100 тыс. рублей за внутриигровую элегантность. Лучшие сочетания ножей и перчаток в CS:GO

Пока Valve не дошла до введения в CS:GO отдельных обликов персонажей для соревновательных матчей, как было в Counter-Strike 1.6, про-игроки вовсю реализуют свои желания по кастомизации внешнего вида внутриигровых моделей. Скины на пушки — это, конечно, круто, но по-настоящему сильное внимание зрителей приковывают элегантные сочетания ножей и перчаток.

Почему так? Дело в цене и редкости. Перчатки и ножи, выпадающие из кейсов, — это всегда премиальные предметы, которые выбиваются крайне редко. Стоимость их даже в самом изношенном качестве начинается примерно от 5000 рублей, а за более-менее приличные придётся выложить в два-три раза больше. Понятно, что большинство игроков-любителей не могут себе позволить такое удовольствие.

Какой кейс в CS:GO самый крутой? Эти коробки наиболее достойны твоих денег Подборка с самыми яркими и хайповыми раскрасками.

Отличительной чертой ножей и перчаток является то, что эти предметы содержат не только уникальный скин, но и уникальную модель. В этой подборке я представлю лучшие, на мой взгляд, сочетания ножей и перчаток. Будет указана и стоимость каждого из таких комплектов, будьте морально готовы увидеть там суммы, сопоставимые с ценой неплохой иномарки с пробегом.

Красный набор

Скелетный нож | Убийство

Водительские перчатки | Багряный узор

Стоимость: 137 000 руб. + 83 000 руб.

Цвет опасности, цвет крови. С таким сочетанием будет казаться, что ты уже насадил на лезвие всех соперников на карте. Водительские перчатки настолько реалистичны, что ты невольно начинаешь ощущать этот запах натуральной кожи прямо через экран монитора.

Скелетный нож с маленькой и незаметной рукояткой имеет повышенную площадь нанесения узора. А ещё его можно забавно покрутить на пальце, что, конечно, доставляет.

Жёлтый набор

Керамбит | Зуб тигра

Спортивные перчатки | Засуха

Стоимость: 48 000 руб. + 54 000 руб.

Керамбит — один из самых хайповых ножей в игре. Жёлтый цвет придает ему схожесть с драгоценными металлами. Паттерн в виде тигриной текстуры отлично ложится на небольшой клинок, рукоятка при этом остаётся чёрного цвета. Спортивные перчатки, выполненные из синтетического материала, покрыты пористой сеткой для лучшей вентиляции рук. Перчатки этого типа очень любят киберспортсмены.

Какое оружие купить, если твой аим в CS:GO ниже плинтуса Давно не играл в CS:GO и растерял навыки? Не проблема, главное правильно закупиться.

Зелёный набор

Классический нож | Пиксельный камуфляж «Лес»

Перчатки «Гидра» | Изумруд

Стоимость: 15 000 руб. + 61 000 руб.

Пожалуй, самый брутальный набор. Классический нож, перебравшийся в CS:GO из CS:S, обладает простой формой без отверстий и лишних зазубрин. Его лезвие очень длинное. Пиксельная армейская текстура придаёт этому ножу военный стиль. Перчатки с металлическим узором в виде змеи и шипами — настоящая находка для любителей тяжёлого рока, длинных волос и ночных поездок на мотоцикле. Сочетание армейского и байкерского — выбор настоящих мужиков!

Синий набор

Нож-бабочка | Волны

Обмотки рук | Синие черепа

Стоимость: 67 000 руб. + 112 000 руб.

Бабочка обладает репутацией бандитского ножа, сверкание которого можно заметить по вечерам в особо криминальных районах. Внутриигровая модель имеет стильную анимацию, основанную на ловкости пальцев владельца. Паттерн «Волны» может быть многих оттенков, вплоть до изумрудно-зелёного, но именно его синий вариант отлично сочетается с самыми дерзкими и одними из самых дорогих перчаток в игре. Эти обмотки рук с черепами отлично дополняют нож, в очередной раз намекая, что с их владельцем связываться не стоит.

Фиолетовый набор

Коготь | Градиент

Водительские перчатки | Имперская клетка

Стоимость: 66 000 руб. + 58 000 руб.

Ещё одни кожаные водительские перчатки, на этот раз с клетчатой вышивкой из замши. Вариант, который придётся по вкусу любителям старины и истории. Примерно в таких перчатках американские гангстеры наводили ужас на Нью-Йорк в середине XX века. Нож «Коготь» — один из самых любимых у про-игроков. В данном примере он представлен с минималистичным дизайном, лишь рукоятка окрашена в фиолетовый оттенок. Сдержанный набор с винтажным привкусом.