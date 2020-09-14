Какие замены нужны NAVI в Dota 2? Пять вариантов решафла для «рождённых побеждать»

Выступление состава Natus Vincere по Dota 2 на главном турнире этого лета иначе как провальным назвать нельзя. Из восьми матчей на OMEGA League команда выиграла лишь два, в итоге заняв последнее место в элитном дивизионе и провалившись в турнире рангом ниже.



Сейчас топовые команды Европы ушли на паузу перед стартом новых онлайн-лиг, а руководству NAVI вновь предстоит задуматься о том, каким образом вернуть «рождённых побеждать» в элиту. Вариантов, учитывая ресурсы украинского клуба, не так уж и мало. Но работают далеко не все.

Путь 1: Режим ожидания

На самом деле, NAVI никто никуда не гонит. Профессиональный сезон возобновится лишь в начале 2021 года, а The International и вовсе перенесён на год вперёд. Возможно, текущей пятёрке стоило бы набраться опыта на менее важных турнирах, обрести уверенность в матчах с командами классом ниже.

Опытным в составе «рождённых побеждать» можно назвать лишь оффлейнера Павла 9pasha Хвастунова: остальные же сильны индивидуально, но в командной игре на высоком уровне себя пока не проявляли. Возможно, ребята заслужили ещё один шанс? История показывает, что постоянные замены команду как минимум не усилили, а требование результата «здесь и сейчас» лишь провоцирует новичков на ошибки.

Павел 9pasha Хвастунов Фото: Группа NAVI ВКонтакте

Путь 2. Точечные замены

К сожалению, именно этот вариант руководство команды неизменно выбирает уже год. Особенно проблемной в клубе почему-то кажется позиция семи-саппорта: после ухода Zayac свои силы попробовали Slayer, so bad и Immersion. Бесполезно. Тогда заменили мидера на более перспективного – и вновь ничего не сработало.

«Это грязная игра». Virtus.pro бесплатно забрала капитана у главных конкурентов Бакыт Zayac Эмилжанов покинул клуб, никого не предупредив. А потом нашёл пункт в своём контракте и стал свободным агентом.

Сейчас из состава эпохи The International 2019 остался только Владислав Crystallize Кристанек: перспективный когда-то керри стал очень часто ошибаться и не выглядит той опорой, которая на поздней стадии вытащит команду к победе в одиночку. Однако проблема в том, что даже замена украинца на другого топового керри вряд ли взбодрит команду.



Да, можно попробовать другого тащера, например, Daxak. Сделать ещё один запрос на трансфер Даниила gpk Скутина из Gambit. Взять на тест Ghostik, ALOHADANCE или Miposhka. Идут разговоры о замене Illias. Но станет ли от этого лучше?

Источник: Ильяс illias Ганеев покинет состав NAVI по Dota 2

Владислав Crystallize Кристанек Фото: Группа NAVI ВКонтакте

Тасовать состав, усиляя конкретную позицию – не самый плохой вариант для решафла, но только тогда, когда остальная часть команды выглядит ярко на фоне конкретного исполнителя. В NAVI же нет единоличного «якоря», который тащит команду вниз. Именно поэтому замены по позиции не работают, и хочется верить, что руководители клуба наконец-то это поняли. Хотя бы сейчас.

Путь 3. Поиски лидера

На протяжении всего сезона специалисты указывают на то, что NAVI не хватает капитана, который бы выстроил игру и командный стиль. После ухода SoNNeikO он окончательно перестал прослеживаться. На старте сезона была надежда, что управлять командой сможет тандем тренера Андрея Mag~ Чипенко и опытного Павла 9pasha Хвастунова. Но с каждым турниром становилось понятнее, что это не работает – ни в плане игровых стратегий, ни с атмосферой внутри коллектива.



«У NAVI нет человека, который готов брать на себя ответственность. По крайней мере, я так видел со стороны. И нет человека, который обладал бы опытом, чтобы выстроить игру, и то, что ты выстроил, менять в зависимости от команды», – отмечает саппорт шведской The Alliance Артём fng Баршак на одной из личных трансляций.



Да, в СНГ не так много хороших капитанов, которые могли бы стать лидером топ-коллектива. Но это не значит, что стоит бросить все попытки – уже понятно, что молодой Illias на эту роль не подходит. Надо искать дальше! А ведь год назад NAVI сами отпустили SoNNeikO, который после этого с нуля создал команду топ-уровня. И, кстати, сейчас Акбар вновь свободен.

Акбар SoNNeikO Бутаев Фото: NAVI

Путь 4. Состав с нуля

Иногда сложный механизм стоит разобрать и заменить все плохие детали на новые. Даже если их слишком много. В СНГ достаточно крутых свободных агентов, которые мотивированы и хотели бы попробовать свои силы в NAVI – с теми ресурсами, что есть у организации.

Нельзя предугадать, поможет ли такая встряска улучшить результаты, но ниже, как кажется, падать уже некуда. Может, сделать ставку на европейских игроков или набрать неизвестных бистов из паблика? Конечно, в Natus Vincere уже предпринимали такие попытки, но лишней ещё одна точно не станет. Да, мера кардинальная, но другие с «рождёнными побеждать» почему-то не работают.

Путь 5. Молодежная команда

Более года назад клуб анонсировал проект NAVI Junior. Талантливые игроки в CS:GO получили возможность представлять любимый тэг, тренироваться на буткемпе и играть на профессиональных чемпионатах. Сейчас «молодёжка» выступает на онлайн-лигах. Пусть не всегда успешно, но специалисты отмечают: некоторые игроки команды способны дорасти до основы.

Фото: NAVI

Тем удивительнее, что в подразделении Dota 2 подобный проект пока не открыт. VP.Prodigy местами конкурируют с составом Алексея Solo Березина, Empire Hope спустя несколько месяцев заслужили переход в основу. Другие клубы поддерживают начинающие стаки: только сегодня из NOVA в Unique вытащили 17-летнего парня, который набил себе больше 10 000 MMR! А что в NAVI?



Практика показывает, что молодёжный ростер – полезно и почти не затратно. Во всяком случае, Natus Vincere смогли бы проверить перспективы того же Illias, young G и других на онлайн-турнирах, прежде чем переводить в основной состав. Даже сейчас ещё не поздно набрать хай-MMR игроков на минимальную зарплату. Вдруг что-то получится?



«Если рассматривать NAVI как команду, которая получила прямой инвайт на OMEGA League, то, что мы видим сейчас, – это кошмар и ужас. По-хорошему команде нужно сделать молодёжный состав, и если они будут играть хорошо, перевести их в основу. Если нет – дать тэгу отдохнуть», – отмечает аналитик Дмитрий Inmate Филинов после очередного поражения текущего ростера. Прислушаются ли к нему боссы NAVI – узнаем совсем скоро.