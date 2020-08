Незабываемая классика: 10 крутых старых игр, которые запускаются на слабых ПК и ноутбуках

Каждый год появляется минимум одна игра, которая врезается в память игрокам. С новыми механиками, улучшенной графикой, реалистичными лицами и мелкими травинками на земле. После такого очарования может быть не просто вернуться к старым, более простым по многим параметрам проектам. Но, когда к ним всё же возвращаешься, накатывает приятное чувство ностальгии. Мы вспомнили о десяти старых играх, которые сложно будет забыть даже спустя годы.

Дилогия Half-Life (1998 и 2004)

Игры этой популярной и, не побоимся этого слова, легендарной серии настолько оседают в памяти, что преданные фанаты годами не теряют надежд на выход Half-Life 3. Главным героем серии является Гордон Фриман – молодой научный сотрудник, работающий на секретном исследовательском комплексе. Неудачный эксперимент спровоцировал открытие портала в мир Зен, через который на Землю проникли странные агрессивные существа. В первой половине игры тебе нужно лишь выбраться из бункера и вызвать помощь, но вскоре разрозненные факты и события складываются в единый пазл, и ты понимаешь, что произошло.

Return to Castle Wolfenstein (2001)

Продолжение шутера Wolfenstein 3D сталкивает игрока с приключениями агента Уильяма Бласковица. Они с напарником оказываются в тюрьме, которая находится в замке Вульфенштайн. Сбежать удаётся лишь главному герою. Сюжет удачно сочетает в себе детали Второй мировой войны, военные операции и битвы с зомби и суперсолдатами.

Max Payne (2001)

Max Payne полюбили за атмосферность, перестрелки и прыжки в слоу-мо. Манера повествования подражает нуарным фильмам, а сюжетные заставки поданы раскадровками в стиле комиксов. После того как семью полицейского Макса Пейна жестоко убили наркоманы, он перевёлся в отдел по борьбе с наркотиками. Спустя два года работы под прикрытием герой оказался загнанным в угол. Случайно став главным подозреваемым в убийстве, он вынужден скрываться от мафии и друзей-полицейских.

Silent Hill 2 (2001)

В Silent Hill 2 великолепно всё – атмосфера, сюжет и даже музыка, которая одновременно завораживает и пробивает до мурашек. Спустя три года после смерти жены Джеймс Сандерленд получает от неё таинственное письмо. В нём покойная Мэри пишет, что находится в тихом городке Сайлет Хилл и будет ждать его там, в их особом месте. С надеждой вернуть любимую главный герой отправляется на поиски, но находит лишь новые вопросы и множество чудовищ, которые скрываются в бесконечном тумане.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004)

Полноценно побывать вампиром дают в немногих играх. В роли новообращённого вампира вы начинаете свой игровой путь с расследования серийных убийств в Лос-Анджелесе, но постепенно погружаетесь в интриги местных кланов. Даже сейчас, спустя 16 лет, Bloodlines выделяется среди ролевых игр продуманным до мелочей лором и большой вариативностью, что лишний раз намекает на перепрохождение.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Ради похорон матери Си Джей вынужден вернуться в родной город Лос-Сантос. Однако уже в аэропорту он сталкивается с проблемами с законом: продажная полиция обещает повесить на героя обвинение в убийстве, которого он не совершал. Grand Theft Auto: San Andreas – это всё та же GTA с ограблениями, убийствами случайных прохожих на улице и угонами красивых тачек. А великолепно переданная атмосфера гангстерской Америки с продажными полицейскими и разборками местных группировок и захватывающие приключения главных героев позволяют рекомендовать San Andreas не только тем, кто играет в видеоигры уже давно, но и тем, кто открыл для себя мир игр лишь сравнительно недавно.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Одна из любимых фанатами частей серии успешно сочетает в себе уличные гонки по вымышленному городу Рокпорт, полицейские погони и тюнинг автомобилей. По сюжету главный герой должен продвигаться вверх по «Чёрному списку», таким образом добиваясь высокого рейтинга среди других гонщиков. Больших пояснений не нужно: оригинальная Most Wanted – одна из лучших игр в серии Need for Speed.

F.E.A.R. (2005)

Главный герой Пойнтмен, оперативник секретного подразделения, вынужден противостоять армии клонированных суперсолдат. Параллельно с этим он будет натыкаться на сверхъестественный фантом маленькой девочки, которая добавила жуткой и напряжённой атмосферы и без того страшной игре. F.E.A.R. полюбили не только за пугающие моменты. Надо сказать, что именно в этой игре впервые появился искусственный интеллект. Враги грамотно прятались, обходили вас и даже переговаривались между собой.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

Игра начинается с того, что в темницы, где заточён главный герой, приезжает император Уриэль Септим VII. По стечению обстоятельств он вынужден поручить именно вам ответственное задание – передать Амулет Королей грандмастеру Клинков Джоффри. Каждая часть серии The Elder Scrolls не ведёт по заранее прописанным разработчиками событий, а выпускает игрока в открытый мир и позволяет самому решать, куда податься.

BioShock (2007)

События разворачиваются в подводном городе Восторг, куда попадает Джек после авиакатастрофы над Атлантическим океаном. На месте его встречают враждебные мутанты, от которых придётся спасаться при помощи гаечного ключа и оружия. С первого взгляда BioShock – обычный шутер, который впоследствии приятно удивляет. Он выделяется прежде всего детально проработанным научно-фантастическим сюжетом, вниманием к мелким деталям и запоминающейся атмосферой 60-х годов.