском дивизионе. Помимо действующих чемпионов мира OG и лидеров сезона Team Secret, за $ 500 тыс. поборется лучшая команда Северной Америки Evil Geniuses, которая до этого играла в своём регионе с заменами, так как, например, россиянин Роман RAMZES Кушнарёв не мог выступать из-за высокого пинга до сервера.



Русскоязычное сообщество представит основной состав Virtus.pro и новый состав Natus Vincere, а также усиленный Владимиром RodjER Никогосяном коллектив FlyToMoon. Поболеть также стоит за Артёма fng Баршака, который на правах аренды выступает за шведскую The Alliance.

Последние участники главного турнира определились в ходе квалификации. Это европейский коллектив Vikin.gg, который заявил о себе как раз на онлайн-ивентах, и новая команда Расмуса MISERY Филипсена, составленная из опытных датских и шведских игроков.

OMEGA League: Europe Divine Division

Призовой фонд: $ 50 тыс.

Формат: групповой этап (10-26 августа) + плей-офф (30 августа — 5 сентября)

Участники: Cyber Legacy, HR, Omegalil, Unique, Empire, TEMPO, Khan, Voldemort, B8, Cyberium Seed, EXTREMUM, 5Comrades

Понаблюдать за матчами второго эшелона европейской доты тоже должно быть интересно. По итогам отборочных там оказались обновленные ростеры Cyber Legacy и HellRaisers, команда Данила Dendi Ишутина B8 Esports, новый состав EXTREMUM и стак Omegalil Ильи Lil Ильюка, с которым творится настоящая Санта-Барбара: создатель команды то уходит из неё, то возвращается, то снова уходит. Плюс крепкие европейские и СНГ-коллективы.

Кроме того, в плей-офф к лучшим командам группового этапа примкнут неудачники первого этапа высшего дивизиона, что только добавит интриги. И пусть призовой фонд Divine в десять раз меньше, борьба за победу ожидается нешуточная. Групповой этап лиги стартовал 10 августа.

OMEGA League: Americas Divine Division

Призовой фонд: $ 31 500

Формат: групповой этап (17-27 августа) + плей-офф (28 августа — 5 сентября)

Участники: Quincy Crew, business associates, 4 Zoomers, beastcoast, Thunder Predator, Infamous + 4 победителя квалификаций

Параллельно пройдут турниры в Америке и Азии. Да, самая интересная команда Нового Света будет играть с европейцами, но в других дивизионах тоже будет, на что посмотреть.

За океаном проведут общий турнир для команд из Южной и Северной Америки. Для команд из Перу и Бразилии это отличная возможность показать себя в отсутствии больших турниров в родном регионе, при этом соперники будут достойные – например, за business associates играют легендарные Fear и EternaLEnVy, которых по праву считают одними из претендентов на титул.



На Востоке в единый дивизион объединили команды из Китая и Юго-Восточной Азии, которые в общих онлайн-турнирах выступают достаточно редко. Там соревнования уже начались и продлятся до 22 августа, но сильнейшие представители азиатского региона приняли решение пропустить турнир. Зато можно понаблюдать за новыми звёздочками китайской сцены и опытными коллективами из SEA, такими как Reality Rift с Ahjit и kYhY.



С учётом пяти турниров OMEGA League в разных регионах, полуторамесячный марафон доты будет почти непрерывным. Каждый день в рамках лиги проходит пять-десять матчей, которые на русском в полном объёме освещает RuHub. Трансляции турнира доступны на платформе Twitch.