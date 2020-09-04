«Мне просто надоело смотреть игры». Почему Ярослав NS Кузнецов решил покинуть RuHub?

1 сентября стало известно об уходе ещё одного комментатора и аналитика студии RuHub Ярослава NS Кузнецова. Ранее её покинули такие личности, как Ceh9, Faker, GodHunt и другие, но если те ушли в конкурирующую студию Maincast, то NS отправился в свободное плавание. О причинах ухода и дальнейших планах рассказал он сам, первые подробности появились на его стриме.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Лучшее из мира Дота 2».

О возможной работе на студиях освещения

Можно ответить прямо. Скорее всего ни в каких студиях вы меня не увидите уже никогда на постоянной основе, а когда-то куда-то забегать всегда возможно. Уволен или уволился?



Не уволен, уволился сам, можно так сказать, ну точнее как можно сказать? Так и было. Просто решил сменить род деятельности. Будем честны, я и не работал последний год практически вообще, я просто существовал.

Причина ухода

Я и так там не работаю, просто тут такой нюанс возник, что в один момент я посмотрел на расписание Omega League и увидел, что мне придётся на серьёзных щах смотреть 3 недели, да чуть ли не полтора месяца, на то, как играют Voldemort против TEMPO. На тир-2 сцене обычные люди играют, но они играют фигово, мне это неинтересно смотреть. Я когда посмотрел на это, сказал: «Нет, спасибо, всё, ладно». Я просто не хочу этим заниматься и всё. Ты просто в один момент понимаешь, что ты не хочешь что-то делать. Я мог ответить иначе, но вырвалось уже. Потому что мне уже несколько раз задавали эти вопросы. Надоело юлить. Не люблю недоговаривать или тем более врать в моментах, когда этого не нужно делать. Я сам уволился и уже давно об этом задумывался, около года. Полгода я думал об этом очень активно и где-то два месяца назад решил окончательно. Естественно, я сам себя лишил некоторой зарплаты, это для меня неприятно, но я, как говорится, готов на такие жертвы, потому что мне просто стало неинтересно, вот и всё.

Я ничего вообще не хочу по большому счету. Это же просто работа, поэтому если меня куда-то будут звать, на какой-то турнир поосвещать или куда-то посветить лицом, собственно, как со мной частенько происходит – я пойду и сделаю. Возможно. Буду договариваться с тем, кто позвал, это могут быть любые вообще челы: и WePlay, и Maincast, и RuHub какой-нибудь, кто угодно там ещё, а могу и не пойти, если мне не понравятся условия.

Я понимаю, что нет людей, наверное, которые смотрят Доту 24/7, за всеми эфирами следят. Они, наверное, есть, но их прям очень мало. Не было заметно, но я за последний год в RuHub и так отработал 20 эфиров. Я просто решил официально с этим порвать. Мне не особо интересно это всё дело. Какой-то интересный матч, какой-то интересный турнир, какой-то большой крупный турнир – это прикольно поработать, порадовать какую-то часть аудитории. Какую-то не порадовать, понятное дело, всегда есть, кому не очень всё это нравится. Что-то большое, что-то крупное, что-то интересное, матчи классных команд – вообще с кайфом.

Понимаете, работа на постоянке связана с тем, что тебе нужно вот это смотреть. При всём уважении к ребятам, я просто не хочу это смотреть. Понятно дело, что это работа, за неё платят деньги, я и не спорю, когда у меня были такие матчи – я приходил и смотрел. И даже частенько делал вид, что мне интересно. Иногда как раз-таки не делал в последнее время. Потому что я уже, грубо говоря, устаканился, что ушёл. Я уже знал это, и поэтому я уже вёл себя вообще как хотел. Ну и всё. И дальше как получается? Если ты можешь позволить себе не делать то, что ты не хочешь делать – ты этого не делаешь. Если ты не можешь себе этого позволить, то частенько через силу этим занимаешься. Эта история знакома многим людям, кто работает на любой работе.

В этот четверг появилось видео и на канале Mrs. Marple, где Мария обсудила с Ярославом причины ухода. Новых деталей раскрыто не было, ответы почти полностью повторяли речь NS со стрима.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал Mrs. Marple.

О конфликтах в студии

Ну какие могут быть у меня с кем-то конфликты? Ну как? Если бы у меня были с кем-то конфликты, я бы ушёл миллион лет назад. Или этот человек ушёл, а я остался. У меня прекрасные отношения там со всеми в RuHub как были, так и остались. Стоит ли ждать появления в RuHub?



Образный Александр XBOCT Дашкевич – он нигде не работает, но чаще всего ты видишь его в Maincast, также я нигде не работаю, но есть большая вероятность где-то увидеть меня на эфирах RuHub. ХВОСТ в Maincast подрабатывает частенько почему? Потому что живёт в Киеве, Maincast в Киеве, у него много друзей из жизни работают в Maincast. А RuHub в Москве, я живу в Москве и у меня много друзей, которые работаю в RuHub. Там остались Maelstorm, Jam, Эш, куча других прикольных людей, с которыми мне и общаться прикольно, и работать прикольно. Если будут звать меня когда-нибудь, то я вполне вероятно буду приходить.

Что должен был сделать RuHub, чтобы NS остался?

Если б RuHub был супериновационной компанией уровня Google, где каждый день происходит что-то невероятное, может быть, и никто никогда оттуда не ушёл, но RuHub – просто обычная компания с определёнными ресурсами, эти ресурсы не безграничны. Работа в RuHub довольно монотонная у меня была: ты приходишь, 20 часов у тебя эфир, ты просто смотришь какие-то игры. Мне просто надоело смотреть игры, тут дело не в RuHub. Чего ожидать в ближайшее время? Ничего не надо ждать. Twitch, just_ns – заходите, смотрите, как я гноблю игроков, только теперь на личном канале. Занимаемся всякой другой фигнёй, но никаких суперглобальных вещей не планируется.