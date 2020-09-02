Какой кейс в CS:GO самый крутой? Эти коробки наиболее достойны твоих денег

О, кейсы! Золотая жила Valve, генератор контента для многих стримеров, любовь и ненависть игроков. Даже самые лютые ненавистники внутриигрового доната признаются, что их то и дело посещают мысли купить и открыть несколько заветных ящиков.
Развитие и распространение торговли в CS:GO привело в конце 2018 года к тому, что игра стала бесплатной. Гейб дал понять, что ему вполне хватает дохода, получаемого от внутриигровых транзакций между игроками. Если проводить аналогию между иголкой и стогом сена, в котором её ищут, то в роли стога будут сотни тысяч разнообразных кейсов, а иголками — топовые скины, ножи и перчатки. Поиски эти уже давно приняли поистине археологические масштабы. А где искать? Есть ли какой-то залог успеха?
Некоторые активисты пытались дать ответ на эти вопросы, чтобы помочь людям выбивать не ширп, а качественные предметы: составляли таблицы шансов выпадения, сравнивали цены и их динамику. Однако главным постулатом открытия кейсов в CS:GO остаётся незыблемое правило: никакой точной стратегии не существует, вам либо улыбнётся удача, либо нет.
Если вы всё-таки приняли решение, что хотите испытать удачу, то имеет смысл отделить действительно крутые кейсы от откровенного «проходняка». В этой подборке я представлю первую часть моего личного топа кейсов в CS:GO с учетом хайповости (в первую очередь!) и стоимости скинов, которые из них могут выпасть. Сразу уточню, что перчатки и ножи не рассматриваются, для этой темы будет отдельная статья.
Оружейный кейс операции «Феникс»
Лучшее: AWP «Азимов»
Пиковая стоимость: > 15 тыс. руб.
Для затравочки включим в перечень коробку с наверное самым знаменитым скином для AWP — «Азимов». Остальные раскраски не слишком интересны, но хайповость и народная любовь к бело-оранжевой снайперской винтовке всё-таки выводит этот довольно старый кейс в список лучших.
Горизонт
Лучшее: AK-47 «Неоновый гонщик», Desert Eagle «Код красный»
Пиковая стоимость: > 45 тыс. руб.
Ещё один древний кейс, вышедший ещё в те времена, когда яркие художественные скины были редкостью. «Неоновый гонщик» — один из самых популярных калашей, выполненный в незабываемой цветовой гамме из голубого, розового и фиолетового цветов. Также присутствует дигл с дорогим, но, пожалуй, не особо ярким скином. Однако и цена его не так внушительна.
Фальшион
Лучшее: AWP «Скоростной зверь», AK-47 «Аквамариновая месть»
Пиковая стоимость: > 32 тыс. руб.
Самые «сладкие» кейсы — это те, в которых спрятаны одновременно и AWP, и AK-47, желательно высокого качества. В этой подборке всего два таких кейса. Популярные стволы редко бывают дешёвыми на торговой площадке, при этом истинное качество раскраски и её художественная ценность не очень важны.
Оружейный кейс CS:GO №1
Лучшее: AWP «Удар молнии», AK-47 «Поверхностная закалка»
Пиковая стоимость: > 50 тыс. руб.
Для сравнения — второй кейс с комбинацией AWP + AK-47. На мой вкус, здесь раскраски покруче, хоть и постарее. «Удар молнии» вообще выглядит как ретроскин, будто на модель винтовки просто наклеена картинка, скачанная из интернета. Наверное, всё это вкупе с фиолетовой цветовой гаммой делает эту раскраску такой привлекательной.
«Поверхностная закалка» не особо выделяется при взгляде издалека, но зато прекрасно выглядит в руках. Один из тех скинов, которые приятно рассматривать, играя световыми бликами на металлическом корпусе винтовки.
Гидра
Лучшее: AWP «Великий демон», Five-Seven «Скоростной зверь», M4A4 «Адское пламя»
Пиковая стоимость: > 80 тыс. руб.
Согласитесь, довольно непривычно видеть скин на Five-Seven в списке самых дорогих раскрасок. А ведь он действительно классный, и из всей линейки «Скоростной зверь» выделяется больше остальных. Наличие в коробке красивых AWP и M4A4 автоматически делает её востребованной у стримеров и коллекционеров. В сегодняшней подборке кейс «Гидра» становится лидером.
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