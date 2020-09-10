Кризис жанра: вспоминаем хорошие стратегии

На протяжении последних лет ругать игропром за отсутствие хороших стратегий стало уже приятным тоном. Позиции в нашем материале объединяют не просто увлекательные механики, их главный козырь – продуманные миры и внимание к деталям. В общем, сегодня вспоминаем игры, которые заставляли шевелиться не только руки, но и наш мозг.

HoMM 5

Мы прекрасно знаем, что этой маленькой цифрой пять только что подожгли множество фанатских пятых точек. Но зачем нам в очередной раз заводить пластинку с ностальгическим треком под названием «ах, какие же третьи герои были крутые»? Гораздо любопытнее вспомнить HoMM 5.



Огромная несправедливость, но мало кто до сих пор соглашается с тем, что «Герои меча и магии 5» – это идеальный преемник третьей части. Бессмертная классика, которую с любовью привели в соответствие с духом времени и дали хорошую визуализацию. Многие франшизы позавидовали бы такому бережному отношению.



Герои подарили нам сказку с которой никто не хотел расставаться, и пятая часть игры сумела сохранить это ощущение. Здесь было пространство и для вдумчивого строительства, и для самоотверженных сражений, и даже для ролевой составляющей.



Кажется, добраться до конца статьи будет трудно: уж очень велико искушение бросить всё и пойти сжечь парочку душ в замке Инферно.

Age of Empires

Первая «Эпоха Империй» появилась на свет даже раньше, чем пресловутые «Третьи герои», и за несколько лет снискала грандиозный успех. Что удивительно, ведь на старте продаж проект получил негативные экспертные оценки.



Однако народное чутьё на хорошие игры не обмануть. Популярности способствовали не только разнообразие фракций, построек, видов войск и соответственно боевых тактик. Особенный шарм «Эпохи Империй» заключался в том, что мы проходим путь фактически от каменного века до кульминации расцвета выбранной цивилизации.



Признаёмся, воспоминания об Age of Empires греют нас даже сейчас. Мало что сравнится с удовольствием от тренировки боевого слона или обращения вашим бубнящим жрецом к врагам.

ANNO 1404

Не все любят экономические стратегии, но именно серия Anno заставляет взглянуть на них по-другому. Стартующая как градостроительный симулятор, уже через пару часов игра заставляет всерьёз задумываться, как не залезть в долги и по какому маршруту выгоднее завезти пряности в развивающуюся метрополию.



Неожиданно, но проекту удаётся действительно заинтересовать игрока экономикой. Цифрами, доходностью, оптимизацией. Стимулирует к этому условная ответственность: на балансе у игрока целый город с постоянно растущими потребностями, который может накрыть и шторм, и чума, и череда неудачных пожаров. Самое главное, что верится во всё это легко, ведь целостность мира в Anno 1404 выдержана идеально.



Как и все остальные проекты в этом материале, Anno конструирует вокруг игрока живую атмосферу. Такую, где ты по-настоящему ощущаешь себя средневековым бюргером. И, хочешь не хочешь, а тебе позарез нужно поставить народу побольше пива и продать партнёрам побольше железа, пока где-то в порту кричат чайки и плещется у берега неспокойный океан.

Warcraft III: The Frozen Throne

Легенда среди легенд – для многих третий «Варкрафт» стал заветной дверью в мир стратегий.



В первую очередь, культ этой игры, как ни странно, строится вокруг её сюжета. Именно поэтому мы указали в названии не Reign of Chaos, a Frozen Throne. Кажется, до сих пор в закоулках интернета нет-нет, да и наткнёшься на аватарку с Королём Личём. «Варкрафт» умел покорять сердца.



Но не сюжетом единым. На руку культовости поработали цепляющий стиль и удачная (по крайней мере для России) локализация. Ну кто из вас не помнит ласкающее уши «Нужно больше золота»?

Думаем, что секретом игры стал идеальный баланс. Стопроцентное равновесие между сюжетной составляющей и игровой, между сказочностью и жестокостью, между Альянсом и Ордой…

Civilization V

Как известно, война никогда не меняется. В «цивилизации» же война, помимо силового, идёт вообще на всех уровнях: экономическом, дипломатическом и научном.

Как и в Age of Empires, тут игрок ведёт молодое государство к триумфу с античности. Однако не для всех игра сразу раскрывается в своей полноте. Не знаю, как у вас, а у меня был опыт, когда уже собираясь завоевать мир непобедимой армией, мне приходило уведомление примерно следующего содержания: «Знаешь, мы тут в ООН проголосовали, и решили, что победят монголы». Подпись: «председатель ООН Монголия».



С какой-то стороны, пятая «Цивилизация» – это полноценная RPG. Вот только отыгрывать вы будете не персонажа, а целое государство. Политический строй, научное, экономическое развитие, даже собственная религия – всё это доступно пытливому игроку в Civilization V.



Хотя, кого мы обманываем: многие запускают «Цивилизацию» заново только ради очередной реализации проекта «Манхэттен». И я их понимаю!