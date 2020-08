5 самых красивых игр 2020 года

За восемь месяцев 2020 года вышло два громких эксклюзива на PlayStation 4, появилась первая за последние 12 лет новая часть Half-Life и состоялся релиз DOOM Eternal. Осенью выйдет несколько долгожданных проектов, среди которых Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed: Valhalla и ремейк первой Mafia. Не дожидаясь окончания года и находясь под сильным впечатлением от красот Ghost of Tsushima, мы решили отобрать пять самых привлекательных игр этого года несмотря на то, что до конца 2020-го осталось ещё четыре месяца.

5. The Last of Us Part II

О The Last of Us II уже столько сказано, что перечислять её достоинства и недостатки нет смысла. Это самая обсуждаемая и противоречивая игра последнего времени, но одновременно с этим одна из самых красивых и привлекательных игр текущего поколения. Разработчики выжали из PlayStation 4 последние соки, но сделали The Last of Us II настоящим произведением искусства. Внимание к деталям вас удивит: если задеть ель, то с её веток упадёт снег, если пробежаться по снежной поверхности, то на ней останутся реалистичные следы, время на электронном будильнике не застывает, намокший персонаж оставляет следы на сухой поверхности, верёвка не застревает где-то в текстурах, а реалистично огибает предметы.

Источник видео: YouTube-канал o Knightz o.

Высокое качество растительности, естественное освещение, реалистичная анимация и потрясающая проработка одежды — весь этот набор реализован в The Last of Us II на каком-то запредельном уровне. Игрой хочется любоваться, ей хочется восхищаться и приводить в пример.

4. Ghost of Tsushima

Весь лоск и безупречность этой игры невозможно передать скриншотами — Ghost of Tsushima нужно обязательно оценить в динамике. Как удивительно, что два самых красивых эксклюзива Sony вышли почти в одно и то же время, с разницей в какой-то месяц. И если The Last of Us II получилась мрачной и жестокой игрой, то «Призрак Цусимы» — запредельно яркой и стильной.

Источник видео: YouTube-канал Punish.

Да, тут тоже проливают кровь. Да, тут тоже есть насилие. Но красочные пейзажи, падающие лепестки сакуры и яркие бамбуковые леса нивелируют жестокость и безупречно передают дух Японии конца XIII века. Ghost of Tsushima проигрывает The Last of Us II в технологиях, графика в игре красивая, но слишком стилизованная, но работой художников не перестаёшь восхищаться.

3. Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator — игра не для всех. По ней можно смело сдавать экзамены в лётной школе. Но если разобраться в управлении и научиться поднимать и сажать воздушное судно, то игра подарит незабываемые впечатления, а для кого-то станет местом для релаксации.



Здесь можно пролететь рядом со своим домом, побывать в тех местах, по которым ходишь каждый день. Мир игры построен на основе спутниковых снимков. Всё — как в реальности. Объёмные облака отбрасывают тени и перемещаются по всем законам физики, города не статичны — по ним ездят машины. Ночью в населённых пунктах включается свет, а погода меняется случайным образом. Детализация самолётов — запредельно высокая. Все эти датчики и экраны выполнены настолько качественно, что при их приближении текстуры не размываются.

Источник видео: YouTube-канал Digital Foundry.

Но за всё это великолепие нужно платить. Microsoft Flight Simulator не только очень технологичная и красивая игра, но и очень требовательная к ресурсам. Даже RTX 2080 Ti выдаёт в Microsoft Flight Simulator всего 30 fps при 4К и ультравысоких настройках. Но если снизить разрешение до Full HD и убивать настройки до высоких, то полетать с комфортом вы сможете даже на GTX 1060.

2. Mafia: Definitive Edition

Ремейк первой Mafia уже несколько раз переносили. И разработчиков можно понять — они не просто подтягивают текстуры до современных разрешений, а воссоздают игру 18-летней давности практически с нуля. Изначально сообщалось, что Mafia: Definitive Edition разрабатывается на обновлённой версии движка Illusion Engine, до этого использовавшегося в Mafia II и Mafia III, но разработчики опровергли информацию, заявив, что ремейк создаётся на новом движке студии.

Источник видео: YouTube-канал IGN.

То, что нам показали на скриншотах и в геймплейных видео, — впечатляет. Mafia может стать самой продвинутой в плане технологий игрой. А если судить по реалистичным отражениями на машинах и лужах, то в игре будет присутствовать технология трассировки лучей. У шутера есть все шансы, чтобы стать самым фотореалистичным и продвинутым шутером этого года. Главное, чтобы разработчики нас не обманули. Заранее отдаём Mafia: Definitive Edition одно из мест в топе.

Красивая графика и расширенный открытый мир. Чего мы ждём от ремейка Mafia Лост-Хэвен сильно похорошеет.

1. Cyberpunk 2077

Надо ли в лишний раз говорить, что Cyberpunk 2077 — это самый крупный, самый долгожданный релиз 2020 года, который с нетерпением ждут даже те игроки, которых нельзя причислить к заядлым геймерам. Разработчики смело заявляют, что Cyberpunk будет последней большой игрой с исключительной графикой на нынешнем поколении консолей. «Я думаю, что Cyberpunk будет настоящим шоу с точки зрения технологий. Тем более, что это поколение консолей уходит. Я думаю, что мы будем той последней, большой, исключительной игрой на текущем поколении консолей, — говорит руководитель студии CD Projekt RED Джон Мамайс. Если говорить простым языком, то на данном типе железа это максимум, который можно выжать из игры в открытом мире.

Источник видео: YouTube-канал Everyeye.it.

Не надо быть пророком, чтобы предвидеть тот уровень шумихи, который оставит после себя эта игра. CD Projekt RED умеет делать красивые игры. Но красота — дело субъективное. Кому-то может показаться, что в Cyberpunk 2077 всё выглядит пластиковым и неестественным. Придраться, конечно, можно почти к любой игре, но сложно поспорить с тем, что Cyberpunk 2077 выглядит стильно и очень свежо. Все эти неоновые вывески, яркие переливающиеся цвета создают магическую привлекательность. В конце концов графика — это ещё не всё. Главное — это работа художников и дизайнеров, внимание к деталям и грамотное применение технологий. Есть много игр, которые устарели технически, но которые до сих пор выглядят очень красиво. Например, Deus Ex: Mankind Divided и тот же The Witcher 3, которым скоро исполнится пять лет.