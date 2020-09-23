Лаги, тормоза и зависания. Crysis Remastered — самый бесполезный ремастер 2020 года

2020 год получается богатым на ремастеры и ремейки. 25 сентября выходит улучшенная версия первой «Мафии». Весной игроки могли заценить ремейк Resident Evil 3, а в ноябре на PS5 выйдет обновлённая версия Demon's Souls. Ремастер первой части Crysis должен был стать вишенкой на торте, но только всё испортил. Я попытаюсь объяснить, что с этой игрой не так.

Умри, но запусти

Вернёмся в прошлое. Ноябрь 2007 года. Мир уже увидел первый S.T.A.L.K.E.R., Bioshock, Mass Effect, The Witcher, Portal и Modern Warfare. В такой компании затеряться было бы очень просто, но авторы Crysis смогли перебить всех одной лишь технологией движка CryEngine. Ты смотрел геймплейные ролики и поражался уровню графики, но вместе с тем не понимал, на каком адронном коллайдере была запущена эта игра. Потому что на тот момент не существовало ни одной видеокарты, которая бы запустила Crysis на максимальных настройках при комфортных 60 FPS.

Уровень графики, который демонстрировала игра, был недосягаем для большинства компьютеров. Люди молились, чтобы Crysis запустился хотя бы на средне-низких настройках графики, не говоря уже про высокие и тем более ультра-настройки. Ты умолял родителей купить тебе новый комп хотя бы на 8600 GTS, а о видеокарте 8800 GTX только мечтал. Ты приходил на уроки, и первое, что у тебя спрашивали твои школьные друзья: «Ну как тебе Crysis, твой комп тянет игру хотя бы на средних настройках?» И ты готов был проходить её даже если она у тебя безбожно тормозила.

Ходячий бенчмарк, настоящий праздник для графоманов. Как только не называли тогда этот технологичный кусок кода. При этом помимо крутой графики шутер удивлял прорывным на тот момент геймплеем, взаимодействием с окружающим миром, нанокостюмом и его возможностями, которые активировались при нажатии на колёсико мыши. В каком ещё шутере тех лет можно было взять корейца за горло, кинуть его в дом и наблюдать, как стены здания разрушаются по всем законам физики. Люди приходили за графикой, а получали ещё вдобавок крутой геймплей, огромные локации и полнейшую свободу — ты мог в стиле рэмбо рвать всех на части или действовать как настоящий хитмэн, тихо убирая врага с глушителя и в режиме маскировки.

Ощущение дежавю 13 лет спустя

Crysis ещё долгое время был «трудноперевариваемым» для многих новых видеокарт и процессоров, вышедших спустя три-четыре года после релиза игры, и оставался актуальным для тестирования систем даже спустя пять-шесть лет. Но время не стояло на месте — видеокарты становились всё мощнее, а игры — краше, больше и лучше. Не сказать, что Crysis превратился за это время в тыкву. Мало того, игра смотрится бодро даже спустя 13 лет. Но многие механики устарели, а от былого величия графики не осталось и следа. Когда о некогда прорывном проекте все уже благополучно забыли, Crytek анонсировала ремастер первого Crysis. Неужели компания удивит нас и сейчас, неужели мы вновь будем ходить по берегу с отвисшей челюстью, долго всматриваясь в деревья и пальмы, — подумал я после анонса. И не прогадал: Crytek действительно удивила, но удивила нас, к сожалению, со знаком минус.

Если бы можно было описать этот ремастер одним словом, то я бы назвал его «ужасом» или «халтурой». Потому что в ЭТО невозможно играть. Люди покупают RTX 2080 Ti за 80 тысяч рублей, чтобы увидеть 30-40 кадров на максимальных настройках. Про RTX 2070, RTX 2060 Super и видеокарты с приставкой GTX даже вспоминать не стоит: их игра имеет по полной. Оптимизация для этого ремастера, увы, слово незнакомое. И что ведь получается: Crysis нагибал компьютеры в 2007-м, Crysis нагибает компьютеры уже в 2020-м. В этом плане ничего не поменялось.

Разработчики открыто предлагают нам ощутить весь спектр негативных эмоций 13-летней давности вновь. Либо они так прикалываются над игроками, либо Crytek так и не поняла за 13 лет как прикрутить своей игре нормальную оптимизацию. Третий вариант — в компании просто решили подзаработать денег, при этом не особо напрягаясь. Что мешало разработчикам перенести релиз на полгода, чтобы не только сохранить своё лицо, но и хоть как-то адаптировать напичканную современными технологиями старую игру под нынешние системы? Ведь складывается ощущение, что им просто не хватило времени, чтобы должным образом оптимизировать свой продукт. Вспоминается Вовка из мультфильма «Тридевятое царство», который говорит: «Ладно, и так сойдёт!». Вот и в Crytek, похоже, решили, что и так сойдёт.

А что там с графикой?

Картинка в Crysis стала действительно ярче и сочнее, пальмы и деревья заиграли новыми красками, благодаря технологии трассировки лучей появились мягкие тени, отбрасываемые от деревьев, а качество воды и освещения стало на порядок лучше. В целом всё выглядит довольно приятно и опрятно, пока не начнёшь вглядываться в детали.

Представьте ситуацию: вас угощают конфетой в яркой и красивой обёртке. Вы разворачиваете конфету и видите вместо сладкого угощения затвердевший кусок пластилина. Точно такой же конфетой кажется Crysis. Снаружи всё красиво, внутри — ужасно. Когда заходишь в здание и видишь острые бананы, когда обращаешь внимание на замыленные текстуры и треугольную курицу на улице, замечаешь, что анимация лиц и движения персонажей осталась нетронутой, то невольно задаёшься вопросом: а ты точно запустил шутер, от которого плавится твой комп? Разработчики даже поленились прикрутить многопоточность. В итоге большая часть мощности процессора просто не задействуется игрой.

Самый бессмысленный и бесполезный ремастер

Crysis Remastered не обновляет геймплей, не добавляет новых глав в уже знакомую историю, не поднимает уровень графики до новых высот. Единственное, что сделали разработчики, так это изменили некоторые звуки, добавили активацию умений костюма на клавиши, помимо классического колеса, и сделали картинку сочной и цветастой. В оригинале завышенные системные требования были обоснованы революционной графикой. В ремастере нет ничего такого, от чего твоя дорогая и мощная RTX была бы бессильна.

Crysis Remastered не назовёшь и новым бенчмарком. Потому что бенчмарк показывает возможности железа, а неоптимизированный кусок кода не показывает ничего. Игра работает одинаково плохо как на системах за 40-50 тыс. рублей, так и на системах за 150-200 тыс. рублей. На протяжении всей игры вы будете сталкиваться с лагами, лёгкими подёргиваниями и зависаниями, даже если уберёте настройки с очень высоких до высоких или средних. Несмотря на то, что разница между максимальными настройками и просто высокими — минимальна, сам факт того, что ты на самой мощной видеокарте вынужден понижать качество графы не просто тебя огорчает, а шокирует и одновременно выбешивает. Неиграбельна игра и на консолях, особенно на Xbox One.

Если вы не застали Crysis в 2007-м и захотели приобщиться к серии сейчас, то я бы посоветовал скачать оригинал либо поиграть в ремастер на Nintendo Switch (удивительно, но ремастер неплохо работает на этой маленькой консоли). По крайней мере, так вы сохраните себе нервы и не разочаруетесь в своей RTX 2080. Пока ремастер не исправят обновлениями, если исправят вообще, смысла в нём нет практически никакого.