17-летний тащер и легенда клуба из 2013. Какие игроки подойдут NAVI по Dota 2

Украинская организация Natus Vincere анонсировала очередную серию изменений в ростере по Dota 2. После серии неудач в клубе запланировали глобальную перестройку – в запас отправлены сразу три игрока основного состава (Crystallize, young G, 9pasha) и тренер Андрей Mag~ Чипенко. Кажется, никого из них мы в форме «рождённых побеждать» больше не увидим.

Кроме того, коллектив может покинуть ещё и российский саппорт Ильяс Illias Ганеев. Официально он вместе с Immersion остался в основе, но уже несколько дней ходят слухи о том, что 18-летний игрок перейдёт в другой коллектив. Одним из вариантов называется второй состав Virtus.pro. Источник «Чемпионата» данную информацию подтверждает.

В любом случае, уже понятно: состав по Dota 2 будут собирать с нуля. Но кто может там оказаться? Не просто оказаться, а ещё и улучшить весьма плачевные результаты NAVI? На каждую позицию есть несколько вариантов.

NAVI

Замена керри напрашивалась, пожалуй, больше всего. Crystallize выступал за NAVI больше трёх лет и постепенно превратился из подающего надежды молодого таланта в среднего даже по меркам СНГ исполнителя. Не последнюю роль в решении клуба наверняка сыграли и серьёзные ошибки, которые Кристанек допускал в матчах OMEGA League и Dota PIT.

Любопытно было бы посмотреть на яркого Никиту Daxak Кузьмина. Сильный керри, который может выполнять функции ингейм-лидера (этого NAVI так не хватает!) с апреля находится в роли свободного агента. Да, после ряда неудач игрок охладел к киберспортивной сцене, но место в NAVI может стать для Кузьмина отличным вызовом и вновь зажечь в нём соревновательный азарт.

Роль лидера может взять на себя и ещё один керри – Александр Nix Левин из HellRaisers. Правда, на его покупку придётся потратиться. С другой стороны, у россиянина есть потенциал как в плане личного исполнения, так и на роли капитана. Скажете, игроки первой позиции редко становятся лидерами? Ситуация такова, что среди саппортов NAVI (Immersion и Illias) яркого капитана не видно. Пока не видно.

Второй вариант – взять стабильного игрока из команды-конкурента. Например, iLTW из Virtus.pro или Cooman (Cyber Legacy). Но нужно понимать, что NAVI по Dota 2 уже давно не является командой мечты: придётся уговаривать не только игрока, но и его клуб, да ещё и вложить деньги в трансфер. Либо ждать решафла в стане конкурентов.

iLTW и Cooman

Однако в последнее время «рождённые побеждать» выбирают третий путь, пытаясь отыскать молодых талантов без большого киберспортивного бэкграунда. Например, из состава Unique через два дня после анонса неожиданно исчез Артём Lorenof Мельник, 17-летняя звезда пабликов с 10 000 MMR. Может, для того, чтобы пройти тесты в новую команду?

Аналогичная ситуация и с мидерами. Фанаты NAVI до сих пор верят в переход Даниила gpk Скутина из Gambit. Кажется, что раскрыть свой потенциал 19-летнему игроку не давали лишь внутренние проблемы команды. Но шансов на столь дорогой трансфер почти нет, а сам Скутин заинтересован в иных вариантах продолжения карьеры. Но если вдруг его удастся переубедить, шансов вернуться в топ у Natus Vincere будет намного больше.

У Даниила есть вариант помочь «рождённым побеждать» хотя бы косвенно, если подтвердятся слухи о переходе в VP.Prodigy. В таком случае освободится Ростислав fn Лозовой, отличный мидер с огромным опытом, который может стать как лидером команды, так и поддержать хорошего капитана надёжной игрой на центральной линии.

Дальше – либо опять молодые таланты (mellojul, 19teen, Naive), либо совсем экзотические варианты. Например, немецкий мидер с российскими корнями Леон Nine Кириллин или Богдан Iceberg Василенко (как его вообще уговорить бросить FTM?). Однако на фоне двух первых кандидатов все эти игроки выглядит менее интересно.

Фото: Iceberg

Ещё NAVI нужен стабильный и опытный игрок на сложную линию. К счастью, среди свободных агентов оффлейнеров достаточно. Например, тот же Максим Shachlo Абрамовских, который год назад провёл отличный отрезок за Gambit после продолжительной паузы. Или Андрей Ghostik Кадык, до начала лета выступавший за B8 вместе с Dendi.

Многие будут не против, если после двухлетней паузы в NAVI вернётся Виктор GeneraL Нигрини. Украинский хардлайнер был одним из самых ярких игроков «рождённых побеждать» за долгое время, а во FlyToMoon выступает стабильно, не уступая другим игрокам третьей позиции в СНГ-регионе.

На хорошем уровне выступает и ещё один экс-игрок украинского клуба. Представляете, насколько эпичным был бы камбэк в NAVI опытного Глеба Funn1k Липатникова, который представлял команду на The International 2013 и 2014? Тем более, что сейчас он в прекрасной форме и входит в число лучших хардлайнеров в СНГ. Только вот перехватить его у HR будет трудновато.

Фото: Funn1k

Возможно, NAVI также понадобится саппорт. Если клуб потеряет Illias и не сможет подписать лидера на кор-позицию, это должен быть капитан. Хотелось бы верить в очередной камбэк SoNNeikO за неимением лучшего, но Акбар не заинтересован в таком варианте. fng занят в The Alliance, а других опытных лидеров в СНГ сейчас просто нет.

Свободен Михаил Misha Агатов, который много играл вместе с Immersion и в апреле прошлого года даже заменял SoNNeikO в NAVI (c ним команда стала третьей на ESL One Mumbai). Против него – неудачный 2020 год, который вместил в себя сложный период в Team Spirit и провал на OMEGA League с европейской Ninjas In Pyjamas.

Из потенциальных лидеров можно было бы отметить ещё Ярослава Miposhka Найдёнова, но тот после ухода из HellRaisers уже успел устроиться в микс YeS. Насколько большой проблемой это станет, если NAVI очень захотят увидеть его у себя в составе?

Сложно будет отыскать и хорошего тренера. А ведь сделать это нужно в ближайшее время – именно он должен выбрать правильных игроков и оформить окончательное лицо команды. Сильные наставники уровня ArtStyle или ArsZeeqq заняты, и стоило ли менять Mag ради boo1k или иностранного специалиста?

Впрочем, некоторые источники говорят, что в NAVI уже есть кандидат на пост главного тренера состава по Dota 2. Узнать, кто это и какую команду он строит, мы сможем уже пятого октября на ESL One Germany. Участие в онлайн-турнире примет уже новый состав «рождённых побеждать».