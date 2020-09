10 самых крутых боссов из видеоигр. Часть 2

Первая часть статьи доступна по ссылке. А теперь поговорим о второй десятке крутых главарей, битва с которыми запомнится надолго. Может, даже сильнее, чем с предыдущими ребятами.

10 самых крутых боссов из видеоигр Встреча с ними — настоящее испытание.

Боб Барбас из DmC: Devil May Cry

В альтернативной Devil May Cry от британской студии Ninja Theory действие разворачивается в вымышленном городе, захваченном демоном Мундусом. Он изящно промыл мозги всем его жителям с помощью ядовитого энергетика и регулярной телевизионной пропаганды.



Ведущим новостей у Мундуса работает Боб Барбас, который регулярно поливает сточными водами Данте и его брата Вергилия. Чтобы остановить бесконечный поток негатива и отбить город у Мундуса, Данте является на студию, где работает Боб. Breaking news Bob, you’r fired!

Герман из Bloodborne

Герман был одним из первых охотников, кто бросился на битву с нечистью во время падения Ярнама. Он также создал первое уникальное оружие, которое помогает ему в борьбе с чудовищами — косу, способную трансформироваться в короткий клинок. В конце сюжета у игрока есть выбор: поддаться на соблазн закончить ночной кошмар и дать Герману обезглавить себя, или же отказаться от предложения и сразиться с ним.



Вопреки достаточно щуплому внешнему виду и преклонному возрасту, старина Герман не зря носит гордое звание Первый Охотник. Он способен уничтожить главного героя всего за две-три серии ударов, а некоторые его комбинации и вовсе ваншотят персонажа.

Посейдон из God of War 3

В самом начале сюжета God of War 3 Кратос решил заняться любимым делом — отправиться уничтожать древнегреческих богов. Первым в его списке оказался бедолага Посейдон, властелин морей и океанов. Битва с ним проходит на протяжении длительного времени и сразу в нескольких плоскостях. На первых этапах брат Зевса и вовсе ведёт бой в облике водяного титана.



Но, увы, Кратос плевать хотел на размер своих противников и на то, из какого элемента они состоят. Когда Бог войны достаточно ослабит величественную форму Посейдона, последует мучительная и кровавая смерть.

Финальный колосс из Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus идеально подходит для нашего материала, ведь в ней только и нужно делать, что уничтожать огромных боссов. И огромных — это ещё мягко сказано. Некоторые противники главного героя здесь настолько монументальные, что даже не умещаются на экране.



А заключительный, 16-й колосс по имени Малус, и вовсе похож на какой-то небоскреб. Битва с ним длится очень долго, а победить можно только с упорством и осторожностью.

Смауг и Орнштейн из Dark Souls

Смауг и Орнштейн олицетворяют всю сложность Dark Souls. Эта парочка наверняка выпила не один океан крови и слёз тех, кто пытался пройти оригинальную игру или её ремастер. Два принципиально разных персонажа образовали замечательный тандем — Орнштейн атакует стремительно и издалека, а Смауг медленно нагнетает атмосферу и пытается дойти до игрока.



И если уж дойдёт, то тому несдобровать. А если убить одного из них, то второй впадёт в ярость и станет ещё сильнее. Многие геймеры до сих пор считают эту битву одной из самых сложных во всей серии Soulsborne игр.

Кроника из Mortal Kombat 11

Владычица времени Кроника впервые появилась в серии Mortal Kombat именно с 11 части. Как выяснилось, эта дама следит за событиями всех частей файтинга и не вмешивалась в процесс даже во время великого Армагеддона. Однако в 11 части она решилась на это — уж очень ей надоел Рейден, который сошел с ума.



В бою Кроника не только применяет комбинации из ударов, но и манипулирует временем. Например, она может откатить игрока на несколько секунд или расстрелять сгустками энергии. Как и подобает финальному боссу игры, у неё большой запас здоровья, а её атаки нельзя перебить.

Обезьяна из Sekiro: Shadows Die Twice

Гигантская мартышка из Sekiro: Shadows Die Twice встречает игрока в небольшой рощице. В отличие от большинства других боссов, атаки обезьяны практически невозможно предугадать. По анимации тоже непонятно, как именно будет атаковать страж.



Самая дичь начинается во втором этапе, когда Волк отрубает ей голову. Думали всё, да? А вот и нет — обезглавленная обезьяна ВСТАЁТ, берёт в лапу огромный меч и снова нападает на шиноби. Только в этот раз действует ещё более агрессивно и непредсказуемо.

Ганон из The Legend of Zelda: Breath of the Wild

В Breath of the Wild Линк впал в кому на сотню лет, оставив Хайрул без защиты. Этим временем очень удачно воспользовался Ганон — канонический протагонист The Legend of Zelda. Он захватил всё королевство, а также поработил четырёх могучих титанов, которые противостояли ему.



Формально говоря, Ганона можно убить с первых минут после начала прохождения BotW. Только получится ли? Это очень сильный босс с огромным запасом здоровья и мощностью, который к тому же находится под защитой четырёх прихвостней. Чтобы битва была полегче, Линку сначала предстоит освободить Хайрул и сломить влияние тирана.

Крысиный король из The Last of Us Part II

Единственный босс в игре, с которым встретятся главные герои. Вернее, героиня — сражаться с крысиным королем предстоит Эбби. Она прибывает в больницу, чтобы найти необходимые медикаменты для боевой подруги, но медицинское учреждение оказывается логовом Короля.



Босс может убить Эбби за один захват. Поскольку сражение с ним проходит в узких коридорах больницы, игроку нужно проявить смекалку и ловкость, чтобы не загнать самого себя в угол.

Икона Греха из Doom Eternal

Палач Рока встретит могущественного демона в самом конце игры. Бой с ним проходит в две фазы — сначала нужно уничтожить всю броню твари, а уже затем приниматься за мясо. Битва осложняется огромным количеством небольших демонов, которые прут на Палача изо всех щелей.