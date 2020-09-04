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Аналитик и комментатор по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов ушёл из RuHub

Почему Ярослав NS Кузнецов решил покинуть RuHub?
Равиль Зиганьшин
«Мне просто надоело смотреть игры». Почему Ярослав NS Кузнецов решил покинуть RuHub?
Мы будем скучать. Нет, правда.
Киберспорт / Dota 2 0

1 сентября стало известно об уходе ещё одного комментатора и аналитика студии RuHub Ярослава NS Кузнецова. Ранее её покинули такие личности, как Ceh9, Faker, GodHunt и другие, но если те ушли в конкурирующую студию Maincast, то NS отправился в свободное плавание. О причинах ухода и дальнейших планах рассказал он сам, первые подробности появились на его стриме.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Лучшее из мира Дота 2».

О возможной работе на студиях освещения

Можно ответить прямо. Скорее всего ни в каких студиях вы меня не увидите уже никогда на постоянной основе, а когда-то куда-то забегать всегда возможно. Уволен или уволился?

Не уволен, уволился сам, можно так сказать, ну точнее как можно сказать? Так и было. Просто решил сменить род деятельности. Будем честны, я и не работал последний год практически вообще, я просто существовал.

Причина ухода

Я и так там не работаю, просто тут такой нюанс возник, что в один момент я посмотрел на расписание Omega League и увидел, что мне придётся на серьёзных щах смотреть 3 недели, да чуть ли не полтора месяца, на то, как играют Voldemort против TEMPO. На тир-2 сцене обычные люди играют, но они играют фигово, мне это неинтересно смотреть. Я когда посмотрел на это, сказал: «Нет, спасибо, всё, ладно». Я просто не хочу этим заниматься и всё. Ты просто в один момент понимаешь, что ты не хочешь что-то делать. Я мог ответить иначе, но вырвалось уже. Потому что мне уже несколько раз задавали эти вопросы. Надоело юлить. Не люблю недоговаривать или тем более врать в моментах, когда этого не нужно делать. Я сам уволился и уже давно об этом задумывался, около года. Полгода я думал об этом очень активно и где-то два месяца назад решил окончательно. Естественно, я сам себя лишил некоторой зарплаты, это для меня неприятно, но я, как говорится, готов на такие жертвы, потому что мне просто стало неинтересно, вот и всё.

Я ничего вообще не хочу по большому счету. Это же просто работа, поэтому если меня куда-то будут звать, на какой-то турнир поосвещать или куда-то посветить лицом, собственно, как со мной частенько происходит – я пойду и сделаю. Возможно. Буду договариваться с тем, кто позвал, это могут быть любые вообще челы: и WePlay, и Maincast, и RuHub какой-нибудь, кто угодно там ещё, а могу и не пойти, если мне не понравятся условия.

Я понимаю, что нет людей, наверное, которые смотрят Доту 24/7, за всеми эфирами следят. Они, наверное, есть, но их прям очень мало. Не было заметно, но я за последний год в RuHub и так отработал 20 эфиров. Я просто решил официально с этим порвать. Мне не особо интересно это всё дело. Какой-то интересный матч, какой-то интересный турнир, какой-то большой крупный турнир – это прикольно поработать, порадовать какую-то часть аудитории. Какую-то не порадовать, понятное дело, всегда есть, кому не очень всё это нравится. Что-то большое, что-то крупное, что-то интересное, матчи классных команд – вообще с кайфом.

Понимаете, работа на постоянке связана с тем, что тебе нужно вот это смотреть. При всём уважении к ребятам, я просто не хочу это смотреть. Понятно дело, что это работа, за неё платят деньги, я и не спорю, когда у меня были такие матчи – я приходил и смотрел. И даже частенько делал вид, что мне интересно. Иногда как раз-таки не делал в последнее время. Потому что я уже, грубо говоря, устаканился, что ушёл. Я уже знал это, и поэтому я уже вёл себя вообще как хотел. Ну и всё. И дальше как получается? Если ты можешь позволить себе не делать то, что ты не хочешь делать – ты этого не делаешь. Если ты не можешь себе этого позволить, то частенько через силу этим занимаешься. Эта история знакома многим людям, кто работает на любой работе.

В этот четверг появилось видео и на канале Mrs. Marple, где Мария обсудила с Ярославом причины ухода. Новых деталей раскрыто не было, ответы почти полностью повторяли речь NS со стрима.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал Mrs. Marple.

О конфликтах в студии

Ну какие могут быть у меня с кем-то конфликты? Ну как? Если бы у меня были с кем-то конфликты, я бы ушёл миллион лет назад. Или этот человек ушёл, а я остался. У меня прекрасные отношения там со всеми в RuHub как были, так и остались. Стоит ли ждать появления в RuHub?

Образный Александр XBOCT Дашкевич – он нигде не работает, но чаще всего ты видишь его в Maincast, также я нигде не работаю, но есть большая вероятность где-то увидеть меня на эфирах RuHub. ХВОСТ в Maincast подрабатывает частенько почему? Потому что живёт в Киеве, Maincast в Киеве, у него много друзей из жизни работают в Maincast. А RuHub в Москве, я живу в Москве и у меня много друзей, которые работаю в RuHub. Там остались Maelstorm, Jam, Эш, куча других прикольных людей, с которыми мне и общаться прикольно, и работать прикольно. Если будут звать меня когда-нибудь, то я вполне вероятно буду приходить.

Что должен был сделать RuHub, чтобы NS остался?

Если б RuHub был супериновационной компанией уровня Google, где каждый день происходит что-то невероятное, может быть, и никто никогда оттуда не ушёл, но RuHub – просто обычная компания с определёнными ресурсами, эти ресурсы не безграничны. Работа в RuHub довольно монотонная у меня была: ты приходишь, 20 часов у тебя эфир, ты просто смотришь какие-то игры. Мне просто надоело смотреть игры, тут дело не в RuHub. Чего ожидать в ближайшее время? Ничего не надо ждать. Twitch, just_ns – заходите, смотрите, как я гноблю игроков, только теперь на личном канале. Занимаемся всякой другой фигнёй, но никаких суперглобальных вещей не планируется.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/just_ns

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