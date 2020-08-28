Главные трейлеры с Gamescom 2020: Ratchet & Clank, ремейк Mafia и COD: Black Ops Cold War

Неожиданных анонсов и показов пока не было.

Вечером 27 августа прошла церемония открытия Gamescom 2020 под названием Opening Live Night. На протяжении двух часов ведущий мероприятия Джефф Кили общался с разработчиками топовых игр и делился с аудиторией новыми трейлерами. В этом году из-за COVID-19 масштаб мероприятия был значительно меньше, чем в предыдущем. И достойных трейлеров к интересным играм, мягко говоря, было немного, но мы собрали для вас лучшие.

7 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart

Источник видео: Youtube-канал PlayStation.

Гвоздём программы, вне всяких сомнений, стал расширенный геймплейный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart — будущего эксклюзива PlayStation 5. Авторы также добавили, что игра должна выйти примерно в одно и то же время, что и сама консоль. В ролике продемонстрирована одна из первых миссий сюжетной кампании, во время которой Рэтчет уверенно раскидывает неприятелей с помощью обновлённого арсенала и скачет по измерениям без единой секунды загрузки.

Второй сюжетный трейлер Mafia: Definitive Edition

Источник видео: YouTube-канал GameplayOnly.

Долгожданный ремейк оригинальной «Мафии» выйдет уже 25 сентября. Игру разрабатывают для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Судя по превью журналистов и трейлерам, игра получается очень достойной — она наверняка подружит аудиторию с одним из лучших интерактивных произведений про крутых мафиози в широких плащах.

Трейлер второго сезона Fall Guys: Ultimate Knockout

Источник видео: YouTube-канал DevolverDigital.

Второй сезон завирусившейся аркады будет выполнен в средневековом сеттинге. Пока неизвестно, что именно приготовили авторы, но игроки смогут нарядить мармеладок в костюмы рыцарей и волшебников. Игровые локации при этом тоже изменятся — визуально они будут соответствовать общему стилю. Второй сезон начнётся в октябре.

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Сюжетный трейлер Star Wars: Squadrons

Источник видео: YouTube-канал EA Star Wars.

Космический экшен про сражения Республики и Империи выйдет 2 октября на ПК и консолях. В матчах можно участвовать как с помощью стандартных игровых девайсов, так и надев шлем виртуальной реальности.

Трейлер дополнения The Ancient Gods: Part One для DOOM Eternal

Источник видео: YouTube-канал Bethesda Softworks.

Релиз первой части дополнения состоится 20 октября. В нём появятся новые локации и противники. DLC входит в состав сезонного пропуска, но его наверняка можно будет приобрести и отдельно.

Дневники разработчиков Dragon Age 4

Источник видео: YouTube-канал BioWare.

Так BioWare напомнила, что игра всё ещё находится в разработке. Кейси Хадсон сказал, что производство пока на раннем этапе, но желание команды поделиться с фанатами хоть какой-то информацией оказалось сильнее.

Одна из первых кат-сцен в сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops Cold War

Источник видео: YouTube-канал Call of Duty.

В ролике президент США Рональд Рейган ведет беседу с главой ЦРУ и главными героями игры. Глава государства поручает им изловить опасного преступника с позывным «Персей». Релиз шутера состоится 16 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Мультиплеер покажут 9 сентября.

Трейлер DIRT 5 с демонстрацией креативного режима

Источник видео: YouTube-канал DIRT.

В гоночной игре появится полноценный редактор уровней. Игроки смогут не только создать собственную трассу и наполнить её заданиями, но и выставить её на всеобщее обозрение. Будет и своеобразный рейтинг — игроки смогут оценивать понравившиеся треки, а те будут выше остальных в выборке. Релиз игры ожидается 16 октября ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light

Источник видео: YouTube-канал destinygame.

В ролике показали три новых подкласса, которые станут доступны всем обладателям дополнения. Расширение выйдет 10 ноября.

Релизный трейлер Spellbreak

Источник видео: YouTube-канал Spellbreak.

Spellbreak — это королевская битва, в которой вместо привычного оружия игроки будут использовать магию. Релиз состоится 3 сентября на ПК (в Epic Games Store) и консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра будет бесплатной в день выхода.

Сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond

Источник видео: YouTube-канал Oculus.

Игра разрабатывается только для очков Oculus Rift и выйдет до конца 2020 года. За создание отвечает студия Respawn Entertainment.

Релизный трейлер World of Warcraft: Shadowlands

Источник видео: YouTube-канал World of Warcraft.

Аддон для самой популярной ММОРПГ выйдет 27 октября.

Геймплей Little Nightmares 2

Источник видео: YouTube-канал BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Игра выйдет 11 февраля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Релиз необычной аркады с элементами стелс-экшена на консолях следующего поколения состоится позже.

Дебютный тизер Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Источник видео: YouTube-канал GamersPrey.

Игра выйдет в 2021-м. Другие подробности о проекте неизвестны.