Сколько будет стоить PlayStation 5. LIVE

5 вероятных анонсов на презентации:

1. Трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — один из самых больших эксклюзивов Sony на старте запуска Playstation 5. Эта игра должна продолжить историю двухлетней давности, уделив основное внимание Майлзу Моралесу — второстепенному персонажу из первой игры, который стал ещё одним супергероем. Когда игра была анонсирована, то Sony показала лишь короткий трейлер. Вероятность, что на этой презентации покажут более подробный трейлер, сфокусированный на сюжете, довольно высока.

2. Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart показывали чаще других, но мы не удивимся, если она вновь появится на презентации. Эта игра — отличный способ продемонстрировать возможности твердотельного накопителя, который должен избавить игроков от долгой загрузки уровней.

3. Новая часть Silent Hill

Разговоры о разработке новой части Silent Hill идут уже давно. Инсайдер Dusk Golem утверждает, что у Konami есть готовая демоверсия, которую планировали показать ещё в июне. Будет неплохо, если официальный анонс игры состоится во время этой презентации.

4. Анонс Final Fantasy 16

Несколько надёжных источников предполагают, что Final Fantasy 16 будет представлена сегодня. Игра должна была быть анонсирована ещё в июне. Хотя с момента Final Fantasy 15 прошло четыре года, это не особо большой разрыв по стандартам франшизы, особенно учитывая, что серия Final Fantasy 7 Remake только вышла. Однако разработчик серии, студия Square Enix, любит выпускать полноценные части после появления новых консолей.

На существование Final Fantasy 16 указывают другие косвенные доказательства. Во-первых, в «Твиттере» был зарегистрирован официальный аккаунт игры. Во-вторых, продюсер Square Enix Синдзи Хашимото ретвитнул анонс с презентацией PS5 — то, что он обычно делает, только если на мероприятии будет представлена одна из его игр.

5. Информация о цене, дате выпуска и предварительном заказе PS5

Несмотря на то, что большая часть этой презентации, похоже, будет сосредоточена на играх, с большой долей вероятности Sony представит информацию о самой консоли. До запуска PS5 осталось около двух месяцев, но до сих пор нет конкретной даты выпуска, цены или информации о предварительном заказе. Предстоящая презентация — лучшее время для этого, ведь Microsoft уже подтвердила цены и рассказала о датах выпуска Xbox Series X и S.