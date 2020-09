Что такое Among Us и почему она так дико популярна

Among Us — это и новые Fall Guys, и старая-добрая мафия. Рассказываем про игру-самородок, которая два года пылилась в категории невостребованных, а потом за короткий срок набрала пользовательскую базу в 80 млн игроков.

Есть такая популярная игра, называется «Мафия». Нет, не та, где Вито Скалетто, интриги и криминал, а та, где маски, карты и интуиция. Этот классический игровой сюжет регулярно возвращается к жизни на новых волнах популярности. Текстовая мафия, тематические клубы, в которых можно собраться компанией, и вот теперь духом времени нам навеяло Among Us.

Удивительно, но выпущенная в 2018 году игра два года была фактически никому не нужна. Хотя ещё тогда она попыталась угадать тренды 2020-го: простая форма, онлайновый мультиплеер, соревновательный элемент, а дизайн персонажей очень напоминает Fall Guys.



Among Us построена на классическом противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить и выбросить в космос самозванца. Впрочем, мера заслуженная, ведь внедренный агент очень коварен. Он может не только заниматься саботажем, передвигаясь по вентиляции, но и безжалостно убивать пассажиров корабля. Как только добросовестный работник обнаруживает труп, члены экипажа организуют собрание. На нем и происходит импровизированный суд, от которого не всегда страдают виновные.



Почему эта игра неожиданно ворвалась в топы чарта? Ведь на момент публикации материала она проигрывает в Steam только CS:GO, Dota 2 и PUBG. Как мне кажется, главная причина популярности игры одновременно и самая простая — Among Us просто дождалась, пока придёт её время. Также среди очевидных её достоинств — цепляющая игровая основа, космо-сеттинг и любопытные механики. Например, команда выигрывает не только вычислив предателя, но и выполнив определенное количество заданий разной сложности.

Видео опубликовано на YouTube-канале ViteC ► Play.

Кому-то придётся вести лабораторные исследования, кому-то сбивать астероиды, а кому-то… всего лишь провести карточкой через валидатор. Также у мирных жителей есть возможность устроить экстренное собрание, даже если очередного убийства пока не произошло. Так что стоит быть очень внимательным и постоянно смотреть не только по сторонам, но и за своими товарищами.



Кроме того, персонажа в Among Us можно кастомизировать. Немного шляп, костюмов и питомцев не повредили ещё ни одной видеоигре. Плюс вы можете выбрать цвет костюма астронавта. По желанию легко станете красным, жёлтым, даже чёрным — это сейчас актуально.



К плюсам можно отнести и быстроту партии. В среднем в сессии участвуют 10 игроков, и редко, когда она длится более 10 минут. Буквально за полчаса вы точно успеете разобраться в большинстве игровых тонкостей и стать матёрым «олдом». Опять же, очень в духе времени. Если на просмотр одного тиктока уходит меньше минуты, зачем тратить целых десять на «мафию»?

Но это лишь одна сторона медали. В публичных играх вы можете не рассчитывать на вдумчивые и долгие партии, где противостояние с предателем достойно противостояния Шерлока и Мориарти. После роковой фразы в чате «Мне кажется, это фиолетовый», остаётся только гадать, на вашей ли стороне сегодня Фортуна. Проведёте ли вы ещё один день на тёплом космическом корабле или закончите жизнь в холодной пустоте космоса? Голосование толпы, порой, распределяется самым причудливым образом. Страдает и стабильность сетевой составляющей: иногда может показаться, что игровой процесс заключается во фразе «Disconnect from server».

Видео опубликовано на YouTube-канале CRYSTAL.

Впрочем, главный минус игры совсем не в этом. Его очень хорошо описывает фраза из кладезя вселенской мудрости — отзывов в Steam: «Интересная игра, но коммьюнити отвратительное, в основном это дети от 8-9 лет».



На публичных серверах вы окажетесь в потоке людей или, даже лучше сказать, «детей», половина из которых отключается на старте из-за недовольства выпавшей ролью, а вторая половина из той вечной породы, которая играет первый день и не знает, на какую кнопку нажать, чтобы ходить. Где-то между этими двумя половинами находятся те самые люди, партии с которыми вы будете вспоминать ещё долгое время.



Если это вас не отпугнуло, то смело отправляйтесь в недружелюбный космос с Among Us, ведь удовольствие от крутых виражей этой простой игры гарантировано даже привередам. А уж если вы соберёте уютную ламповую «пати» из 10 человек на частном сервере, уверен, игра откроется перед вами с совершенно другой стороны.