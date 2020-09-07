Как Counter-Strike сменила три поколения геймеров, не меняя саму себя

В мире существует не так много игр, чей жизненный цикл протянулся не через годы, а через целые десятилетия. Если не брать в расчёт ретро типа Super Mario или первого Doom, в которые играют по ностальгическим соображениям, главной игрой-долгожительницей на ум приходит всё ещё живая Ultima Online 1997 года. Не сильно от неё отстаёт вечно молодая World Of Warcraft, вышедшая на несколько лет позднее. Но ведь MMO-вселенные и создавались из расчёта, что игроки будут проживать в них полноценные жизни. Если же мы захотим назвать шутер, переживший несколько поколений и не устаревший со временем, принимавший на своих аренах баталии миллионов игроков во всех трёх десятилетиях XXI века, то, разумеется, это будет Counter-Strike.

Так уж вышло, что серии Quake и Unreal, некогда гиганты на рынке соревновательных шутеров от первого лица, сейчас находятся в застое. Да таком, что следующий Unreal Tournament делают энтузиасты, в свободное время и без оглашения каких-либо сроков. С учётом этого CS:GO, взявшая всё лучшее из предыдущих частей серии, и, получившая достойное финансирование, была обречена на успех. Научный факт говорит о том, что генный состав ДНК от поколения к поколению почти не меняется, добавляются только новые гены, помогающие в адаптации к изменившейся среде обитания. Так произошло и с Counter-Strike. Любимое оружие, карты и игровые механики передались от «предка» к «потомку». Благодаря этому в наши дни 35-летний мужчина, запустивший CS:GO после работы и его случайный 12-летний тиммейт, выросший на мобильном гейминге, легко найдут общий язык и взаимопонимание, оказавшись вместе на одной из обоим знакомых локаций.

Карты и позиции

Не все знают, что из семи текущих турнирных карт CS:GO шесть были созданы для CS 1.6. Только одна — Overpass — является эксклюзивом для Global Offensive. Одна, Карл! Подавляющая часть популярных локаций была смоделирована и обкатана ещё во времена движка первой Half-Life и компьютерных клубов с почасовой оплатой. Относительно новой картой можно считать Mirage, которой не было на релизе 1.6. Её первая версия была создана Майклом Халлом для организации Cyberathlete Prossional League (CPL) ещё 2004-м, а позже Valve добавила её и в маппул CS:GO.

Что касается названий позиций на картах, этот универсальный язык способен понять и стар, и млад. Любой игрок, независимо от возраста и версии игры, за полсекунды сориентируется, услышав «Шорт!» или «Лонг!». Каждый поймёт, о чём речь, если в наушниках прозвучит «Банан горит!». И только незнакомые с Counter-Strike люди удивлённо поднимут брови и в очередной раз убедятся, что даже 35-летний мужчина в глубине души всегда останется тем самым пацаном из компьютерного клуба, заказавшим CS 1.6 на два часа.

Оружие

При релизе в 2012 году в Global Offensive случился конфуз, который некоторые игроки посчитали предательством со стороны Valve и потребовали немедленного исправления. Речь об оружии с глушителем — USP-S и M4A1-S. Их не было. Были никому ненужные пулемёт M249 и SCAR, а вот для стволов, ставших олицетворением сил спецназа в игре, места не нашлось. Valve отреагировала и вернула их в игровой магазин, найдя решение в виде слота замены. Теперь каждый игрок мог сам решить – использовать ему M4A1-S или M4A4, USP-S или P2000. Несколькими годами позднее, кстати, по заявкам игроков была возвращена и MP5, а точнее её модификация со встроенным глушителем MP5-SD. «Вы же любите глушители, так получайте», — как бы говорили разработчики.

Таким путём арсенал Counter-Strike плавно вернулся к своему классическому виду. Игроки любой версии знают, что, например, B-4-2 — это AK-47, B-4-4 — это AUG или SG 553. Появилось, конечно, в CS:GO и новое оружие, но им особо никто и не пользуется. Например, ПП-19 «Бизон» редко покупается даже в экономических раундах, а на игроков, выбирающих для главного пистолетного слота револьвер R8, а не Desert Eagle, обычно смотрят с недоверием. Огнестрельное вооружение стало именно таким, каким было создано и сбалансировано в самых первых версиях Counter-Strike.

Раскидки

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, а без гранаток не затащишь ни одну из каток. Геймплейный элемент в виде тактических гранат — световых и дымовых — отделил Counter-Strike от конкурентных игр, в которых было принято только бегать, прыгать, да стрелять. По сути, CS 1.6 стала первым тактическим командным шутером, в котором команды сами выбирали как действовать: агрессивно или медленно. В том же Quake потери драгоценных секунд неизменно оборачивались смертью, требовалось постоянно быть в движении, буквально летать по карте.

CS:GO не стала сворачивать с этого пути, а ещё больше разнообразила тактические возможности. В игре появились зажигательная граната, коктейль Молотова и ложная граната. Вариантов захода на точки появилось ещё больше, также как и их обороны. Настоящего каэсера с опытом от обычного любителя пострелушек легко вычислить: в начале каждого раунда он думает в первую очередь о закупке гранат, а уже потом о стрелковом оружии.

Подсадки

Интересный факт: почти каждый канонический соревновательный шутер имеет в своей механике хотя бы один уникальный элемент, узнаваемое движение. Загибаем пальцы. Quake — рокетджамп. Unreal Tournament — двойной прыжок, прыжок от стены. Call Of Duty — подкат с разбега. Из подзаголовка вы уже поняли, что Counter-Strike известна своими уникальными подсадками. Кажется, эта возможность не была изначально задумана разработчиками, но игровой движок позволял исполнить этот манёвр, чем игроки и воспользовались.

Проблемы с бустами, кажется, были только в Counter-Strike: Source — самой неоднозначной игре серии. Тамошняя физика, базировавшаяся на ранней версии Source, вообще отличалась странностями. Модели персонажей то и дело застревали в объектах окружения, например, в бочках. Ближе к последним билдам Valve починила подсадки, но это не помогло игре выйти на достойный уровень онлайна.

Пользовательский контент

Показателем народной любви и признания, безусловно, является и количество пользовательского контента, доступного для любой версии Counter-Strike. Когда в игре ещё не было скинов, мододелы добавляли в неё другие пушки. На любом неофициальном сервере присутствовали необычные модели персонажей, звуки, эффекты и тому подобное. Активным сообществом придумывались и новые режимы игры, создавались под них карты. С умилением вспоминаю, как ночью в клубе мы могли рубиться на мизерной fy_poolday часами, до красноты глаз.

Steam вывел контент от комьюнити на новый уровень. Ему посвящён целый раздел, где все желающие могут загрузить понравившуюся карту или посмотреть на красивые скины от дизайнеров со всего мира. Valve при этом никогда не стеснялась добавлять лучшие экземпляры любительских творений в игру. Находящиеся сейчас в матчмейкинге карты Cache, Agency, Anubis и Swamp имеют именно такое происхождение.

Осознавая возможность добавить в игру что-то своё, да ещё и так, чтобы это оценили другие игроки, умельцы продолжают выбирать именно Counter-Strike для применения своих талантов.