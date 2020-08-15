Обзор UFC 4: если ты не фанат Хабиба, а всю жизнь играл в Mortal Kombat

Из всех файтингов, которые сейчас есть на рынке, серия UFC отличается сильнее всего. И дело даже не в том, что в этой игре вместо разукрашенных громил на ринге сражаются реально существующие бойцы. Дело, скорее, в достаточно высоком барьере входа для новичков. И перед вами вполне реальный пример: я никогда не увлекался UFC и редко играл в неё — кроме нескольких матчей в кальянной. Я как-то всегда был по Mortal Kombat и Street Fighter.

Но в какой-то вечер мой друг начал рассказывать мне, как же это круто — смотреть на бои UFC, как Хабиб укладывает Макгрегора. Поэтому я решил поиграть в четвёртую часть симулятора основательно, как надо. Посидеть в туториале, пройти сюжет, потренировать комбо. Для пущей уверенности я пригласил в гости хорошего друга, который играл в предыдущие части. Когда мы включили игру — начался трэш.

Игра очень глубокая… даже слишком

Прежде всего UFC 4 попросит вас создать бойца: подобрать внешность, выбрать весовую категорию и так далее. Первое же удивление ждёт здесь: внешний вид игры настолько убогий, что её принадлежность даже к текущему поколению вызывает сомнения. Все модели бойцов будто пластилиновые, никаких интересных деталей и текстур высоко качества, ничего. Будто взяли движок с самой первой части и подтянули хоть до какого-то уровня. Хотя если не всматриваться, а просто отдаться бою, то картинка не слишком вырвиглазная.

Дальше начинается своеобразный режим карьеры, который здесь обставлен как типичная история «из грязи в князи». Параллельно первым боям игра обучает вас основам здешних механик боя. И вот здесь у меня начался нервный тик.



Дело в том, что у бойцов действительно много ударов, и их все пытались разместить на ограниченном количестве кнопок геймпада. В итоге управление примерно такое: квадрат – удар рукой, квадрат + крестик – апперкот, квадрат + крестик + L1 – особый удар. И всё это работает и с каждой другой отдельной кнопкой.



Из-за этого бои в игре выглядят не как зрелищное мочилово, а как дуэль двух алкоголиков, которые пытаются вспомнить нужную комбинацию кнопок из десятков вариантов. К этому же можно добавить зависимость ударов от положения на арене (возле угла они будут другими) и совсем дикий момент, когда бой заходит в партер.

В партере у каждого бойца есть три варианта дальнейших событий. У лежачего: встать, взять на болевой или перехватить. У стоячего – наоборот, всё, чтобы предотвратить попытки первого подняться. Но работает это через раз. Мы играли несколько часов и за это время было всего несколько моментов, когда у нас получилось сделать то, что мы планировали.

Драться интересно, но с оговорками

Ладно, драться в UFC 4 не так уж и скучно. В основном — из-за рандома, который присутствует и в реальной версии этого вида спорта. Можно на протяжении всего матча уверенно мутузить противника, но потом зазеваться и пропустить мощный удар с ноги в голову. И всё – головокружение и почти моментальный партер с последующим болевым.



Благодаря местной системе повреждений можно даже строить тактику на время боя. Например, если долго и упорно долбить противника по ногам, то рано или поздно они повредятся и он станет ещё более уязвимым к лоу кикам. Или можно разводить оппонента на агрессию и быстро наказывать с помощью встречных выпадов или захватов, коих здесь несколько штук.

Но потом вспоминается пункт про рандом. Редко когда получается провернуть всё задуманное, поскольку можно в любой момент ошибиться в кнопках, случайно оказаться в другой стойке или пропустить удар с колена под бороду.

И здесь я сразу сделаю одну важную оговорку — не слушайте меня, если вы любите UFC и фанатеете от боёв Макгрегора. Можете даже написать в комментариях, какой я плохой. Если вам действительно нравится эта серия и вы готовы на протяжении долгих дней заучивать удары у одного только бойца, то это — ваша персональная игра года.

В UFC 4 особо нечем заняться

Файтингам присущ интерес в связи с их жанром. Всегда можно побегать в онлайновых матчах, пройти сюжетную кампанию или потренировать новые комбинации. С UFC 4 примерно похожая история, но реализовано в ней это в несколько раз хуже. Какой-то сюжет здесь представлен только режимом карьеры, где нужно сражаться с однотипными противниками и тренировать отдельные виды ударов в зале.

Может быть, в неё стоит играть по сети? Возможно да, но из-за перегруженного и кривого управления в UFC 4 не очень удобно играть в принципе. А уж чтобы идти в онлайн и пробовать свои силы там, когда сверху на всё это накладывается пинг — ну уж я не знаю.

Игра для всех и ни для кого одновременно

Каждый раз при запуске UFC 4 у меня возникал вполне резонный вопрос — для кого она? Для обывателей в кальянной она наверняка будет очень сложной, а зрелищности в ней не так уж и много. В том же Mortal Kombat 11 её в разы больше. Для продвинутых пользователей UFC 4 тоже кажется очень странным выбором, поскольку в ней хоть и глубокая, но совершенно непонятная боевая система.