Обзор Marvel's Avengers — почему так лагает?!

4 сентября на ПК, PS4 и Xbox One вышла Marvel’s Avengers. Супергеройский экшен стал очередной попыткой соединить сервисную составляющую и сюжетное приключение. Игра привлекла много внимания — во время бета-теста она заинтересовала шесть миллионов человек, а также стала самой скачиваемой за всю историю существования PlayStation. Но вопрос в другом — насколько правильно она соответствует успешному бренду Marvel и может ли привлечь тех, кому не интересны комиксы и фильмы, как это сделала игра про Человека-паука?

Стоимость стандартного издания Marvel's Avengers в Steam составляет 1999 рублей, расширенного – 2658 рублей. Стоимость аналогичных изданий в PS Store – 3999 рублей и 5199 рублей. В Xbox Live игра продаётся за 60 и 80 долларов.

День Мстителей

Square Enix и не скрывала, что основная ставка в Marvel’s Avengers сделана на сервис и эндгейм-контент, а не на сюжет. Поэтому сценарий здесь достаточно простенький, но при этом проигрывает любому полноценному фильму Marvel по всем статьям.

Основным персонажем игры стала Камала Хан aka Мисс Марвел — она дико фанатеет от Мстителей и даже уговаривает папу прийти с ней на фестиваль в их честь. Празднование прерывается диверсией на мосту Золотые Ворота, который нам показывали во всех трейлерах. Супергерои тут же приступают к делу. Сначала Мстители храбро сражаются с вооруженными до зубов громилами, затем в заварушке прямо на геликарриере погибает Стив Роджерс, а потом народ объявляет героев вне закона и требует, чтобы они ушли. Дескать, не будет супергероев, не будет и суперзлодеев.

Во время катастрофы произошла утечка газа — вдохнув его, некоторые люди получили необычные способности и фактически стали мутантами. И в этот же момент один хитрый ученый подсуетился, создал собственную корпорацию AIM и объявил себя защитником обычных людей и спасателем «нелюдей». Фактически город, в котором всё происходит, превратился в полицейское государство: повсюду шныряют роботы-копы, людей досматривают и проверяют на наличие генов вируса, а всех пойманных отправляют в места не столь отдалённые и превращают в лабораторных крыс.

Верной супергероям остаётся только горстка людей, которая гордо называет себя сопротивлением, и Камала Хан, которая случайно обнаруживает доказательства невиновности Мстителей. Девушка ставит перед собой задачу вновь объединить отряд и дать бой устоявшемуся режиму.

Несмотря на интересную завязку, все сюжетные ходы сценаристов угадываются без проблем. Никаких неожиданных твистов вы тут не найдёте. Верхом абсурда было ради какой-то картинности убить Капитана Америку в самом начале. Зачем это делать, если он всё равно играбельный персонаж и все и так знают, что он появится в сюжете?

Некую смуту наводят сами Мстители. Они говорят голосами актёров озвучки из фильмов (даже в русском дубляже они очень похожи), но при этом ты чувствуешь себя обманутым, поскольку внешность у них другая. Да, Железный человек всё так же постоянно шутит, Тор купается в лучах собственного эго, а Брюс Беннер отыгрывает роль мудрого дяди, пока не превращается в зелёного монстра. Некую улыбку вызывают разве что Джарвис и Камала, которая проходит все вехи становления героя прямо на наших глазах.

Однако с моей стороны было бы преступлением не отметить, что кампания в игре весьма «богатая». В ней много кат-сцен, часть из которых не уступает по качеству фильмам Marvel, а заскриптованные сюжетные моменты вызывают дикий восторг. Жаль, что их немного.

В общем, сюжетом эта игра не очень блещет. Из-за достаточно глупых и не всегда искренних диалогов его сложно воспринимать серьёзно, а все удачные сценарные решения угадываются почти с первых часов после начала прохождения. Стало быть, основная ставка была сделана на геймплей? Увы, и тут осечка.

Ухабистая река

Чтобы начался экшен, игрок должен подойти к специальному столу в хабе и выбрать подходящую миссию. Их в игре несколько типов: сюжетные, культовые (посвящены отдельному персонажу), дополнительные, экспедиции и тренировочные. Последние — своеобразные упражнения в симуляторе виртуальной реальности, который насылает на игрока толпы врагов и заставляет биться до конца.

Отправиться в экспедицию игрок сможет только после того, как подружится с представителем сопротивления или поговорит с агентом Щ.И.Т., который рано или поздно прибудет на базу. Сами по себе поручения от них достаточно простые — убить сколько-то врагов, выполнить определённый приём 50 раз или собрать нужные ресурсы в количестве N штук. Помимо обычных поручений, которые выполняются сами по себе, на карте появляется миссия с боссом. Но когда я играл, у меня не получилось их пройти — мои персонажи были недостаточно прокачены, чтобы я смог запустить её. Можете представить себе абсурд этой ситуации? Могучая команда Мстителей отказывается ехать на задание, потому что какой-то Таскмастер сильнее на 20 единиц силы?

Набор заданий внутри самой миссии практически полностью сведен к простой последовательности. Игрока и его напарников (если нет желания, то на задание можно взять ботов или пойти одному) выбрасывают на небольшую локацию и обозначают область, до которой нужно добежать. По пути будут своеобразные «точки интереса» в виде особо опасных отрядов противников, запертого склада с лутом или оказавшегося в беде оперативника Щ.И.Т.

Добежав до нужной области, произойдёт что-то из следующего: либо заставят играть в «Превосходство» и наперегонки с ботами захватывать точки, чтобы накапливались очки, либо просто стоять на одной точке, либо убить ещё один «уникальный» отряд противников.

Сам по себе геймплей достаточно примитивный. Герои идут из точки А в точку Б, по пути сражаются с преступниками и решают простые головоломки вроде «найди в комнате три кнопки и выстрели в них, чтобы открылась дверь». При этом геймплей прерывистый — авторы будто с удовольствием вырывают вас из процесса и заставляют бегать по комнате в поисках рычага.

Самая огромная боль наступает, когда попадается сундук. Это именно тот самый случай, когда могущественный бог грома Тор наклоняется, чтобы открыть сундук и достать 10 единиц ресурсов.

Avengers, assemble!

Драться в Marvel’s Avengers очень увлекательно. У каждого персонажа уникальный арсенал навыков и ударов, которые можно чередовать между собой и получать комбо не хуже, чем в какой-нибудь Devil May Cry (ладно, похуже, но близко к этому).

Халк раскидывает неприятелей целыми толпами и может выдерживать очень много урона за счет режима ярости, в который можно войти по нажатию одной кнопки. Все умения монстра направлены на АОЕ-урон. В качестве средства для перемещения он использует длинные прыжки и может на время прилипнуть к стене, чтобы потом отскочить ещё дальше.

Тор очень похож на Кратоса из God of War — у него точно такая же механика броска Мьелнира, который можно затем вернуть в руку и нанести урон повторно. Или можно прижать им противника к стене и избивать остальных руками. Все умения бога грома наносят урон по площади, а специальная атака вроде как должна давать броню, но я её совсем не заметил — просто при её активации Тор начинает светиться от молний, но эффекта ноль.

Геймплей за Железного человека — это такой Anthem в вакууме. Он может просто парить в воздухе и расстреливать всех из дальнобойных орудий, а может войти в режим полета и быстро перемещаться по локации. При этом геймплей за Тони Старка просто бомбический. У него красивые комбинации ударов, а также широкий арсенал — помимо фирменных репульсоров, можно вооружить героя лазерами или ракетами. При этом в зависимости от выбранного оружия меняются и комбо-удары. Ну и ультимейт вызывает Халкбастера — что ещё надо фанатам героя?

Чёрная вдова наиболее приземленная среди остальных персонажей, но не менее сильная и маневренная за счет крюка-кошки. У неё также есть оборонительная способность, с помощью которой она может сделать весь отряд невидимым на несколько секунд. Ещё она может выбрать режим стрельбы для пистолетов и превратить их в автоматы.

Капитан Америка, наверное, самый универсальный герой из всех. У него есть двойной прыжок, а умения пригодятся как при атаке, так и для защиты. При этом все его фишки вроде жонглирования щитом или непробиваемого блока на месте. Ещё он, наверное, единственный, за кого по-настоящему кайфово играть от обороны и ловить оппонентов на контратаки.

Наименьший интерес для меня вызвала Мисс Марвел. Да, она умеет становиться трёхметровой и удлинять свои конечности в различные удары. Но, по-моему, единственное, ради чего стоит брать молодую героиню на миссию — способность лечить напарников.

Видно, что разработчики уделили прокачке достаточно много времени. Герои достаточно резво растут в уровнях, а у каждого целых три вкладки прогрессии. Можно прокачивать не только отдельные способности или комбо, но и пассивные свойства навыков. Таким образом, у двух разных игроков могут быть два уникальных Железных человека.

Битвы с толпами противников за любимых героев — это, наверное, единственное, что спасает Marvel’s Avengers. Вне сражений геймплей ощущается топорным. Персонажи перемещаются по странной траектории, иногда могут запороть самый простой прыжок или свалиться с уступа, хотя до самой пропасти ещё далековато. Отдельную боль вызывают платформинговые эпизоды из сюжетной кампании — у меня не получилось с первого раза пройти ни один из них, поскольку герой так и норовил свалиться вниз или прыгнуть не туда, куда я указываю.

При этом Marvel’s Avengers базируется как кооперативный экшен, но какой-то необходимости в напарниках я ни разу не испытал. Даже когда ко мне в лобби залетели два парня, которые явно играли вдвоём — мы просто друг друга не замечали и молча избивали противников в разных частях уровня. Непонятно, зачем вообще прикрутили кооператив, если его никак не подкрепили геймплейно. У героев нет каких-то парных способностей или совместных комбо-ударов, а единственное, для чего нужен напарник — чтобы поднял тебя, если закончилось здоровье. Поэтому не ждите каких-то эпических моментов вроде тех, что нам показывали в фильмах Marvel.

А вот и циферки!

Вне сражений и вообще геймплея Marvel’s Avengers напоминает мобильную F2P-игру. На героев можно надеть специальные компоненты и артефакты, которые определяют их характеристики и наращивают тот самый параметр «Сила», из-за которого меня не пустили на несколько миссий. При этом визуально они никак не отображаются. Ещё их можно улучшать за ресурсы.

Да, в Marvel’s Avengers целых 11 (ОДИННАДЦАТЬ!) видов ресурсов, каждый из которых тратится на определённые вещи. За одни можно улучшить снаряжение (наручи начнут давать не три силы, а четыре), за другие — купить новое сражения, за иные — ещё что-то.

Ещё у каждого героя есть своеобразный боевой пропуск, уровни на который падают за выполнение ежедневных и еженедельных квестов. Ещё можно купить их за деньги. Весь контент этого пропуска — чистая косметика: скины, эмоции, нашивки для профиля или ресурсы.

Техническая часть игры просто ужасна

Оптимизация — самая огромная проблема Marvel’s Avengers. Я играл на PS4 Pro и, честно, давно не ощущал такого. Количество кадров в сражениях иногда падает до 10-15, а если персонажи начинают применять навыки, то битва превращается в слайд-шоу.

И ладно бы она только лагала. За время прохождения игра четыре раза вылетела с ошибкой. А однажды у меня просто зависло главное меню — игра перестала реагировать на нажатия, поэтому пришлось перезапускать её. Чекпойнт, благо, был недалеко — будто специально стоял неподалёку от места, где это случилось.

Плюсы:

уникальная боёвка за разных героев;

зрелищные кат-сцены;

вариативность прокачки;

потенциал стать хорошей игрой через год.

Минусы: