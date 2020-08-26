Какое оружие купить, если твой аим в CS:GO ниже плинтуса

Бывает так, что даже в любимой игре навыки стрельбы оставляют желать лучшего. И «аркадная», по всеобщему мнению, CS:GO — не исключение. Своеобразный разброс пуль при зажиме уже стал темой для всеобщего обсуждения. Даже про-игроки предпочитают стрелять одиночными выстрелами, рекомендуя применять спрей только в крайних случаях.

Один из таких возможных случаев — недостаточный навык наведения прицела. Говоря простым языком, если ты не умеешь стрелять. В этой ситуации есть выход! Закупаться нужно с умом, не торопясь тратить деньги на AWP или Desert Eagle с его невероятным разбросом. Советую присмотреться к следующим пяти пушкам, используя которые даже самые неумелые игроки набивают неплохую статистику. Ведь, как говорится, на войне все средства хороши.

P90

Стоимость: $ 2350

«Петух» — именно так нередко называют не только данное оружие, но и тех игроков, которые с ним играют. Тактика игры при покупке очень проста: беги и стреляй. Патронов хватит на всех, можно не заморачиваться над прицеливанием. Главное, чтобы моделька противника была хотя бы где-то в районе перекрестия. В отличие от других «нубоганов», P90 ещё и крайне дорогое удовольствие, в результате покупки которого можно серьезно подорвать себе экономику. Про-игроки никогда его не покупают, даже когда денег достаточно.

Dual Berettas

Стоимость: $ 400

Схожая ситуация сложилась со знаменитым двойным пистолетом. Огромный магазин и скорострельность позволяют беззаботно выскакивать на открытые пространства и частыми кликами находить хедшоты. Перезарядка долгая, соответственно, лучше решать все вопросы быстро, не опустошая до конца обе обоймы. Стрельба по-македонски встречается на официальных турнирах чаще, чем P90, но всё же из всех доступных пистолетов (не считая револьвера) Dual Berettas наименее востребованы.

Negev

Стоимость: $ 1700

Пожалуй, самое неоднозначное оружие в данной подборке. Огромная вместимость магазина — 150 патронов — позволяет контролировать позиции долгим зажимом практически вслепую. Однако мобильность игрока при этом отсутствует совсем. С пулемётом в руках вы не сможете спрятаться или убежать. Если вашу позицию раскрыли, останется только молиться, что незадачливые противники сами запрыгнут в ваш смертоносный спрей.

XM1014

Стоимость: $ 2000

Единственный в игре дробовик, который благодаря своей скорострельности даст вам при промахе второй шанс, а может быть и третий. Незаменим в узких коридорах, например, на карте Nuke. Оборонять точки с ним довольно просто. Достаточно надёжно спрятаться и играть от шагов, выскочив в самый неожиданный момент и покрошив соперников на салат.

SCAR-20 / G3SG1

Стоимость: $ 5000

И напоследок — вишенка на нашем торте! А точнее сразу две. Но не спешите их кушать, ведь скорострельные снайперские винтовки презираются абсолютным большинством игроков в CS:GO. Купивший данное оружие моментально записывается в стан безнадёжных нубов, поэтому прибегайте к покупке скорострелок только в крайне экстренных случаях. Или же на последнем раунде ради прикола, если ваша команда ведёт 15-0.