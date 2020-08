Во что поиграть вдвоём на PlayStation 4

Многие покупают PlayStation 4 ради шикарных одиночных эксклюзивов, будь то Uncharted или The Last of Us. Хорошего времени за их прохождением можно провести много. Но, если к вам в гости пришёл друг, ему останется лишь наблюдать за вами либо же вам за ним. Отобрали пять игр, в которых вы сможете сыграть вместе.

Hidden Agenda

Игра от создателей интерактивной, но одиночной Until Dawn многое берёт от неё, вплоть до визуально схожей картинки. Главный герой — детектив, который расследует дело серийного убийцы по прозвищу Ловчий. Вариативность приводит к разным концовкам, а динамичные сцены решают, выживет персонаж или умрёт.

Есть два кооперативных режима: сюжетный и соревновательный. В первом случае вы проводите расследование вместе с друзьями, отвечая на вопросы друг о друге. Для соревновательного режима придётся скачать на телефон приложение Hidden Agenda. Через него одному из игроков придёт скрытая цель, которую нужно выполнить в тайне от остальных.

Wipeout Omega Collection

Wipeout Omega Collection — сборник ремастеров из трёх игр гоночной серии: Wipeout HD, WipEout HD: Fury и WipEout 2048. Необычные гонки будущего, где вместо привычных автомобилей — футуристичные летающие болиды: быстрые, резкие и с вооружением из пулемётов и ракетниц. Трассы состоят из внезапных поворотов, туннелей, головокружительных петель и трамплинов. Всё происходит на огромной скорости, остаётся лишь успевать реагировать.

В сетевой игре может принимать участие до восьми игроков, также есть возможность играть вдвоём на одном экране.

Gran Turismo Sport

Первая часть автосимулятора Gran Turismo вышла в 1997 году на PlayStaion. С тех пор игры серии продолжали развиваться, а игровой автопарк разрастался моделями реально существующих машин. В GT Sports очень простой и понятный мультиплеер с ежедневными заездами и мероприятиями в честь каких-то дат. Покататься по трассам с другом можно на одном экране в режиме «групповая игра».

Mortal Kombat 11

Говоря об играх для двоих, этот файтинг нельзя обойти стороной. Игра рассчитана на двух игроков, где каждый пытается добить друга кучей всевозможных комбинаций. Вернулись красочные добивания и с их помощью побеждённого соперника можно ещё больше принизить.

А для тех, кому нравится DC Comics, всегда есть Injustice 2, который сохранил многие черты, знакомые и любимые по Mortal Kombat.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ремейк Crash Team Racing 1999 года сохранил высокую сложность и забавную атмосферу. Это гоночная игра, где нужно добраться до финиша быстрее соперников, а по пути старательно избегать столкновений с препятствиями. На трассе разбросаны бонусы, которые могут ускорить вашего героя или дать возможность снести мешающих соперников.

Мультиплеер поддерживает игру до четырёх человек на одном экране. Для одного экрана есть одиночные заезды, боевые арены и гонки на время, где нужно собирать определённые предметы. Также присутствует возможность полностью отключить искусственный интеллект.