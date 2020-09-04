Сюрреализм и интриги Древнего Рима. Какие игры делают российские видеоблогеры

The Mercury Man / Ртутный человек – Илья Мэддисон

Говоря о медийном российском игропроме невозможно не вспомнить имя Ильи Мэддисона. Стример, видеоблогер, депутат – за свою яркую карьеру Илья успел блеснуть и в качестве основателя геймдизайнерской студии.

В отличие от безумно хайпового The Underground man – первого опыта Ильи – Ртутный человек стал более продуманным и выстраданным проектом. Вдохновлённая классическими изометрическими «фолаутами» и «Бегущим по лезвию» игра смогла выдержать безупречную атмосферу нуарного детектива. Признаемся, многие доходили до конца только ради неё. Графика, звук, юмор, диалоги и антураж превосходно справлялись со своей работой.

Видео опубликовано на YouTube-канале MEHSOFT.

Во всех остальных аспектах опыт получился, скорее, неудачным. Очень спорные геймплейные механики, отсутствие вариативности, неуклюжая боевая система. Разочарованием для аудитории на релизе стали и невыполненные обещания: отсутствие мини-игр, уровней сложности, а в баре даже нельзя было выпить!



По всей видимости, разработчики сами не до конца поняли, насколько хотели сделать серьёзный проект, а насколько просто очередную едкую шутку про гейм-дизайн.

One Guy Run – Ивангай

Передаём привет из 2015 года! На второй строчке проект от бывшей суперзвезды русскоязычного YouTube – Ивангая. Однако сложно сказать, что толкнуло блогера на создание собственной мобильной игры: желание развиваться как разработчик или ухудшение финансового положения.



Сама One Guy Run – классический простенький таймкиллер, рассчитанный на долгие поездки в общественном транспорте. Сюжет также весьма банален. Мальчик бежит через полосу препятствий, чтобы успеть за уезжающим школьным автобусом. По дороге он должен собирать масло, которое каким-то образом помогает герою двигаться быстрее. Видимо, он смазывает им подошвы или другие интересные места.

Видео опубликовано на YouTube-канале OfficialZelel.

Что тут еще добавить: аудитория Ивангая, вероятно, скачивает игру из-за чувства ностальгии. Остальным советуем сделать тоже самое, только если вы в 2020 году остаётесь поклонниками Subway Surfers или Temple Run.

Golden Light – Даниил Ермаков (Да Нил)

Пожалуй, Golden Light – это самый любопытный проект в нашем материале. Описать его можно как сюрреалистический сурвайвал-хоррор с львиной долей процедурной генерации. Разработкой занимается блогер, широко известный в узких кругах, Даниил Ермаков.

При беглом просмотре игра, наверняка, покажется странной: нагромождение полигонов, необычный визуальный стиль и довольно-таки хардкорный геймплей. Тем не менее, именно эта странность потом и будет удерживать вас у экрана. Если бы Кафка делал Биошок на пару с Лавкрафтом, вполне возможно, что у писателей получилось бы что-то подобное. Рискну предположить, что перед нами так называемый hidden gem.

Видео опубликовано на YouTube-канале ДА НИЛ.

К плюсам определённо можно отнести самобытный стиль, дизайн, а также тонко подобранные звуки и музыку. За всё страдает, как водится в инди-играх, сюжет. Он откровенно простоват. Главный герой должен спуститься в «кишку», чтобы спасти даму сердца. Обширным лором такой интересный сеттинг пока не оброс.



Короче говоря, если вы готовы съесть парочку отравленных револьверов, а потом зарубить топором агрессивную кучу плоти, то добро пожаловать в Мясную Зону!

Long Live Caesar – Юрий Хованский

Кто не знает одного из главных производителей хейт-контента – Юрия Хованского? Возможно, мы наблюдаем зарождение нового тренда, ведь Юрий тоже занялся разработкой собственной игры.



Судя по официальной странице, она выйдет уже в октябре и будет посвящена спасению самого Юлия Цезаря. В процессе вам предстоит управлять Римской империей и распределять усилия преданных агентов. Главная цель – раскрыть заговор против самого себя. В противном случае, вас будет ждать прискорбный конец.

Видео опубликовано на YouTube-канале DoNe — Путь Игрока.

Планка у игры поднята достаточно высоко. Обещают хорошую проработку исторических фактов, закрученный сюжет, большое количество внутриигровых событий и интересных решений. Кстати, по заявлению самого Хованского, у Long Live Caesar, благодаря уникальной механике, будет высокая реиграбельность. Для особо внимательной аудитории в игре есть забавная пасхалка – каждый персонаж срисован с какого-то популярного YouTube-блогера.