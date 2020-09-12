Месси — первый, Азар и Модрич выпали из десятки. Смотрим на рейтинг игроков FIFA 21

Роналду не может сдвинуть Месси с вершины уже на протяжении 3 лет.

10 сентября EA Sports опубликовала рейтинг 100 лучших игроков футбольного симулятора FIFA 21, релиз которого намечен на 9 октября 2020 года. Как обычно, обновлённые карточки футболистов вызвали фурор как среди геймеров, так и среди самих игроков.

Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду

Несмотря на то, что рейтинг Лионеля Месси первые упал за четыре года, лидер «Барселоны», тем не менее, опередил Криштиану Роналду и стал лучшим футболистом FIFA 21. Но помимо этого нам интересны и другие изменения: кто получил самый большой прогресс по сравнению с предыдущей частью, а кто показал себя с худшей стороны?

Футболисты с самым большим прогрессом

В топ-100 вошли 18 новых игроков. Среди них — защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд недавно признанный лучшим молодым игроком в английской Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Игрок получил наивысший рейтинг среди молодых игроков, повысив его на 4 балла — с 83 в прошлом сезоне до 87 в этом.

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Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Кай Хаверц также совершили большой прогресс и впервые попали в топ-100 после удачного сезона. В частности, к карточке Эрлинга Холанда разработчики прибавили аж 11 баллов. В прошлому году футболист имел 73 балла, но после зимнего обновления его рейтинг вырос до 79 баллов. В FIFA 21 у футболиста будет 84 балла.

20% футболистов в топ-100 FIFA 21 — игроки «Барселоны» и «Ливерпуля»

Нападающий клуба «Лестер Сити» Джейми Варди лишь в возрасте 33 лет был впервые включён в топ-100 лучших игроков FIFA. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии и получил «Золотую бутсу» Премьер-лиги. В FIFA 21 разработчики дали ему 86 баллов. Столько же баллов получили Поль Погба, Марко Верратти и Томас Мюллер.

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Лучшее восхождение

Удачный старт в новом клубе гарантирует тебе хороший рейтинг. Спросите Бруно Фернандеса. Португальский плеймейкер прыгнул с 99 места в FIFA 20 до 44 строчки после впечатляющих результатов, показанных в «Манчестер Юнайтед» в первом полугодии.

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Но наибольший подъём в рейтинге был достигнут нападающим клуба «Лацио» Чиро Иммобиле — итальянский футболист прыгнул на 40 ступеней вверх, с 70-го места до 30-го, забив 36 голов за «Лацио» в прошлом сезоне, и, став обладателем «Золотой бутсы» Серии А.

Фото: Getty Images

Несколько других футболистов также совершили большой скачок: полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поднялся на 38 позиций — с 82-го места до 44-го, его товарищ по команде Эндрю Робертсон прыгнул с 79-го места до 43-го, а Фирмино совершил скачок с 62-го на 41-е место.

Футболисты с самым большим регрессом

Эден Азар вряд ли может себе записать прошедший сезон в актив. Игрока преследовали травмы. В итоге бельгиец упал с 4-го места на 22-е. Рейтинг нападающего «Реала» снизился с 91 до 88 баллов.

Фото: Getty Images

В рейтинге нет ни одного представителя мадридского «Реала». И это несмотря на то, что испанский клуб выиграл чемпионат в прошедшем сезоне. Лучший футболист клуба — Серхио Рамос — расположился лишь на 14-й строчке с общим рейтингом в 89 баллов.



Азар — не единственный футболист, вылетевший из топ-20. Ранее входивший в десятку лучших игроков FIFA, обладатель «Золотого мяча 2018 года» Лука Модрич, упал с 9-го места на 29-е. А защитник «Ювентуса» Джорджо Кльеллини лишился не только 2 баллов в рейтинге, но и места в двадцатке лучших игроков: в прошлом году у игрока было 89 баллов, он занимал 14-е место, но в течение этого года упал аж на 47-е место в рейтинге. Антуан Гризманн после перехода из «Атлетико» в «Барселону» опустился на 18 позиций — с 20-го места на 38-е, в результате чего рейтинг его карточки упал с 89 до 87 баллов.

Фото: Getty Images

Реакция игроков на рейтинг в FIFA 21

Реакция некоторых футболистов на свой рейтинг в FIFA — бесценна. В то время как защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может быть доволен собой, ведь он был признан лучшим защитником в игре, защитник клуба «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может смело ругать разработчиков. Ведь его показатель скорости настолько принизили, что футболист оказался шокирован. Всего 63 балла. У Тони Крооса в прошлому году было ещё меньше, а именно 43 балла, но вряд ли это можно назвать утешением для Ляпорта.

А вот капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на уменьшение своего рейтинга смайлами. Его рейтинг упал всего на 1 балл — с 88 до 87. Впрочем, этого хватило, чтобы футболист упал на 11 позиций в общем рейтинге — с 25-го на 36-е место. Это его лишь рассмешило.

Но больше остальных своим рейтингом в FIFA 21 остался недоволен бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку — он считает, что разработчики специально занижают рейтинги футболистов, чтобы игроки начали жаловаться на игру и сделали её ещё популярнее. Футболист явно ожидал получить больше 85 баллов. Для справки: Лукаку совершил прогресс, поднявшись с 86-го места в общем рейтинге до 77-го.

Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков

Кто находится в первой десятке рейтинга FIFA 21

Рейтинг самых крутых игроков FIFA 21 открывает полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, который расположился на десятом месте. В FIFA 20 он был на 28-й строчке. В прошлой части у него был рейтинг 88. Сейчас его рейтинг составляет 90 баллов.

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Его товарищ по команде и один из лидеров «Ливерпуля» Мохамед Салах расположился на девятом месте. По сравнению с прошлогодним рейтингом игрок опустился на одну позицию, хотя некоторые его характеристики были улучшены. Салах имеет тот же рейтинг, что и в FIFA 20 — 90 баллов.

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе совершил скачок с 11 места в рейтинге FIFA 20 до 8-го места в рейтинге FIFA 21. Хотя его общий рейтинг поднялся лишь на один пункт — с 89 до 90 баллов.

Лучшим защитником 21 части симулятора стал Вирджил ван Дейк. В FIFA 20 он был также лучшим. Поэтому общий рейтинг игрока не изменился по сравнению с прошлогодней частью.

На шестом месте находится вратарь Ян Облак. За год его рейтинг не изменился и составляет 91 балл. В прошлом году он находился на той же строчке, на которой находится и сейчас.

Пятое место — за Неймаром. По сравнению с FIFA 20 его рейтинг упал на 1 балл — с 92-х до 91-го.

Как и в прошлой версии FIFA, Кевин Де Брюйне является лучшим игроком английской Премьер-Лиги. Это же мнение разделяет Ассоциация профессиональных футболистов, которая признала полузащитника «Манчестер Сити» игроком года.

Третье место занимает Роберт Левандовски. Один из лидеров «Баварии» завершил сезон с 55 голами. По сравнению с прошлой версией FIFA он поднялся аж на 12 позиций, а его рейтинг увеличился на 2 балла — с 89 до 91.

Криштиану Роналду вновь придётся довольствоваться вторым местом. Ему не удаётся подвинуть своего конкурента из «Барселоны» с вершины уже на протяжении трёх лет. В последний раз Роналду был оценён выше Месси в FIFA 18.

Лионель Месси — лучший футболист FIFA 21, хотя его «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» 2:8 в Лиге Чемпионов, а сам он мог поменять клуб в это межсезонье. Его общий рейтинг снизился на 1 балл — с 94-х в прошлой версии игры до 93-х в этой.

Фанат FIFA 21 создал петицию с требованием изменить рейтинги игроков

Не всем игрокам понравился рейтинг. Даже скажем так: большинство игроков осталось недовольно тем, что некоторым игрокам, которые провели удачный сезон, понизили рейтинг. Со стороны EA было бы правильно разъяснить ситуацию и ответить на волнующие вопросы фанатов. Ведь некоторые из них уже создают петиции и забрасывают форумы гневными сообщениями.