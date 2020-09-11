Геймер из Белгорода создаёт реалистичное оружие из CS:GO, S.T.A.L.K.E.R. и Metro

Наверняка во время прочтения этого материала кто-то из вас вспомнит волшебные моменты из детства, когда мы не были привязаны к компьютерам и проводили всё лето во дворе, на даче или у бабушки. В перерывах между салками и футболом многие отрывали прутья от дерева и делали из них пистолет, а кто-то меч, сняв с него кору — выглядело страшно, но фантазия выручала. Всегда хотелось, чтобы оружие было один в один с настоящим, но тогда это казалось невозможным. Герой этой статьи смог воплотить в жизнь наши детские мечты и даже сделать их чуть лучше.

Меч Люка Скайуокера, гаусс-пушка или нож-бабочка — для крафтера из Белгорода Евгения Dread Фатьянова нет ничего невозможного. Идея заниматься изготовлением оружия пришла к нему не сразу. Изначально Евгений увлёкся успехом людей, распаковывающих посылки из Китая на камеру: заказал партию товара, но дело не выстрелило, после этого и пришла мысль сделать что нибудь из дерева и снять процесс на видео.

Кличку Dread Евгений получил ещё в школьные годы — в те времена он был непоседливым парнем. Многие говорили, что он ужасный ребёнок и ничего из него не выйдет. Англоговорящие знакомые часто адресовали ему следующее: «Ужас, ты просто ужас!». Тогда прозвище и приклеилось.

Первым изделием крафтера стал PowerBank в стиле ядерной батареи из Fallout 4. Проблем с работой не возникло, ведь Евгений — моделист со стажем. Подробные инструкции о сборке девайсов с нуля есть на его канале YouTube, при желании сборку можно и повторить.

Видео опубликовано на YouTube-канале DreadCraftStation.

«Если я собирал танки, самолёты и поезда с нуля (речь о моделях, а не настоящей технике. — Прим. ред.), то почему бы не заняться крафтом вот таких вот пушек, но не из реальной жизни, а из игр, чтобы зрителям было интересней смотреть. Они в виртуальном мире бегают с какой-то пушкой, а тут раз и можно подержать её в руках. Только из стали, чтобы она была увесистая, чтобы почувствовать тяжесть, как в игре», — говорит Евгений.

На сборку предмета у автора уходит разное количество времени. Если это нож, то это обычно один-два дня: в первый день заготовка вырезается из дерева, а на второй красится. На большой меч Frostmourne из World of Warcraft, например, уйдёт не меньше недели — много лепки из пластика.

«Вообще, на проект уходит неделя. Если я в духе, а это очень редко бывает, могу собрать проект за три дня. Я считаю себя с какой-то стороны художником, потому что делаю какие-то вещи из ничего. Настроение для этого — самое главное: чтобы никто не отвлекал, чтобы всё было нормально, чтобы всё было под рукой, — рассказывает герой этой статьи.

Dread — творческий человек, который постоянно пробует что-то новое. Если что-то не получается, то всё переделывает, пока не достигнет результата. Чертежи Евгений готовит сам: берёт скриншот в хорошем ракурсе, загружает в специальные программы, подгоняет размеры и делает шаблон.

Видео опубликовано на YouTube-канале DreadCraftStation.

Обычно его профессию называют крафтом. На английском это слово означает что-то вроде ремесла, изготовления поделок, ремесленничества. Вообще какого-то определённого понятия нет, все так и говорят — крафтить. Отсюда и название его канала — DreadCraftStation.

У мастера много работ, но наибольшую теплоту вызывают вещи из вселенной S.T.A.L.K.E.R.

Видео опубликовано на YouTube-канале DreadCraftStation.

Ещё в детстве было понятно, что парень вырастет с золотыми руками: дядя был подводным сварщиком, отец радиоинженером, дедушка ремонтировал тепловозы, а всё детство Женя проводил у кого-то в мастерской.

Видео опубликовано на YouTube-канале DreadCraftStation.

Если вы уже решили что-то себе прикупить, глядя на всё это, то сейчас может стать немножко больно. Часы Артёма из вселенной Metro обойдутся в 35 тыс. рублей.

Помахать мечом Люка Скайуокера можно за 66 650 рублей.

Резать демонов красным призрачным мечом Палача Рока из Doom Eternal можно за 70 тыс. рублей.

Не менее крутым вышел и топор из этой же игры.

Есть даже шлемы из игр. Цены на них варьируются от 4000 до 9000 рублей.

Работы, конечно, дорогие, но полностью оправдывают затраченные на это силы и время. Интерес к изделиям очень велик — на YouTube количество подписчиков составляет 1, 35 млн подписчиков, а видео частенько попадают в тренды. Самым популярным роликом на канале является демонстрация оружия из игр, фильмов и аниме — он собрал почти 13 млн просмотров.

Видео опубликовано на YouTube-канале DreadCraftStation.

«Для моих подписчиков важны чертежи, они не представляют, как сделать ту или иную деталь без него. Если бы не они, я бы не занимался этими чертежами. Я бы брал фотографию, растягивал её в фотошопе и всё. Мне не надо, я только ради них это делаю. Один из факторов того, почему я начал делать обучающие ролики — чтобы привлечь молодёжь, чтобы они не сидели по подъездам, семки не щёлкали и не ходили как гопники всякие, а занимались делом. Хобби! Без хобби ты ничто».

«Крафт как смысл жизни», — гордо красуется статус на странице Евгения в «Инстаграме». Это прекрасный пример того, как человек нашёл хобби и себя в этой жизни. Занимайтесь любимым делом, и пусть ваш труд приносит не только деньги, но и ни с чем не сравнимое удовольствие.