Парни, подвиньтесь! Красотки, которые смогли победить мужчин в киберспорте

Мир киберспорта давно привык к гендерному неравенству. Парни уверены, что девушкам-геймерам для победы не хватает уверенности, терпения и скорости реакции. Девушки отвечают – не так легко стать лучшим, если в каждой игре твои способности ставят под сомнение из-за пола.

Увы, практика показывает, что у слабой половины человечества действительно получается «нажимать на кнопки» чуть хуже мужчин. Например, в октябре прошлого года организаторы DreamHack Open пригласили на турнир Beşiktaş Esports одну из лучших женских команд мира. На трёх картах с AVANGAR и Hard Legion (6 и 29 место в мировом рейтинге соответственно) девушки выиграли лишь 10 раундов и бесславно покинули турнир.

Женскую команду уничтожили на мужском турнире по CS:GO. Это была катастрофа Специалисты говорят, что зрители зря потратили время на просмотр их матчей.

Отечественные фанаты League of Legends могут вспомнить неудачный опыт организации Vaevictis, которая на сезон-2019 заявила в Континентальную Лигу (главный чемпионат СНГ) женскую команду. Девушки успели проиграть 31 встречу подряд и запомнились только скандалами внутри клуба. Перед сезоном 2020 команду сняли из-за «неприемлемого уровня конкурентоспособности».



Но не всё так плохо. Время от времени в женском киберспорте появляются яркие лучики, которые яркой игрой ставят парней на место и мотивируют других девушек продолжать заниматься киберспортом. Одной из первых это сделала канадка Саша Scarlett Хостин, которая с 2011 года и по сей день входит в число топ-игроков по дисциплине StarCraft II.

Но есть в этой истории одно большое «НО»: не будем забывать, что Саша была когда-то парнем, сменившим пол. Этот факт ни в коем случае не принижает её результатов, тем более что она не стала хитрить и соревноваться только с девушками на чисто женских турнирах, но в силу своих природных свойств ей было намного проще вырваться в топ, чем обычным девушкам.

Саша Scarlett Хостин

За свою продолжительную карьеру Саша выиграла североамериканский турнир WCS 2012, региональные финалы WESG 2016 и победила на Intel Extreme Masters в Пчёнчхане два года назад. В сумме Scarlett заработала более $ 350 тыс. – лучший результат среди девушек за всю историю.

А в прошлом году киберспортивное сообщество взорвала новость о том, что победителем главного турнира по карточной игре Hearthstone на фестивале BlizzCon стала 23-летняя китаянка Сяомен VKLiooon Ли, которая уверенно разобралась с опытными Casie и bloodyface в финале. В сезоне 2020 чемпионка продолжает выступления на высшем уровне, ничуть не уступая парням.

Сяомен VKLiooon Ли

В командных дисциплинах дамам проявить себя чуть сложнее. Полностью женские составы не конкурентоспособны, а рискнуть и взять девушку (даже круто играющую) в мужскую команду способны немногие. Впрочем, и в главных киберспортивных играх уже есть приятные исключения.



Например, год назад мы рассказывали об успехах россиянки Эльвиры Esdesu Темировой, игра которой за трио под названием 789 привела в восторг зрителей Preseason Invitational по «королевской битве» Apex Legends. Вскоре состав выкупила американская организация Luminosity, за которую Эльвира выступала почти год, продолжая показывать достаточно яркую игру на турнирах различного уровня.

Эльвира Esdesu Темирова

Русская девушка громит мастеров. Неужели дело в её огромных глазах? Чтобы в серьёзной мужской зарубе девчонка смогла всех уложить? Шутеры разве для женщин придумали?!

Некоторые фанаты китайской Dota 2 вспомнят Би axx Ся, которая несколько раз участвовала в местных квалификациях к мейджор-турнирам и побеждала на региональных чемпионатах. Например, в феврале её команда Blaze выбила из отборочных к мейджору ESL One бронзовых призёров последнего чемпионата мира PSG.LGD. Решающее значение на результат оказала именно игра Би на Beastmaster и Void Spirit, хотя в финал турнира молодому коллективу пройти не удалось.



Ещё одна азиатка засветилась в Overwatch League, главной лиги по шутеру от Blizzard. Высокий уровень игры Ким Geguri Се Ён за команду из Шанхая сразу привела многих в восторг, но первый сезон стал провалом для всей Shanghai Dragons – 40 поражений подряд в 40 матчах.

Ким Geguri Се Ён

Со следующего года «драконы» отошли от китайского костяка и усилились другими игроками из Южной Кореи, а сама Geguru стала одной из главных фигур в новой команде. Неделю назад Shanghai Dragons уверенно победили в усечённом из-за коронавируса сезоне OWL 2020, проиграв лишь два матча в регулярке. Так девушка выиграла ещё один крупный турнир. Это может стать приятной тенденцией не только для неё, но и для многих киберспортсменок в будущем.