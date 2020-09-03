10 самых крутых боссов из видеоигр

Босс. Тот самый оппонент, которого хочется встретить в конце уровня. Крутой босс не просто должен быть внушительных размеров или обладать классным дизайном. Он должен испытать игрока на прочность, проверить все его знания и, самое главное, доставить ему удовольствие от сражения. Мы выбрали 10 самых крутых главарей, битва с которыми запомнится надолго.

Рыцарь Арториас из Dark Souls

Источник видео: YouTube-канал Boss Fight Database.

Наверное, один из самых крутых боссов оригинальной Dark Souls, если не самый крутой. Если в большинстве случаев против вас выходит какой-то огромный монстр или какое-то другое существо, то Арториас — совсем другое дело. Он больше напоминает человека, а его движения быстрые и смертоносные. Этот парень атакует стремительно и способен достать персонажа на другом конце арены в считаные секунды. Бой с ним — настоящее испытание для всех, кто знакомится с играми серии Souls.

Леди Мария из Bloodborne

Источник видео: YouTube-канал Boss Fight Database.

Леди Мария была одним из первых охотников на чудовищ в мире Bloodborne. И это нашло отражение в её боевом стиле — в бою она использует двойной меч, а также свою невероятную манёвренность. После перехода во вторую фазу боя Мария заряжает свою катану силой крови, из-за чего после каждого взмаха в воздухе остаётся багряный след. Битва с ней, наверное, самая красивая и эстетичная во всей игре.

Вергилий из Devil May Cry 3: Dante’s Awakening

Источник видео: YouTube-канал krat0s9001.

Вергилий — брат-близнец главного героя Данте и его полная противоположность. Он предпочитает синий цвет вместо красного, он быстрее поддался демонической форме, а из оружия использует катану Ямато. Во время прохождения третьей части с ним предстоит встретиться трижды, и каждый бой будет уникальным. Вергилий развивается вместе с Данте и получает новые способности и оружие на каждую новую встречу.

Королева валькирий Сигрун из God of War

Источник видео: YouTube-канал Shirrako.

Сигрун — опциональный босс. Королеву валькирий можно вызвать на бой только после того, как Кратос убьёт всех её подопечных. И битва будет очень непростой — Сигрун обладает богатым арсеналом атак и огромным количеством здоровья. А ещё она чертовски стильно выглядит.

Безымянный король из Dark Souls 3

Источник видео: YouTube-канал RabidRetrospectGames.

Ещё один опциональный босс. И хорошо! Потому что его величество обычно не тратит на убийство очередного зарвавшегося спутника больше нескольких минут. Бой с ним длится очень долго, поскольку у босса две фазы. Во время первой он летает на драконе и расстреливает персонажа молниями, а после второй спускается на землю, чтобы разобраться с выскочкой лично. Как и у Сигрун, у него огромное количество ударов и целых комбинаций, часть из которых может ваншотнуть кого угодно.

Дефстроук из Batman Arkham Origins

Источник видео: YouTube-канал Boss Fight Database.

Слейд Уилсон встречает Брюса Уэйна во время приятной аудиенции у Пингвина. А затем выбрасывает на арену и начинает невероятно красивый и стильный бой. Битва с ним выглядит сногсшибательно благодаря солидному набору ударов. Бэтмену предстоит использовать все свои навыки, чтобы победить наёмника.

Сенатор Армстронг из Metal Gear Rising: Revengeance

Источник видео: YouTube-канал LegendaryPeelz.

Nanomachines, son! Сенатор Армстронг похож на типичного политика-качка, который использует своё положение в личных интересах. Однако помимо этого Армстронг накачался какими-то наноботами, которые придают ему нечеловеческую силу и прочность. Даже клинок Райдена не может пробить их. Бой длится несколько этапов: сначала нужно уничтожить огромного робота-паука (это же игра серии Metal Gear), а затем дважды сразиться с самим Сенатором, по пути разглядывая кат-сцены и слушая атмосферные диалоги.

Иссин Асина из Sekiro: Shadows Die Twice

Источник видео: YouTube-канал HarryNinetyFour.

Финальный босс Sekiro: Shadows Die Twice — заключительный экзамен для игроков. Это тот самый случай, когда финальный босс полностью испытывает вас на прочность и проверяет всё, чему вы научились. В битве с Иссином не получится отлынивать или атаковать исподтишка, трусливо нанося удары и пускаясь в бег — он всё равно достанет вас. Только выверенная тактика, заучивание таймингов и немного удачи.

Родин из Bayonetta 2

Источник видео: YouTube-канал bdcool213.

Родин — секретный босс, добраться до которого не так-то просто. Для этого предстоит долго фармить местную валюту, чтобы купить очень дорогой предмет, который откроет доступ к сражению. И уж в этот момент вы можете пожалеть, что потратили на гринд столько времени, поскольку Родин может поставить Байонетту на место буквально за несколько ударов. Битва с ним проходит в два этапа — сначала продавец сражается в человеческом облике, а затем принимает форму демона, открывая доступ к усиленным атакам.

Мистер Икс из Resident Evil 2 Remake

Источник видео: YouTube-канал EightOfSupreme.

Наверняка все, кто проходил Resident Evil 2, помнят этого мутанта. Огромный мордоворот с забавной шляпой преследует Леона и Клэр по отделениям полицейского участка. Одна только проблема — убить его физически невозможно, поскольку он не испытывает боли. А в конце сюжетной кампании за Леона молодой полицейский встретится с чудовищем лицом к лицу. Тот изрядно подкачается, да ещё и костяную руку отрастит. Но, как это всегда бывает в Resident Evil, в самый важный момент откуда-то сверху прилетит ракетница, которая поможет завершить начатое.