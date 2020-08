Крёстный Отец, Якудза и нуар. Лучшие игры про мафию, пока ждёшь Mafia: Definitive Edition

The Godfather (2006)

При создании первой «Мафии» авторы вдохновлялись классикой Френсиса Форда Копполы – «Крёстным Отцом». В 2006 году Electronic Arts выпустила игру по этому фильму.



Она основана на первой части и задействует все ключевые сцены и действующих персонажей. Разработчики ввели нового героя – Альдо Трапани, за которого игроку и предстояло зарабатывать уважение в гангстерском бизнесе.

Атмосферу оригинала, как и режиссёрские приемы Копполы в сюжетных катсценах, передать не получилось – игровой «Крёстный Отец» геймплейно выглядел скорее как клон GTA. В основе были перестрелки и езда на автомобилях, тогда как в киноленте к огнестрелу прибегали крайне редко, а сам Дон Корлеоне выглядел в глазах людей образцом справедливости.

В перерывах между экшеном Альдо занимается рэкетом, отжимая каждую булочную и ресторанчик в Нью-Йорке. Механика простая: персонаж приходит к владельцу и недвусмысленно намекает на то, что если не заплатить, дело сильно пострадает. Одни быстро соглашаются, других нужно припугнуть или «помять», повышая шкалу стресса. Вдобавок есть возможность выполнять заказные убийства, захватывать склады и приобретать новое оружие.



Сиквел игры The Godfather II возвёл в абсолют идею захвата районов: чтобы победить, придётся подмять под себя все ключевые точки конкурентов. Также добавили возможность вербовать и прокачивать бойцов. У каждого своя специализация – взломщик, медик, громила и так далее. Городские прохожие теперь выдают побочные задания, цель которых заключается в саботаже, поджоге, избиении или заказном убийстве.

Scarface: The World Is Yours (2006)

Игра продолжает одноимённый фильм «Лицо со шрамом». По сюжету игры Тони Монтана не умирает от полученных ран и уходит в тень, чтобы вернуться, отомстить и отвоевать своё.



Scarface: The World Is Yours, как и The Godfather, тоже напоминает GTA, но вместо Нью-Йорка вы оказываетесь на улочках Майами 80-х годов прошлого века. Чтобы восстановить утерянный статус, Тони начинает торговать кокаином. Заработанные от продажи порошка деньги придётся отмывать в банках, которые не стесняются брать себе нехилый процент.

Для продвижения сюжета мафиози должен зарабатывать «очки респекта», которые в том числе влияют на лояльность других банд и полиции. Полицейские подключаются, если игрок чересчур обнаглеет, но при достаточной репутации можно расплатиться с ними взяткой. Правда, в крайних случаях даже подкуп не поможет и во время погони Монтану без вариантов расстреляют.



Нарастив капитал, Тони может купить недвижимость, включая склады для хранения кокаина. В его распоряжении неплохой арсенал оружия, среди которого есть и бензопила. В бою накапливается ярость: набрав достаточное её количество, можно активировать «рейджмод». Во время действия камера меняется с третьего лица на первое, а Монтана крушит врагов с удвоенной силой.

This is the police (2016)

Симулятор коррумпированного шефа полиции. Начальник участка Джек Бойд решил подзаработать перед пенсией и для счастливой старости ему нужно всего-то полмиллиона долларов.



Большая часть рабочего дня состоит из обычной полицейской рутины: выездов на вызовы, разгонов митингов и демонстраций, расследований убийств.



Копов всегда не хватает и чтобы расширить штат, понадобится увеличить бюджет участка, а под это дело нужны хорошие отношения с мэрией. Ещёв ажно не настроить текущих сотрудников против себя, иначе вы быстро слетите с должности. Причём подчинённые не бессмертны, потерять их на опасном задании бывает очень легко.

Увеличивать пенсионный счёт можно и менее легальными способами: выполнять заказы мафии, скрывать гибель полицейских и получать их жалованье. Или сбывать конфискованные наркотики, драгоценности и оружие.



Всю игру придётся держать баланс между службой на благо города и помощью группировкам. Иначе либо правительство отправит героя в отставку, либо гангстеры прострелят ему голову.

L.A. Noire (2011)

В L.A. Noire обалденная атмосфера Америки 40-50-х годов. Игра выглядит и звучит очень аутентично: Rockstar детально перенесла костюмы, машины и подобрала отличный саундтрек.

Расследование преступлений ведётся по всем правилам и состоит из сбора улик, допроса свидетелей и подозреваемых, погони и перестрелок. Причём разработчики не дадут игроку устраивать беспредел, открывать огонь по мирным жителям и давить их на автомобиле. Отыгрыш здесь максимально серьезный.

Whiskey. Mafia. Leo’s Family (2020)

История обычного парня Кристофера. Днём он работает в автомастерской и помогает отцу по дому, а ночью сотрудничает с мафией. По сути, это новелла с несколькими мини-играми, так что большую часть времени вы будете заниматься чтением диалогов и просмотром катсцен.

К плюсам можно отнести красивый пиксельарт, музыку и неплохой сюжет. К сожалению, проект вышел очень коротким и проходится всего за час, но, возможно в будущем разработчики дополнят сюжет и добавят больше интерактива.

Omerta – City of Gangsters (2013)

На дворе 20-е годы прошлого века. Атлантик-Сити, как и другие города, соблюдает сухой закон, а «Великая депрессия» ещё впереди. Иммигрант прибывает в Америку на поиски лучшей жизни и быстро оказывается в рядах криминального синдиката.



Поначалу герой будет действовать в одиночку, но впоследствии у него появятся подельники, причём членов банды, как и главного героя, можно прокачивать. Помимо налетов и ограблений банков доход «семье» приносят нелегальные предприятия – бары, заводы по производству алкоголя, боксёрские ринги и так далее. Для их постройки сначала нужно арендовать помещение, а потом приказать своим людям «открыть бизнес».

Чем больше игрок открывает точек, тем сильнее привлекает внимание местных властей и полиции. Решений у таких проблем несколько: подставить другого, дать взятку или пристрелить любопытных. К слову, есть вариант подружиться с чиновником и в дальнейшем он поможет вытащить ваших напарников из тюрьмы. А шеф участка, получив взятку, станет более спокойно относиться к происходящему.



Цель каждого уровня – это либо заработать определённую сумму денег, либо совершить ограбление или убить кого-то. Система боя в City of Gangsters пошаговая, у персонажей есть очки перемещения и очки действия. Выполняя поручения боссов мафии, улучшая производства и усиливая своё влияние, город в конце концов станет вашим.

Renoir (2016)

Платформер-головоломка, вдохновлённая стилем нуарных фильмов 40-х годов. Детектив Джеймс Ренуар расследует своё последнее дело – собственную смерть. Став призраком, он не может попадать на свет, поэтому логические задачки в игре связаны с перекрытием его источников. В одиночку расчистить путь не удастся, но на помощь могут прийти другие духи.

Проект вышел очень атмосферным, особенно это касается визуальной и музыкальной частей. Но игре хватает проблем с управлением, бывает, что персонаж бежит не в ту сторону, а затем разворачивается и бежит куда надо.

Chicago 1930: The Prohibition (2003)

Тактическая стратегия, напоминающая серию Desperados, где мафия и полиция сражаются друг с другом за контроль над улицами. У каждой из двух сторон своя сюжетная кампания – гангстеры выполняют заказные убийства, разбираются с конкурентами и предателями, и что-то взрывают. Законники, как и полагается, стараются держать ситуацию под контролем – расследуют преступления, предотвращают подрывы и прочее.

Мафиози ничто не мешает играть грязно, убирая свидетелей. Полиция, в свою очередь, должна именно арестовывать преступников, а не убивать их. В распоряжении игрока пати из пятерых персонажей, которых можно прокачать под определённые задачи: кто-то будет стрелком, другой мастером ближнего боя, а третий начнёт сиять харизмой при любом удобном случае.

Sleeping Dogs (2012)

Действия Sleeping Dogs разворачиваются в Гонконге. Главный герой, работая под прикрытием, внедряется в преступный синдикат, чтобы добыть информацию и посадить всех бандитов.

Игра похожа на крутой, но старый фильм с боевыми искусствами, погонями и перестрелками. Геймплей в открытом мире порадует фанатов GTA, а дополнит картину интересный сюжет.

Yakuza (с 2005)

Серия Yakuza насчитывает восемь основных игр и семь спин-оффов. За какую не возьмись, любая будет наполнена колоритными персонажами, многосторонними конфликтами, интригами и драмой.

Игровой процесс приключений о японской мафии разделён на несколько отдельных частей: для мини-игр, для сюжета с выполнением заданий и для драк с противниками. Последние, кстати, поставлены очень красиво, пусть и не всегда правдоподобно.